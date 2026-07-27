Informe de The Lancet plantea cambios para mejorar la atención hematológica de las mujeres

El informe internacional de Cleveland Clinic revela que las pacientes pueden esperar hasta 16 años para recibir un diagnóstico. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo informe publicado en The Lancet Haematology presentó estrategias prácticas para mejorar el diagnóstico, la atención y los resultados en todo el mundo para las mujeres y niñas con afecciones hematológicas, tales como trastornos hemorrágicos, sangrado menstrual abundante, hemorragia posparto, trombosis y complicaciones hematológicas maternas.

La Lancet Haematology Commission destaca la necesidad de un diagnóstico más temprano, un tratamiento más consistente y una mayor inversión en investigación y educación sobre las afecciones hematológicas.

Basándose en evidencia proveniente de la atención clínica, la investigación, dirigida por Bethany Samuelson Bannow, M.D., hematóloga de Cleveland Clinic, indica que la salud pública y las políticas, los hallazgos de la Lancet Haematology Commission se presentaron durante el Congreso 2026 de la International Society on Thrombosis and Haemostasis ( ISTH , por sus siglas en inglés) en París, Francia.

"Mejorar la atención hematológica para las mujeres de todas las edades representa una de las oportunidades más claras para fortalecer los resultados de salud a nivel mundial", afirmó el autor principal, Samuelson Bannow, M.D., director de hematología clásica en Cleveland Clinic Cancer Institute.

La Comisión determinó que las mujeres y las niñas enfrentan desigualdades en materia de salud relacionada con la sangre, lo que incluye tasas más altas de anemia, retrasos en el diagnóstico, tratamiento insuficiente y complicaciones derivadas de trastornos hemorrágicos y de coagulación, particularmente en relación con la menstruación, el embarazo y el posparto.

El informe también señala que las mujeres continúan estando subrepresentadas en los ensayos clínicos, mientras que sus problemas de salud específicos suelen ser ignorados en la investigación, las políticas públicas y la atención médica.

Una de las recomendaciones más importantes del informe es reducir el notable retraso en el diagnóstico de los trastornos hemorrágicos: las mujeres esperan un promedio de entre 14 y 16 años para recibir un diagnóstico, en comparación con los aproximadamente dos años que esperan los hombres.

Uno de los temas centrales del informe es el sangrado menstrual abundante que afecta hasta a una de cada tres mujeres y, a menudo, es el primer signo de un trastorno hemorrágico hereditario.

Sin embargo, con frecuencia este problema se minimiza o se trata de manera inadecuada. Los autores del estudio abogan por una evaluación rutinaria de la salud menstrual, un uso más amplio de las herramientas de evaluación del sangrado y vías de derivación más sólidas para facilitar el reconocimiento y la atención tempranos.

La Comisión estableció como objetivo clave reducir a menos de 24 meses, para el año 2035, el tiempo promedio que transcurre desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico en mujeres y niñas con trastornos hemorrágicos. Los autores admiten que este objetivo es ambicioso, pero aseguran que es alcanzable si las recomendaciones de detección se incorporan a las principales guías clínicas y se respaldan con la capacitación de los profesionales de la salud.

"La publicación de este informe representa un hito importante para la salud de las mujeres y la hematología", aseguró el Dr. Pantep Angchaisuksiri, presidente de la ISTH.

"Las mujeres enfrentan desafíos únicos relacionados con los trastornos hemorrágicos y de coagulación a lo largo de sus vidas; sin embargo, muchos aspectos de su atención siguen sin ser reconocidos o estudiados en profundidad. Este informe ofrece un recurso importante para que los médicos, investigadores, responsables de políticas y defensores mejoren los resultados a nivel mundial".

El informe insta a tomar medidas inmediatas para cerrar las brechas de género en la salud hematológica y garantizar una atención equitativa y basada en la evidencia en todo el mundo.

Entre las recomendaciones clave se incluyen un diagnóstico más rápido de los trastornos hemorrágicos; la detección universal de la hemorragia menstrual abundante y la deficiencia de hierro; protocolos estandarizados para la hemorragia posparto; y una atención más personalizada de la trombosis durante el embarazo y el posparto.

Los autores también abogan por la actualización de las guías clínicas, una mayor inclusión de las mujeres en la investigación, programas específicos de educación y prevención, y una mayor inversión en la salud de las mujeres.

Sobre Cleveland Clinic

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