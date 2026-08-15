Pantallas y salud visual: ¿qué tanto daño puede hacer a los ojos?

El doctor Dionisio Charran, oftalmólogo, indica que luego de un tiempo prolongado frente a pantallas, pueden aparecer pesadez o ardor ocular, cansancio visual, dolor detrás del globo ocular y sensación de cuerpo extraño. ( MAGNIFIC )

Una y otra vez el daño de las pantallas a la salud integral de las personas es un tema al que debemos prestarle atención. En esta ocasión, el foco son los ojos.

El uso prolongado de celulares, computadoras y tabletas se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, pasar largas horas frente a estos dispositivos puede generar molestias visuales que, aunque no necesariamente significan un daño permanente en los ojos, sí pueden afectar el confort y la calidad de vida.

La explicación la da el doctor Dionisio Charran, oftalmólogo, al abordar la relación entre las pantallas y la visión. Según el especialista, muchas de las molestias que experimentan quienes permanecen durante horas frente a una pantalla corresponden a lo que se conoce como astenopia o fatiga visual.

Pesadez o ardor ocular, cansancio visual, dolor detrás del globo ocular y sensación de cuerpo extraño son algunas de las manifestaciones que pueden aparecer después de un tiempo prolongado de exposición.

¿La luz azul es la culpable?

Una de las principales inquietudes relacionadas con las pantallas es la denominada luz azul. Charran explica que esta forma de luz no debe considerarse, por sí misma, como la responsable de los daños oculares que muchas veces se le atribuyen.

La luz azul cumple, de hecho, una función importante en el organismo, especialmente en la regulación del ritmo circadiano. Durante el día contribuye a mantener bajos los niveles de melatonina, hormona relacionada con la inducción del sueño. Al acercarse la noche, los niveles de esta hormona comienzan a aumentar, favoreciendo el descanso.

Por esta razón, más que eliminar completamente la luz azul, el especialista plantea aprender a utilizar la iluminación de acuerdo con la actividad que se realiza. Para tareas que requieren concentración puede emplearse una iluminación blanca, mientras que para momentos de descanso recomienda una luz amarilla o cálida.

Descansar también es cuidar la visión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/2150923325-4c062975.jpg Con una rutina adecuada se puede encontrar el equilibrio con el uso de pantallas. (MAGNIFIC)

Una de las medidas más sencillas para disminuir la fatiga visual es realizar pausas durante el uso de dispositivos. Charran recomienda descansar la vista cada 20 o 30 minutos.

También aconseja prestar atención al ángulo de la pantalla. Si existe sensación de fatiga, inclinarla ligeramente hacia abajo puede evitar que la luz incida directamente sobre los ojos. Otra recomendación es recordar parpadear con frecuencia, especialmente durante períodos prolongados de concentración frente a una pantalla.

Apartar momentáneamente la mirada y dirigirla hacia un punto más distante también permite darle un descanso al sistema visual.

El uso de lentes con filtro para luz azul no necesariamente está indicado para todas las personas.

De acuerdo con el oftalmólogo, puede ser particularmente relevante en pacientes con determinadas enfermedades de la retina, especialmente quienes presentan afectación de la mácula, así como en personas con una elevada sensibilidad a la luz, como ocurre con la fotofobia.

El especialista explica que en la zona donde se enfoca la luz existen pigmentos como la luteína y la zeaxantina, relacionados con la protección de la retina frente a la luz azul. En pacientes con degeneración macular, por ejemplo, estos pigmentos pueden encontrarse disminuidos.

La alimentación también forma parte del cuidado ocular

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/6220-364d40da.jpg Una alimentación que incluya frutas y vegetales de diferentes colores forma parte de las recomendaciones del especialista (MAGNIFIC)

El cuidado de la visión es más que controlar el tiempo frente a una pantalla. Charran también destaca la importancia de una alimentación variada, representada por la diversidad de colores en el plato.

Su explicación parte de que los colores presentes en frutas y vegetales están relacionados con distintos pigmentos que pueden ser aprovechados por el organismo. Entre ellos se encuentran los carotenoides, asociados a la protección de los ojos.

Por ello, una alimentación que incluya frutas y vegetales de diferentes colores forma parte de las recomendaciones del especialista para contribuir al cuidado visual.

Durante la conversación, el oftalmólogo también se refirió a las cataratas, una condición relacionada con el proceso de envejecimiento del ojo.

Explica que normalmente aparecen alrededor de los 55 o 60 años y se producen cuando el cristalino, la estructura transparente que funciona como una lente natural del ojo, pierde progresivamente su transparencia. Con el paso del tiempo, el cristalino aumenta sus capas y puede producirse una opacificación de la luz que llega al ojo.