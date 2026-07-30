Autocuidarse también es cuidar a quienes más quieres

El autocuidado fortalece el bienestar y adquiere especial importancia entre quienes acompañan y atienden a familiares. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando pensamos en autocuidado, probablemente vienen a la mente acciones como comer mejor, hacer ejercicio, dormir suficiente o acudir al médico cuando algo no anda bien.

Pero cuidarse va mucho más allá de una lista de buenos hábitos: también significa asumir un papel activo en nuestra salud y, en muchos casos, proteger a quienes dependen de nosotros.

Un estudio actualizado de impacto económico y social de la Federación Global de Autocuidado (GSCF, por sus siglas en inglés) estima que el autocuidado responsable genera beneficios sociales y económicos importantes y cuantificables en distintos contextos de los sistemas de salud.

Es más, de cara a 2040, podría aprovecharse hasta un 50 % más de ese potencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el autocuidado como la capacidad de personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y mantener el bienestar. En otras palabras, no se trata únicamente de reaccionar cuando aparece un problema, sino de incorporar pequeñas decisiones que ayuden a prevenirlo.

Y ahí está una de sus mayores ventajas: el autocuidado permite tener más libertad, información y control sobre determinadas decisiones relacionadas con la salud. También puede facilitar el acceso a alternativas asequibles para atender necesidades comunes y favorecer que las personas estén mejor preparadas para cuidar de sí mismas y de sus familias.

Cuidar también significa cuidarte

Esta responsabilidad adquiere todavía más relevancia cuando hablamos de quienes cuidan a otras personas. Con una población mundial que envejece y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, cada vez son más las familias que asumen el cuidado de padres, abuelos u otros seres queridos.

Sin embargo, en medio de citas médicas, medicamentos, diligencias y largas jornadas, hay algo que puede quedar fácilmente en segundo plano: la salud del cuidador.

"El cuidado de una persona mayor implica velar también por quienes hacen parte de su entorno. La salud del cuidador y la del paciente están conectadas e interrelacionadas", explica la doctora Ana María Ayala, médica cirujana especialista en geriatría e investigadora en envejecimiento del Sealy Center on Aging de University of Texas Medical.

Por eso, cuidarse no es egoísmo. Al contrario, es una manera de estar en mejores condiciones para acompañar a otra persona.

La realidad, sin embargo, suele ser diferente. Muchos cuidadores enfrentan jornadas extensas, poco descanso y estrés constante. En ocasiones posponen sus propios chequeos médicos, dejan pasar síntomas o retrasan vacunas porque sienten que la prioridad debe ser siempre el familiar que tienen a su cargo.

Ese desgaste también puede tener consecuencias. "El estrés crónico, la falta de sueño y el agotamiento físico pueden alterar el funcionamiento normal del sistema inmune", advierte Ayala.

Esto no significa necesariamente que una persona vaya a enfermar, aclara la especialista, pero sí puede responder de manera menos eficiente frente a una infección y recuperarse más lentamente.

Prevenir con decisiones cotidianas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/3-la-vacunacion-es-una-medida-de-proteccion-durante-toda-la-vida-y-para-un-cuidador-tambien-es-una-forma-de-proteger-a-la-persona-que-cuidajpg-237c4b5c.jpeg

En ese contexto, la prevención adquiere un papel fundamental. Las enfermedades respiratorias causadas por virus y bacterias, como la influenza, la COVID-19 y la enfermedad neumocócica, pueden representar un riesgo especialmente importante para las personas mayores y los niños pequeños.

Pero quienes los cuidan tampoco están al margen. Comparten espacios, acompañan consultas médicas y hospitalizaciones y mantienen un contacto cercano con personas que pueden ser particularmente vulnerables a las infecciones.

Por eso, protegerse también es una forma de proteger al otro.

Entre las medidas preventivas, la inmunización ocupa un lugar importante. La OMS considera la vacunación una herramienta esencial para prevenir y controlar enfermedades infecciosas y una pieza clave de la seguridad sanitaria mundial.

Además, vacunarse no es una práctica exclusiva de la infancia. "La vacunación es una medida de protección durante toda la vida y, para un cuidador también es una forma de proteger a la persona que cuida", señala la doctora Ayala.

La idea encaja con el mensaje de la campaña de autocuidado de 2026: prevenir enfermedades, detectarlas a tiempo y contribuir a una mejor calidad de vida.

Siete hábitos para cuidar de ti

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/shutterstock2616040191-c7fdbdcd.jpg

El autocuidado tampoco tiene que convertirse en una tarea complicada. La Federación Global de Autocuidado plantea siete pilares que pueden ayudar a incorporarlo de manera práctica a la vida diaria:

Mejorar la alfabetización en salud, para tomar decisiones con información confiable. Cuidar el bienestar mental, prestando atención al estrés y las emociones. Mantenerse físicamente activo, de acuerdo con las posibilidades y necesidades individuales. Llevar una alimentación saludable, como parte de una rutina sostenible. Evitar riesgos y adoptar medidas preventivas. Mantener buenos hábitos de higiene. Usar responsablemente los productos y servicios de salud.

Al final, cuidarse no significa hacerlo todo perfecto, sino prestar atención a lo que nuestro cuerpo necesita, prevenir cuando sea posible y recordar que nuestra salud también tiene un impacto en quienes nos rodean.

Como resume la doctora Ayala: "Cuidarse no es un acto de egoísmo sino una responsabilidad". Y cuando se trata de quienes tienen a alguien más bajo su cuidado, esa responsabilidad adquiere todavía más sentido.