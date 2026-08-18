Cirugía plástica segura: claves para elegir bien antes de entrar al quirófano

Toda persona debe tomar en consideración la seguridad e higiene que le brinda el centro en el que ha de hacerse la cirugía. ( MAGNIFIC )

Para nadie es un secreto que República Dominicana cada día se fortalece más en lo que a turismo de salud se refiere. El área de la cirugía plástica es una de las que cobra más carácter en este sentido.

¿Las razones? Que este no solo es un destino atractivo, sino un país con muchos especialistas capacitados para dar respuestas a las necesidades de los pacientes que vienen de diversas partes del mundo en búsqueda de lucir una mejor imagen, pero con la seguridad, la confianza y profesionalidad que se requieren.

Es así como lo afirma Manuel Torreira, cirujano plástico que hoy comparte algunos consejos para que las personas vayan seguras al quirófano.

"Lo primero es que, desde que se toma la decisión de someterse a un proceso de esta naturaleza, por simple o complejo que sea, hay que investigar qué médico cumple con las facultades necesarias para darme lo que busco sin poner en riesgo mi integridad física y emocional".

Puntualiza que ese cirujano no debe ser solo un nombre, sino un miembro de Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Sodocipre), que tenga prácticas probadas de ética profesional, de humanización, de higiene, y por sobre todas las cosas, que previo a una cirugía, tenga la valentía de decir "no" si las condiciones del paciente no son aptas para someterse a un procedimiento de esta naturaleza.

"No todo el dinero se gana. Jamás se debe poner lo material por encima del bienestar de nuestros pacientes. Si una persona no cumple con los requerimientos necesarios para ser operada, no puede, bajo ningún concepto entrar a un quirófano".

Por esta razón es que las evaluaciones deben ser rigurosas, y respaldadas por profesionales y laboratorios competentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/manuel-torreira-b84a67a7.jpg El cirujano Manuel Torreira. (CEDIDA POR MANUEL TORREIRA)

Seguridad en el centro

Para Manuel Torreira, un punto de sobrada importancia que toda persona debe tomar en consideración es la seguridad e higiene que le brinda el centro en el que ha de hacerse la cirugía.

"Es bueno decir que, aunque desde que escoges a un médico certificado, de manera implícita, también eliges un centro que cumple con todos los protocolos de lugar para proceder con una cirugía, nunca está de más interesarte por conocer la clínica antes de la operación", puntualiza el cirujano.

En República Dominicana hay muchos centros médicos especializados en la cirugía plástica que están preparados con los mejores equipos y, que cumplen con todas las normativas de habilitaciones, y protocolos de higiene y seguridad para garantizar cirugías exitosas.

"Así que, a las personas sólo les resta investigar y saber escoger", resalta Torreira, quien además de ser miembro de Sodocipre, está certificado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps).

¡Cuidado con los testimonios!

Manuel Torreira sabe que la publicidad de boca en boca, da resultado. "Pero ¡ojo! Hay que saber a quiénes les creemos", asegura.

No siempre detrás de un ´buen´ resultado hay una buena práctica. Así que, aunque veamos que todo le salió bien a esa persona, cuando nos hable del médico y del centro donde se le practicó la cirugía, debemos investigar por nuestra cuenta para conocer a fondo todo lo que sea de nuestro interés.

Así evitamos ponernos en manos inexpertas y vamos más seguros a conseguir esos resultados positivos que queremos lograr en nuestro cuerpo a través de la cirugía plástica".

Para concluir, el cirujano no pasó por alto la importancia de que luego de someterse a este tipo de procedimiento, la persona cumpla al pie de la letra las recomendaciones postquirúrgicas de su médico.

"En resumen, si escogemos bien al médico, si no nos llevamos de todo lo que escuchamos, y somos disciplinados con el seguimiento indicado después de la cirugía, no hay nada qué temer", sostiene, dejando claro que República Dominicana es uno de los mejores destinos de cirugía plástica de la región.