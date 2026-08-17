Factores que impactan en el riesgo de cáncer de mama

Ser mujer y el avance de la edad constituyen dos de los principales factores de riesgo. La mayoría de los casos se diagnostican después de los 50 años. ( MAGNIFIC )

El cáncer de mama continúa entre los tumores más frecuentes en las mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de muerte por cáncer en esta población. Cada año se diagnostican alrededor de 2.3 millones de nuevos casos, aproximadamente uno de cada cuatro diagnósticos de cáncer en mujeres.

Aunque no existe una causa única que determine la aparición de la enfermedad, sí hay factores que pueden aumentar el riesgo y que se dividen, de manera general, entre aquellos que no podemos modificar y los relacionados con el estilo de vida, sobre los que sí es posible intervenir.

La doctora Verónica Alume, médica radioncóloga y máster en Nutrición de Precisión, explica que conocer estos factores no significa que sea posible evitar todos los casos de cáncer de mama, pero sí permite tomar decisiones orientadas a disminuir los riesgos y establecer estrategias de vigilancia más adecuadas.

Lo que no podemos cambiar

Ser mujer y el avance de la edad constituyen dos de los principales factores de riesgo. La mayoría de los casos se diagnostican después de los 50 años.

A estos se suman los antecedentes familiares y determinadas mutaciones genéticas heredadas, entre ellas las asociadas con los genes BRCA1 y BRCA2. Estos elementos no pueden modificarse, pero conocerlos permite identificar a las mujeres que podrían requerir una vigilancia médica más estrecha o estrategias de detección adaptadas a su perfil de riesgo.

La especialista insiste en que la presencia de uno o varios factores de riesgo no significa que una mujer necesariamente desarrollará la enfermedad. Del mismo modo, no tenerlos tampoco garantiza que el cáncer de mama no aparezca.

Hábitos que sí pueden modificarse

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/dra-veronica-alume-nutricionista-6a2d4db8.jpg Dra. Verónica Alume, nutricionista (CORTESÍADRA. VERÓNICA ALUME)

Existe otro grupo de factores relacionado con los hábitos cotidianos. El consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad , especialmente después de la menopausia, el sedentarismo y el tabaquismo se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

En este sentido, mantener un peso saludable, realizar actividad física de manera regular, evitar el tabaco y reducir o eliminar el consumo de alcohol son medidas que pueden contribuir a disminuir el riesgo.

La alimentación también forma parte de este enfoque preventivo. Alume recomienda priorizar frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, frente al consumo frecuente de productos ultraprocesados, como parte de un patrón alimentario equilibrado.

"No podemos elegir nuestra genética ni detener el paso del tiempo, pero sí podemos tomar decisiones sobre muchos de nuestros hábitos cotidianos. La prevención no ofrece garantías absolutas, pero sí nos brinda herramientas para cuidar nuestra salud y reducir riesgos", señala la especialista.

Otros factores a considerar

Los factores hormonales y reproductivos también forman parte de la evaluación individual. Determinados tratamientos de reemplazo hormonal pueden aumentar el riesgo en algunas mujeres, por lo que su indicación debe valorarse de manera personalizada junto con el médico, considerando los beneficios y posibles riesgos.

En cuanto a la lactancia materna, esta se ha asociado con un efecto protector frente al cáncer de mama, particularmente cuando se prolonga durante un período mayor.

Sin embargo, ninguna de estas medidas garantiza evitar la enfermedad. La prevención debe entenderse como un conjunto de acciones que contribuyen a reducir riesgos y favorecer una mejor salud general.

Prevención y detección temprana

Adoptar hábitos saludables no sustituye los controles médicos. La detección temprana continúa siendo una herramienta fundamental para identificar el cáncer de mama en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento suelen ser mayores.

Por ello, es importante mantener los controles recomendados de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo individuales. También se debe consultar al especialista ante cualquier cambio o alteración en las mamas.

La prevención del cáncer de mama, explica Alume, requiere un enfoque integral que combine información, hábitos saludables, evaluación médica y detección oportuna.