Prometer la felicidad no es tarea fácil... pero tampoco imposible

La alegría puede favorecer el bienestar físico y mental, especialmente cuando se combina con hábitos saludables y manejo del estrés. ( SHUTTERSTOCK )

A propósito del Día Mundial de la Alegría, conversamos con la psicóloga Geisha Carpio para profundizar en esta emoción, entender cómo influye en nuestro bienestar y descubrir por qué cultivarla no significa ignorar los momentos difíciles, sino aprender a transitar la vida con mayor equilibrio.

La alegría es mucho más que un estado de ánimo pasajero.

Emociones positivas y salud

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Varias investigaciones en salud pública y psicología han examinado cómo el bienestar afectivo —como la alegría y la felicidad— se relaciona con procesos biológicos y con la forma en que afrontamos el estrés.

Según el análisis de Steptoe (2019), el bienestar puede comprenderse en distintas dimensiones (bienestar afectivo, eudaimónico y evaluativo), y se han observado vínculos con variables como cortisol (relacionado con el estrés), así como con aspectos vinculados al sueño y, en algunos casos, con inflamación o salud metabólica.

Ahora bien, la ciencia también advierte que no todos los resultados son idénticos ni siempre consistentes, especialmente cuando existen condiciones como depresión o estrés. Por eso, la conclusión más útil para la vida real es clara: las emociones positivas suelen potenciarse cuando van acompañadas de estrategias concretas para manejar el estrés y construir hábitos saludables.

Acciones diarias que favorecen el bienestar

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En la práctica cotidiana, una recomendación aparece de forma recurrente: emplear el tiempo en actividades que disfrutamos y que tienen propósito.

En estudios sobre salud mental, se destaca que las actividades con significado pueden mejorar el bienestar porque ayudan a las personas a levantarse con más motivación y a experimentar satisfacción (Medicare Mental Health, s. f.).

De manera consistente, aparecen acciones como:

Mover el cuerpo : actividad física adaptada a cada etapa .

: adaptada a cada . Cultivar hobbies y momentos de disfrute : lectura , música, baile, artes, o actividades creativas .

: , música, baile, artes, o . Fortalecer vínculos : compartir con personas que suman calma y apoyo .

: compartir con personas que suman y . Conectar con el propósito : ayudar , participar o involucrarse en acciones que hagan sentir utilidad .

: , participar o involucrarse en que hagan sentir . Descubrir e interesarse por algo nuevo: aprender una habilidad o explorar actividades al aire libre.

La alegría, vista desde la ciencia, no depende únicamente de "tener suerte". También se alimenta con prácticas diarias.

Conductas a evitar para proteger el ánimo

Aunque la alegría se construye, también puede debilitarse. Para evitar que el positivismo sea solo apariencia, conviene observar comportamientos que tienden a empeorar el estado emocional, como:

Permanecer atrapados en rumiación (dar vueltas al problema sin pausa).

(dar vueltas al problema sin pausa). Aislarse cuando se necesita apoyo .

cuando se necesita . Postergar descanso hasta que el cansancio lo decida todo.

hasta que el cansancio lo decida todo. Exigir " sentirse bien " de inmediato, como si el malestar no tuviera explicación.

" de inmediato, como si el no tuviera explicación. Alimentar negatividad de manera continua (personas, contenidos o ambientes que desgastan).

En suma: cuidar el ánimo también significa cuidar el sistema que lo sostiene.

¿Y cuando hay incertidumbre?

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Hay que mantener la alegría con microacciones. En momentos difíciles o inciertos. la alegría no siempre llega de golpe. Por eso, la recomendación es clara: sostener rutinas realistas y acciones pequeñas pero consistentes.

La Escuela de Medicina de Harvard sugiere ideas para encontrar paz o alegría en tiempos complicados, incluyendo movimiento, ayudar a otros, conectarse con lo espiritual/meditación, prestar atención a lo bueno y enfocarse en lo que da sentido (Collier, 2022).

En la vida diaria, esto puede traducirse en pasos mínimos: salir a caminar unos minutos, hablar con alguien de confianza, escuchar una canción que ordene la mente, o realizar una acción que recuerde para qué vale la pena seguir.

Por qué recordamos más lo negativo que lo positivo

Este punto explica muchas frustraciones: el cerebro tiende a priorizar lo negativo. Ese sesgo, aunque tiene sentido evolutivo, en el día a día nos hace subestimar lo bueno y amplificar lo malo. Aquí entra una herramienta poderosa: la gratitud y la práctica intencional de atención a lo positivo.

No se trata de maquillarlo todo; se trata de entrenar la mente para que registre también lo que ayuda a sanar, sostiene vínculos y reduce la sensación de carga.

Alegría como cuidado, no como obligación

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Este primero de agosto, celebrar la alegría puede ser tan sencillo como elegir un acto significativo: compartir una comida, ayudar a alguien, escuchar música, salir veinte minutos, o decir con sinceridad "gracias".

La ciencia sugiere que las emociones positivas, cuando se acompañan de hábitos y propósito, pueden mejorar la forma en que el cuerpo responde al estrés y la manera en que la mente organiza el bienestar.

Y si hoy no sientes alegría, también es válido: la emoción se acompaña y se construye con paciencia.