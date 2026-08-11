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Turismo de salud
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Turismo de salud busca atraer inversiones a RD en 2027

El sector reunirá en junio de 2027 a expertos y empresarios de 12 países para promover proyectos especializados

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    Turismo de salud busca atraer inversiones a RD en 2027
    La industria del turismo de salud se perfila como una oportunidad para diversificar la economía dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La industria del turismo de salud se perfila como una oportunidad para diversificar la economía dominicana, atraer capital, generar empleos especializados y fortalecer la competitividad del país, al tiempo que dinamiza sectores vinculados como la hotelería, el transporte, los seguros, los servicios financieros y la tecnología.

    En este contexto, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica trabajan en la organización de una nueva edición de su principal encuentro internacional, orientado a conectar a líderes y empresas de los sectores salud, turismo, inversión, finanzas, seguros, tecnología y bienestar.

    El doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS, destacó el potencial de esta industria para posicionar al país como un destino médico y turístico de referencia internacional.

    "El turismo de salud representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía, atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país. Este congreso conecta líderes y organizaciones para convertir esas oportunidades en proyectos que contribuyan a consolidar a la República Dominicana como un destino médico y turístico de referencia internacional", expresó.

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    De su lado, Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la ADTS y presidenta de AF Comunicación Estratégica, resaltó la importancia de generar conexiones entre actores con capacidad de desarrollar nuevos proyectos.

    "Reunimos a quienes tienen la capacidad de generar sinergias, desarrollar proyectos y crear nuevas oportunidades de negocios. Buscamos propiciar conexiones de valor que contribuyan al crecimiento del sector y a la proyección internacional del país", afirmó.

    El turismo de salud también representa una vía para generar divisas y empleos especializados, mientras abre oportunidades de inversión en infraestructura, servicios médicos, tecnología, bienestar y otros segmentos vinculados a la atención de pacientes nacionales e internacionales.

    La agenda del encuentro contempla conferencias, paneles, presentación de estudios, espacios de networking y encuentros de negocios en torno a temas como inteligencia artificial, transformación digital, medicina de precisión, acreditaciones internacionales, sostenibilidad, experiencia del paciente y nuevos modelos de inversión y colaboración.

    La edición anterior contó con más de 40 conferencistas internacionales, representantes de 12 países, 48 patrocinadores y entidades aliadas y 11 medios de comunicación.

    El congreso

    La ADTS y AF Comunicación Estratégica anunciaron la celebración del 8.º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2027, en el Hotel JW Marriott Santo Domingo.

    El encuentro busca servir como plataforma para impulsar oportunidades de inversión, negocios y alianzas estratégicas en una industria que mantiene un impacto creciente en la economía nacional.

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