Cuando el embarazo revela una enfermedad de las válvulas cardíacas

Recibir el diagnóstico de una valvulopatía durante el embarazo puede resultar inesperado y abrumador. ( MAGNIFIC )

El embarazo supone una serie de cambios físicos y emocionales que transforman por completo el organismo. Entre ellos, el corazón asume una carga de trabajo mucho mayor para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé.

En algunos casos, ese esfuerzo adicional puede hacer visibles enfermedades cardíacas que hasta ese momento habían pasado desapercibidas.

Una de ellas es la enfermedad valvular, una afección que altera el funcionamiento de las válvulas del corazón y dificulta el flujo normal de la sangre. Según explica Katie Young, especialista en cardio-obstetricia de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, recibir este diagnóstico durante el embarazo puede generar incertidumbre.

"Recibir el diagnóstico de una valvulopatía durante el embarazo puede resultar inesperado y abrumador. Comprender por qué ocurre y explorar las opciones terapéuticas puede aportar claridad y aliviar los temores".

Durante la gestación, el volumen de sangre aumenta, la frecuencia cardíaca se acelera y el corazón trabaja con mayor intensidad. Estos cambios comienzan desde las primeras semanas y alcanzan su punto máximo entre el final del segundo trimestre y el inicio del tercero.

Ese incremento en la demanda puede revelar síntomas de una enfermedad valvular que antes no había causado molestias o agravar una afección ya conocida.

Entre las alteraciones más frecuentes se encuentran las válvulas estrechadas (estenosis), las válvulas que no cierran correctamente y permiten el retorno de la sangre (regurgitación) y las anomalías congénitas. También existen casos asociados a infecciones, como la fiebre reumática, o al desgaste natural de las válvulas con el paso de los años.

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Síntomas que no deben pasarse por alto

Muchas molestias habituales del embarazo, como el cansancio, la falta de aire, la hinchazón de piernas o el aumento de la frecuencia cardíaca, también pueden estar relacionadas con una enfermedad de las válvulas cardíacas.

Por eso, distinguir entre los cambios normales del embarazo y una posible complicación requiere una evaluación médica.

Los especialistas recomiendan prestar especial atención cuando los síntomas aparecen de forma repentina, empeoran con rapidez o comienzan a interferir con las actividades cotidianas.

Entre las señales que ameritan una consulta médica se encuentran la dificultad para respirar durante el esfuerzo o al estar acostada, una fatiga inusual, hinchazón marcada en piernas o pies, palpitaciones, menor tolerancia al ejercicio y sensación de opresión en el pecho.

Muchas mujeres experimentan estos síntomas por primera vez entre las semanas 28 y 30 del embarazo, cuando el sistema cardiovascular alcanza su mayor nivel de exigencia.

La importancia de escuchar al cuerpo

Los expertos recuerdan que, en ocasiones, las futuras madres atribuyen cualquier molestia al embarazo, especialmente si han tenido gestaciones anteriores sin complicaciones. Sin embargo, cuando algo se siente diferente, conviene comentarlo con el médico.

La evaluación suele incluir una exploración física, un ecocardiograma para analizar la estructura y el funcionamiento del corazón, un electrocardiograma y, si es necesario, otras pruebas de imagen que permitan determinar si los síntomas están relacionados con el embarazo o con una enfermedad cardíaca.

Un tratamiento adaptado a cada mujer

El manejo de una enfermedad valvular durante el embarazo depende de la gravedad de la afección y de cómo la paciente tolera los cambios fisiológicos propios de la gestación.

En muchos casos, las mujeres con enfermedad leve o moderada pueden continuar el embarazo con seguridad bajo una supervisión estrecha. Los medicamentos pueden ayudar a controlar la retención de líquidos, regular la frecuencia cardíaca o aliviar los síntomas.

Cuando la enfermedad es más avanzada, existen procedimientos que pueden realizarse antes o incluso durante el embarazo para mejorar el funcionamiento de la válvula. Entre las alternativas figuran procedimientos percutáneos, la reparación de la válvula o su sustitución cuando el daño es importante.

En estos casos, el tratamiento suele estar coordinado por un equipo cardio-obstétrico integrado por especialistas en cardiología, medicina materno-fetal y, cuando es necesario, cirugía cardíaca e imagen cardiovascular. Este enfoque permite adaptar las decisiones médicas a las necesidades y planes de cada paciente.

Los especialistas coinciden en que la comunicación con el equipo de salud es fundamental. Si durante el embarazo aparecen síntomas como dificultad para respirar, molestias en el pecho, palpitaciones, hinchazón que progresa rápidamente o un cansancio que limita la vida diaria, lo recomendable es consultar con un profesional.

"Cuando algo no parece estar bien, expresar esa preocupación es uno de los pasos más importantes que puede dar una paciente. Un equipo asistencial sólido está preparado para acompañar cada etapa del embarazo y velar por la salud tanto de la madre como del bebé", dice la experta.

Reconocer las señales a tiempo no solo permite recibir un diagnóstico oportuno, sino también proteger la salud de la madre y ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo del embarazo.