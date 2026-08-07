Provincia 33: un viaje al sabor criollo oculto tras la puerta de un colmado

Provincia 33, el restaurante que convierte los sabores de República Dominicana en una experiencia gastronómica diferente. ( JUAN GUIO/DIARIO LIBRE )

La primera impresión engaña, y esa es precisamente parte de su encanto. Desde la acera, Provincia 33 luce como un colmado cualquiera.

Del colmado a la mesa

Pero al cruzar la puerta, el escenario cambia por completo: aparece un restaurante que convierte la gastronomía dominicana en una experiencia inmersiva, donde los sabores, la música y la decoración cuentan historias de todo el país.

Cada rincón está pensado para rendir homenaje a la identidad dominicana, mientras la cocina reinterpreta recetas tradicionales con técnicas actuales, sin perder la esencia que las hace reconocibles.

El resultado es un espacio vibrante, perfecto para compartir, brindar, tomar fotografías y descubrir nuevos matices de platos que forman parte de nuestra memoria culinaria.

Si es tu primera visita, comienza con los tacos de catibía rellenos de chicharrón, continúa con el mofongo de plátano acompañado de carnita frita y longaniza, y reserva un espacio para el concón con chivo, una combinación que resume el espíritu creativo de la casa.

Para quienes buscan un plan diferente este fin de semana en Santo Domingo, Provincia 33 propone un recorrido por los sabores del país sin salir de la ciudad.

Una parada ideal para celebrar la cocina dominicana desde una mirada fresca, creativa y muy bien ejecutada.

Dónde: Av. Rafael A. Sánchez esq. Virgilio Díaz, Evaristo Morales. @provincia33.do