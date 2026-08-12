Dominicanos mantienen cautela frente al gasto y el crédito, según informe TransUnion

Los consumidores dominicanos muestran señales de recuperación financiera y mantienen una perspectiva positiva sobre la economía de sus hogares en lo que va del año.

Así lo revela el más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion al T2 2026, según el cual el 40% de los encuestados afirmó que su situación financiera mejoró ocho puntos porcentuales (p.p.) por encima del porcentaje registrado durante el mismo periodo del año anterior (32%).

Las perspectivas de los consumidores se mantuvieron positivas durante el periodo analizado, aunque mostraron una ligera moderación frente al año anterior.

De esta manera, el 74% manifestó sentirse optimista respecto a las finanzas de su hogar para los próximos 12 meses (-1 p.p. relativo al año anterior), mientras que el 79% esperaba un aumento en los ingresos de sus hogares en el próximo año (-2 p.p. frente al mismo periodo de 2025).

Los resultados también muestran que esta mejora no se ha traducido en una relajación de los hábitos financieros. Por el contrario, los consumidores mantienen su enfoque en la reducción del gasto discrecional, el pago acelerado de obligaciones y la creación de fondos de emergencia, refiere una nota de prensa.

"Estamos observando a un consumidor dominicano más optimista y con una mejor percepción de su situación financiera, pero que continúa administrando sus recursos con disciplina. Vemos personas que siguen fortaleciendo sus hábitos de ahorro y tomando decisiones crediticias de manera más consciente", afirmó Danilda Almánzar, gerente de TransUnion en República Dominicana.

Los hogares muestran mayor confianza, pero mantienen hábitos financieros prudentes.

El estudio destaca que el 49% redujo gastos discrecionales relacionados con entretenimiento, viajes o comidas fuera del hogar, mientras que el 31% afirmó haber acelerado el pago de sus obligaciones financieras y el 23% fortaleció el ahorro en fondos de emergencia.

Asimismo, el 49% de los encuestados indicó que podría enfrentar dificultades para cumplir al menos una de sus obligaciones financieras actuales en su totalidad, y para hacer frente a estas dificultades, recurrirían a diferentes estrategias, que incluyen tomar trabajos temporales o por encargo (42%), el uso de ahorros (26%) y la renegociación de pagos (11%).

El crédito sigue siendo clave, aunque crece la prudencia

El acceso al crédito continúa siendo fundamental para la confianza económica de los dominicanos. El 97% de los consumidores considera importante contar con acceso a productos de financiamiento para así alcanzar sus objetivos financieros.

"Los resultados muestran que los consumidores continúan valorando el acceso al crédito como una herramienta fundamental para alcanzar sus objetivos. No obstante, también evidencian una mayor selectividad al momento de asumir nuevas obligaciones, reflejando un enfoque más responsable y consciente frente al manejo de sus finanzas", agregó Almánzar.

Aumenta el fraude y las tácticas evolucionan

La proporción de consumidores que manifestaron haber sido víctimas de fraude aumentó a un 13% (+3 p.p. frente a 2025), mientras que el 66% indicó no tener conocimiento de haber sido objeto de esquemas de fraude, (-2 p.p. frente al segundo trimestre del año anterior).

Las estafas de terceros en sitios web legítimos de ventas en línea se consolidaron como la modalidad más frecuente a través de canales online, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto, con un 29% (+3 p.p. relativo al año anterior), seguidas por el robo de tarjetas de crédito (24%) y el vishing (21%).

Esta tendencia refleja un consumidor cada vez más preocupado por su salud financiera y por la toma de decisiones informadas sobre los productos y servicios a los que accede.

Acerca del estudio

Los resultados corresponden al estudio Consumer Pulse T2 2026 de TransUnion, realizado entre el 29 de abril y el 15 de mayo de 2026 a 309 adultos residentes en República Dominicana. El informe analiza las percepciones, comportamientos y expectativas de los consumidores en materia de finanzas personales, crédito y protección de identidad.