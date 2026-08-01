¿Por qué vemos recetas en redes que sabemos que nunca vamos a cocinar?

Antojos, placer visual y desconexión están entre las razones detrás de nuestra fascinación por las recetas en video. ( SHUTTERSTOCK )

Hay recetas que aparecen en Instagram o TikTok y consiguen algo bastante curioso: detener el dedo en plena navegación. No importa que no haya intención de cocinar, que falten ingredientes o que preparar ese plato implique más tiempo del disponible. Se mira hasta el final.

Una pasta cremosa, un bizcocho perfectamente horneado o el sonido de una corteza al romperse pueden resultar suficientes para mantener la atención. Pero ¿qué explica ese interés por observar comida que probablemente nunca llegará a nuestra cocina?

La respuesta no parece estar únicamente en el hambre. Algunos estudios apuntan a tres razones: el contenido puede ayudar a gestionar ciertos antojos, generar placer y relajación, y ofrecernos unos minutos de desconexión.

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1. Mirar puede satisfacer un antojo

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Una de las explicaciones más interesantes está relacionada con la manera en que las imágenes de comida pueden influir en nuestros deseos de comer.

Una investigación liderada por la Universidad de Bristol analizó la interacción de las personas con contenido visual de alimentos en plataformas digitales y encontró que, particularmente entre quienes intentan controlar su dieta, observar imágenes de comida puede funcionar como una manera de gestionar determinados impulsos sin llegar a consumir físicamente esos alimentos.

La explicación parece contradictoria, pero tiene cierta lógica: podemos mirar un pastel de chocolate, imaginar su textura, observar cómo cae la cobertura y recrear mentalmente parte de la experiencia sin probarlo.

En ese sentido, una videorreceta puede convertirse en una especie de degustación virtual. No sustituye necesariamente a la comida, pero puede ofrecer una pequeña dosis de satisfacción visual que ayuda a comprender por qué seguimos mirando aunque no tengamos pensado preparar el plato.

2. El cerebro también disfruta del espectáculo

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Pero hay otra razón más sencilla: las recetas son visualmente atractivas.

Ver cómo se mezclan los ingredientes, cómo una masa cambia de textura, cómo se derrite el queso o cómo aparece el relleno perfecto al cortar un pastel produce una satisfacción que no depende necesariamente de cocinar.

Una investigación de Coca-Cola sobre las videorrecetas de un minuto puso el foco precisamente en esa capacidad de ciertos contenidos para detener nuestro desplazamiento automático por las redes. De ahí surge el concepto thumbstopper: contenidos capaces de conseguir que el usuario deje de deslizar el dedo y preste atención.

Las videorrecetas tienen muchos de esos elementos: movimientos rápidos, transformaciones, colores, texturas y un resultado final que funciona como recompensa visual.

No hace falta tener hambre ni una lista de compras. A veces basta con querer saber cómo termina.

3. También buscamos desconectar

La tercera explicación tiene que ver menos con la comida y más con lo que sentimos mientras la observamos.

En 2015, los psicólogos Emma Barratt y Nick Davies, de la Universidad de Swansea (Reino Unido), estudiaron las razones por las que las personas consumen contenido de ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), incluidos esos videos que utilizan sonidos relacionados con la comida, como masticar, crujir o cortar.

El estudio, realizado con 475 voluntarios, encontró que este tipo de contenido podía generar sensaciones de placer y relajación, efectos que los autores relacionaron con experiencias como la meditación o el mindfulness.

Aunque ASMR y videorrecetas no son exactamente lo mismo, existe un punto de conexión: ambos pueden convertir acciones cotidianas en pequeñas experiencias sensoriales.

Por eso, quizá no siempre buscamos aprender una receta cuando vemos cómo alguien prepara un plato. A veces queremos simplemente bajar el ritmo durante unos segundos.

El placer de mirar sin cocinar

Las tres explicaciones tienen algo en común: ver comida puede ofrecer una recompensa sin exigir demasiado a cambio.

No hay que ir al supermercado, medir ingredientes, ensuciar utensilios ni enfrentarse al momento en que descubrimos que nos falta justo aquello que hacía especial la receta. Solo hay que mirar.

Y ahí está buena parte del encanto de estos videos. Nos permiten imaginar una cocina ordenada, una cena espectacular y una versión de nosotros mismos con tiempo suficiente para preparar una salsa desde cero. La realidad, por supuesto, suele ser otra.

El algoritmo también hace su parte

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A estas razones se suma algo que los libros de cocina no tenían: el algoritmo. Antes había que buscar inspiración entre páginas. Ahora una receta puede aparecer en la pantalla mientras alguien está sentado en el sofá, sin haber preguntado siquiera qué cocinar.

La investigación de Coca-Cola también señala que las videorrecetas breves pueden acercar la cocina a públicos jóvenes y presentar alimentos y opciones saludables de una manera rápida, visual y entretenida.

El problema aparece cuando mirar se convierte en intentar reproducir lo que aparece en pantalla. Porque una receta que parece sencilla durante 30 segundos puede implicar bastante más trabajo en la cocina.

Lo mismo ocurre con los llamados food hacks. Una investigación de la BBC sobre estos trucos de cocina ha mostrado que algunas de estas técnicas, aunque parecen fáciles en video, pueden ser difíciles o incluso imposibles de reproducir exactamente como se presentan. La pantalla edita. La cocina no.

Entonces, ¿por qué seguimos mirando?

Quizá porque no todo lo que hacemos en redes necesita convertirse en una actividad productiva.

Una videorreceta puede despertar un antojo, entretener, estimular los sentidos o simplemente ofrecernos una pequeña pausa. Puede hacernos imaginar que mañana prepararemos ese plato, aunque sepamos que probablemente terminaremos resolviendo la cena de una manera mucho más sencilla.

Y no pasa nada. La receta puede quedarse guardada junto a otras que esperan su oportunidad. Porque, al final, quizá nunca quisimos cocinarla. Solo queríamos ver cómo quedaba.