Valerie Peña: "Las casas no son vitrinas, tienen que ser cómodas y sentirse vivibles"

La diseñadora de interiores Valerie Peña nació en la República Dominicana, se graduó en UNIBE y se formó posteriormente en Madrid y Nueva York. ( CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO )

En el diseño de interiores de lujo, es fácil pensar que todo gira alrededor de la mirada del diseñador: su estilo, sus piezas favoritas, su manera de entender los espacios. Valerie Peña lo ve de otra forma. Para ella, el verdadero protagonista siempre es quien vive la casa.

La diseñadora dominicana, reconocida este año como Rising Star por House Beautiful y destacada por algunas de las publicaciones más importantes del sector, ha construido su carrera alrededor de una idea sencilla, pero poderosa: un hogar debe sentirse propio.

Desde su estudio en Manhattan, Valerie Peña Studio, ha llevado esta filosofía a residencias en Nueva York, los Hamptons y Wyoming. Antes de pensar en colores, muebles o piezas de arte, escucha. Quiere conocer las rutinas, los gustos y hasta la manera en que una familia disfruta de su casa.

Y es que, al final, el lujo también está en sentirse cómodo en el lugar que habitas.

En esta conversación con Diario Libre, Valerie habla de las tendencias que están transformando el diseño residencial de lujo, del creciente protagonismo del arte y el mobiliario vintage y de por qué, a veces, quitar es mejor que poner.

También mira hacia sus raíces dominicanas, recuerda sus primeros pasos profesionales en el país y comparte un consejo sencillo para los jóvenes que, como ella alguna vez, sueñan con conquistar Nueva York desde el talento y la disciplina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/e5deca22-9e51-4d24-b002-375eff043960-4a2f405e.jpeg Valerie Peña ha sido nombrada Rising Star 2026 por House Beautiful. (CEDIDA PORVALERIE PEÑA STUDIO)

¿Cómo describirías el estilo de Valerie Peña Studio a alguien que nunca ha visto uno de tus proyectos?

Mis diseños tienden a ser monocromáticos, contemporáneos y con piezas coleccionables

Has dicho que cada hogar debe reflejar a quien lo habita y no al diseñador. ¿Cómo logras encontrar esa esencia en cada cliente?

Siento que es un reflejo de ambos. Es súper importante escuchar al cliente y tratar de incorporar piezas que realmente lo emocionen, mientras mantenemos una estética elevada y coherente.

Aunque trabajas en Nueva York, ¿de qué manera siguen presentes tus raíces dominicanas en tu forma de diseñar y entender los espacios?

Mi carrera empezó aquí. Me gradué de UNIBE (en Diseño y Decoración Arquitectónica) y tuve la oportunidad de trabajar con la gran diseñadora Mayra González y el arquitecto Rafa Selman antes de emigrar.

Donde más influyen mis raíces es en la forma en que tratamos a nuestros clientes: el servicio, la hospitalidad y la integridad son valores que siempre han sido parte de mí.

¿Qué tendencias ves marcando el diseño residencial de lujo en este momento y cuáles crees que ya están perdiendo fuerza?

Maximalismo está subiendo mucho al igual que las colecciones de arte contemporáneo y mobiliario vintage.

Muchos sueñan con tener una casa elegante, pero piensan que el diseño de interiores es inaccesible. ¿Qué pequeños cambios recomendarías para transformar un espacio sin hacer una gran inversión?

El arte y las plantas transforman cualquier interior y le dan vida. Sin embargo, muchas veces quitar es mejor que poner.

Después de doce años diseñando residencias de lujo en Estados Unidos, ¿qué es lo que más te sigue emocionando cuando comienzas un nuevo proyecto?

El momento más emocionante del proceso es presentar al cliente los primeros diseños. Es cuando la visión empieza a tomar forma y, al mismo tiempo, comenzamos a seleccionar las principales colecciones de mobiliario, iluminación y arte que darán identidad al proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/x-valeriehampton11212024-825-edit-4fdff7ca.jpg La cartera de proyectos de Valerie Peña Studio recorre geografías distintas en EE. UU. con una sola firma. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/valeriehampton11212024-127-edit-2196dc45.jpg La cartera de proyectos de Valerie Peña Studio recorre geografías distintas en EE. UU. con una sola firma. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/a64938c2-d00d-417b-8dee-58e9aebe5a63-72a97942.jpeg La cartera de proyectos de Valerie Peña Studio recorre geografías distintas en EE. UU. con una sola firma. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/20240312-vp-0477x-05697a42.jpg La cartera de proyectos de Valerie Peña Studio recorre geografías distintas en EE. UU. con una sola firma. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/kraftyphotosvp3creek-12-050f7952.jpg La cartera de proyectos de Valerie Peña Studio recorre geografías distintas en EE. UU. con una sola firma. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) ‹ >

¿Hay algún proyecto que haya representado un antes y un después en tu carrera o que recuerdes con un significado especial? ¿Por qué?

El primero, pues me independicé rápido luego de completarlo y me trajo mis primeros clientes y rueda de prensa.

Cada vez hay más dominicanos destacándose en industrias creativas a nivel internacional. ¿Qué consejo le darías a un joven diseñador que sueña con abrirse camino en mercados tan competitivos como Nueva York?

Que aplique para hacer pasantías, y que con disciplina todo se logra

¿Hay algún elemento, material, color o detalle inspirado en la República Dominicana que, de una forma u otra, termine apareciendo en tus proyectos?

¡Aún no tengo uno, pero tendré que implementarlo!

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/20240311-vp-0104xx-fbce7df0.jpg Valerie Peña apuesta por crear espacios que reflejen la personalidad y el estilo de vida de quienes los habitan. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/f09ec849-5b02-41a5-be76-0bcaf09fb55c-09abb513.jpeg Valerie Peña apuesta por crear espacios que reflejen la personalidad y el estilo de vida de quienes los habitan. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/valeriehampton11212024-645-edit-84015629.jpg Valerie Peña apuesta por crear espacios que reflejen la personalidad y el estilo de vida de quienes los habitan. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/af4591a9-ab9e-43c5-9cf2-a2a7eff464ab-64d01c85.jpeg Valerie Peña apuesta por crear espacios que reflejen la personalidad y el estilo de vida de quienes los habitan. (CEDIDA POR VALERIE PEÑA STUDIO) ‹ >

Si tuvieras que darle tres consejos a alguien que quiere renovar su hogar para que se vea más elegante y funcional, ¿cuáles serían?

Las casas no son vitrinas; primero tienen que ser cómodas y sentirse vivibles. Lo más importante es distribuir el espacio de una manera que funcione con el estilo de vida de quienes la habitan y elegir muebles que realmente inviten a disfrutarlos.

También creo en coleccionar piezas que cuenten una historia o que simplemente te den placer cada vez que las miras. Y, sobre todo, dejar espacio para futuras colecciones, porque un hogar nunca está completamente terminado: evoluciona junto con las personas que viven en él.

Una carrera reconocida En 2025 y 2026, House Beautiful la nombró Next Wave Rising Star.

STARK le otorgó el Rising Star Award para el noreste del país.

Luxe Magazine la incluyó en su Gold List, en su selección Designer Picks y le abrió su portada de septiembre con la Sagaponack Residence.

Luxe NEXT la incorporó a su selección Introducing the Future of Design.

En paralelo, las coberturas editoriales se acumularon con igual intensidad.

1stDibs Introspective le dedicó un perfil en profundidad sobre la Jackson Hole Residence.

Hamptons Magazine publicó su trabajo en tres números consecutivos.

Modern Luxury cubrió la Sagaponack Retreat en noviembre de 2025.

Frederic Magazine la incluyó en su It List.

Mountain Living destacó la Jackson Hole Residence.

Y el programa 100% Dominicano documentó su trayectoria en un episodio titulado "Cuando el diseño es pasión, identidad y orgullo dominicano".