Esto ocurre en tu cerebro cuando comes frente al mar

Un mesero lleva dos platos de pescado para los consumidores en la playa. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

¿Por qué la playa parece despertar el deseo de comer alimentos salados? La respuesta no está únicamente en el cuerpo. Según un análisis publicado por The Conversation, el antojo surge de una mezcla de sudor, sed, recuerdos, estímulos sensoriales y costumbres gastronómicas construidas durante siglos.

El cuerpo pierde agua y sodio

En la playa caminamos, nadamos, jugamos y permanecemos expuestos al calor. Aunque la brisa reduzca la sensación térmica, el organismo continúa sudando y perdiendo agua y electrolitos, entre ellos el sodio.

Este mineral interviene en el equilibrio de los líquidos, la transmisión de los impulsos nerviosos y el funcionamiento muscular. Cuando su pérdida es considerable, el cuerpo puede activar mecanismos que aumentan la búsqueda de sal.

Eso no significa que cada antojo de papas fritas revele una deficiencia. La mayoría de las personas consume más sal de la recomendada. Sin embargo, el ejercicio, la sudoración intensa, el sol prolongado y el alcohol pueden hacer que los alimentos salados resulten más atractivos.

La sal también despierta la sed

Los alimentos salados aumentan las ganas de beber y en la playa suelen estar disponibles bebidas frías, desde agua y refrescos hasta cerveza.

El atractivo no depende únicamente de la comida, sino de toda la secuencia: calor, sal, bebida fría, descanso y conversación. Por eso determinadas combinaciones parecen funcionar mejor junto al mar que dentro de una casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-04-01-at-164557-ca396021-2db383ca.jpeg Yaniqueques recién hechos, una de las opciones más accesibles para los visitantes de la playa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El cerebro reconoce un ritual

La fisiología no explica todo. El cerebro crea asociaciones entre lugares y alimentos: el cine con las palomitas, los cumpleaños con el pastel y la playa con los aperitivos.

El olor del mar, las algas, el protector solar, el pescado y el humo de las cocinas actúan como señales capaces de despertar el apetito antes de que aparezca una necesidad física real.

The Conversation define este conjunto de estímulos como una especie de "menú invisible": el entorno sugiere qué alimentos encajan con el momento.

La sal forma parte de la cultura costera

Durante siglos, la sal permitió conservar pescados antes de que existiera la refrigeración. De esa práctica surgieron las anchoas, el bacalao, la mojama, las huevas y numerosos productos curados.

Por eso, en muchas regiones marítimas, la sal no representa solo un sabor. También forma parte de su historia, economía y gastronomía.

El paisaje cambia cómo sentimos la comida

El sabor no depende exclusivamente de la lengua. También intervienen la vista, el olfato, los sonidos, la temperatura, las texturas y las expectativas.

Una ostra, un pescado frito o una sardina pueden parecer más agradables frente al mar porque el cerebro considera que el alimento es coherente con el paisaje. El mismo plato podría resultar menos memorable en otro entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2024-03-29-at-20943-pm--1-e2de685e.jpeg El pescado frito con tostones es uno de los platos más consumidos en la playa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Cuidado con la "barra libre" de sal

Comprender el antojo no significa justificar el consumo excesivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos ingieran menos de cinco gramos de sal al día.

Aperitivos, conservas, frituras y productos ultraprocesados pueden superar rápidamente esa cantidad. Entre las alternativas están los pescados frescos, los frutos secos con poca sal, las ensaladas y preparaciones condimentadas con limón, vinagre, hierbas o especias.