Turismo de salud busca atraer inversiones a RD en 2027

La industria del turismo de salud se perfila como una oportunidad para diversificar la economía dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La industria del turismo de salud se perfila como una oportunidad para diversificar la economía dominicana, atraer capital, generar empleos especializados y fortalecer la competitividad del país, al tiempo que dinamiza sectores vinculados como la hotelería, el transporte, los seguros, los servicios financieros y la tecnología.

En este contexto, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica trabajan en la organización de una nueva edición de su principal encuentro internacional, orientado a conectar a líderes y empresas de los sectores salud, turismo, inversión, finanzas, seguros, tecnología y bienestar.

El doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS, destacó el potencial de esta industria para posicionar al país como un destino médico y turístico de referencia internacional.

"El turismo de salud representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía, atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país. Este congreso conecta líderes y organizaciones para convertir esas oportunidades en proyectos que contribuyan a consolidar a la República Dominicana como un destino médico y turístico de referencia internacional", expresó.

De su lado, Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la ADTS y presidenta de AF Comunicación Estratégica, resaltó la importancia de generar conexiones entre actores con capacidad de desarrollar nuevos proyectos.

"Reunimos a quienes tienen la capacidad de generar sinergias, desarrollar proyectos y crear nuevas oportunidades de negocios. Buscamos propiciar conexiones de valor que contribuyan al crecimiento del sector y a la proyección internacional del país", afirmó.

El turismo de salud también representa una vía para generar divisas y empleos especializados, mientras abre oportunidades de inversión en infraestructura, servicios médicos, tecnología, bienestar y otros segmentos vinculados a la atención de pacientes nacionales e internacionales.

La agenda del encuentro contempla conferencias, paneles, presentación de estudios, espacios de networking y encuentros de negocios en torno a temas como inteligencia artificial, transformación digital, medicina de precisión, acreditaciones internacionales, sostenibilidad, experiencia del paciente y nuevos modelos de inversión y colaboración.

La edición anterior contó con más de 40 conferencistas internacionales, representantes de 12 países, 48 patrocinadores y entidades aliadas y 11 medios de comunicación.

El congreso

La ADTS y AF Comunicación Estratégica anunciaron la celebración del 8.º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2027, en el Hotel JW Marriott Santo Domingo.

El encuentro busca servir como plataforma para impulsar oportunidades de inversión, negocios y alianzas estratégicas en una industria que mantiene un impacto creciente en la economía nacional.