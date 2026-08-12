¿Quieres que una publicación nueva aparezca debajo de otras antiguas en Instagram?

Una persona usa un teléfono móvil para acceder a la aplicación Instagram en Miami, Florida, EE. UU., en una fotografía de archivo. ( EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA ULASHKEVICH )

Para quienes cuidan especialmente la apariencia de su perfil de Instagram, publicar una nueva fotografía o video puede generar una duda frecuente: ¿es posible hacer que ese contenido aparezca debajo de publicaciones que ya estaban en el perfil?

La respuesta, en principio, es no. Instagram no permite elegir libremente en qué posición cronológica aparecerá una publicación nueva dentro de la cuadrícula. Sin embargo, la plataforma cuenta con algunas herramientas que pueden ayudar a organizar o destacar el contenido.

Instagram ha incorporado en algunas cuentas funciones que permiten reorganizar las publicaciones que aparecen en la cuadrícula del perfil. La disponibilidad puede variar según la cuenta y la versión de la aplicación.

Si esta herramienta está habilitada, se puede acceder al perfil y entrar en "Editar perfil" para buscar una opción como "Editar cuadrícula". Desde allí, es posible modificar la disposición visual de determinadas publicaciones.

Esta alternativa puede ser útil para quienes quieren mantener una estética específica en su perfil sin tener que eliminar publicaciones.

Otra herramienta disponible es la posibilidad de fijar publicaciones en la parte superior del perfil. De esta manera, determinadas fotografías o videos pueden permanecer visibles en las primeras posiciones, aunque sean contenidos publicados anteriormente.

Sin embargo, esta función tiene una diferencia importante: no permite colocar una publicación nueva debajo de una publicación específica. Su objetivo es destacar contenido seleccionado en la parte superior de la cuadrícula.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/una-persona-usa-un-telefono-movil-para-acceder-a-la-nueva-aplicacion-threads-en-miami-florida-ee-1-4a589360.jpg Fotografía de archivo que muestra una imagen de Instagram en un teléfono móvil. (EFE/FILIP SINGER)

Si la intención es presentar contenido nuevo junto a material anterior, una posibilidad es utilizar un carrusel, incorporando varias fotografías o videos en una misma publicación.

Aunque el carrusel seguirá apareciendo como una publicación reciente, permite agrupar contenido y mantener una determinada narrativa visual dentro de una sola publicación.

¿Y las historias destacadas?

Para quienes simplemente quieren mantener contenido reciente accesible sin modificar la apariencia de la cuadrícula, las historias destacadas también pueden ser una alternativa.

Las historias pueden organizarse en diferentes destacados que permanecen visibles en el perfil, permitiendo reunir contenido por temas, eventos o momentos determinados.

En definitiva, Instagram todavía no ofrece una herramienta que permita publicar algo nuevo y colocarlo libremente debajo de una publicación antigua específica. No obstante, las funciones de reorganización de la cuadrícula, publicaciones fijadas, carruseles e historias destacadas ofrecen diferentes formas de mantener un perfil más ordenado y acorde con el estilo que busca cada usuario.