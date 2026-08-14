7 experiencias para despedir el verano antes de volver a clases

La Ruta del Cao y el Observatorio del Jardín Botánico Nacional ofrecen alternativas para disfrutar de la naturaleza y compartir en familia durante los últimos días del verano. ( SUMINISTRADAS )

Antes de que regresen los uniformes, las tareas y los horarios escolares, todavía queda tiempo para una última escapada. Estas propuestas ofrecen distintas maneras de compartir en familia y cerrar el verano con un plan diferente.

Vivir la naturaleza en el Jardín Botánico

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El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso celebrará este sábado su 50 aniversario con una jornada de puertas abiertas y entrada gratuita. Desde las 10:00 a.m. habrá observación de aves, recorridos por los diferentes pabellones, además de una mini charla y talleres de pintura y reciclaje.

También se proyectará un documental sobre su historia y estará abierto el vivero. El tren no circulará, para incentivar los recorridos a pie.

Aventuras en Ocean World

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Ocean World Adventure Park combina naturaleza, entretenimiento y experiencias con animales en Cofresí, Puerto Plata. Durante una visita se puede disfrutar del espectáculo de delfines y aves, interactuar con leones marinos, nadar con delfines, conocer tiburones, bucear con peces y refrescarse en piscinas y toboganes. El parque abre diariamente de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Diversión en Bávaro Adventure Park

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Bávaro Adventure Park reúne naturaleza y adrenalina en Punta Cana, con propuestas para diferentes edades.

Entre sus atractivos está Sacred River, un río subterráneo ubicado dentro de un parque de aventuras, además de recorridos en buggy o Polaris, tirolesas, paseos a caballo, cenote Blue Lagoon, Jungle River, piscina con cascada, paintball y la recreación de un poblado dominicano.

El parque abre todos los días, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En la hacienda La Esmeralda, en San Francisco de Macorís, el Sendero del Cacao propone descubrir de cerca cómo se transforma el fruto del cacao en chocolate. El recorrido atraviesa los cacaotales y permite conocer todos los procesos antes de continuar hacia la fábrica.

La experiencia termina con una degustación y la posibilidad de elaborar una barra de chocolate. De martes a domingo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aventura en Hotel Caribbean Adventure

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Hotel Caribbean Adventure propone una escapada a Sierra Prieta en la que la aventura es protagonista. El espacio ofrece opciones como go karts en pista de tierra, zipline, paseos en buggy, kayak y recorridos en tren, además de piscina, zoológico, voleibol, ping pong y fogatas.

Se puede optar por un pasadía o alojamiento, y aprovechar los últimos días de vacaciones con actividades al aire libre.

Granja en la ciudad

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La quinta edición de A la granja, sin salir de la ciudad se celebrará el viernes y sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Agrotienda Sanut, ubicada en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte.

Con entrada gratuita, la experiencia familiar acercará a niños y adultos al mundo agropecuario mediante recorridos guiados, interacción con animales de granja y actividades educativas e interactivas para conocer procesos de la producción nacional.

Vida rural en Palmar de Ocoa

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En Palmar de Ocoa, Azua, el Rancho de Cabras Caprache ofrece una experiencia diferente en contacto con la vida rural.

En esta finca caprina lechera, los visitantes pueden conocer el proyecto, alimentar a las cabras y descubrir cómo se elaboran artesanalmente productos como quesos y dulce de leche de cabra, además de una degustación de sus productos.

Las visitas se realizan los fines de semana, son gratuitas y requieren reserva previa.