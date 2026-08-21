Cleveland Clinic reconocida entre los mejores hospitales de Estados Unidos para 2026-2027

El hospital Cleveland Clinic se posiciona cuarto entre los mejores centros médicos de Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Cleveland Clinic vuelve a figurar entre los mejores hospitales de Estados Unidos, de acuerdo con la clasificación Best Hospitals 2026-2027 de U.S. News & World Report, publicación que reconoce anualmente a los centros médicos con los más altos estándares de atención y desempeño.

Con este reconocimiento, Cleveland Clinic suma 36 años consecutivos en el Best Hospitals Honor Roll, una distinción reservada a solo 20 hospitales de todo Estados Unidos.

En Florida, Cleveland Clinic Weston Hospital ocupó el cuarto lugar entre los mejores hospitales del estado y el primer lugar en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale. Además, fue reconocido como hospital de "alto rendimiento" en 20 procedimientos y afecciones para adultos.

El centro también obtuvo resultados destacados por especialidades. Se situó en el segundo lugar de Florida y primero en Miami-Fort Lauderdale en cardiología y cirugía cardíaca y vascular, mientras que en ortopedia alcanzó el sexto lugar estatal y quinto en el área metropolitana.

A nivel nacional, varios de sus programas también fueron incluidos entre los mejor valorados. Gastroenterología y cirugía gastrointestinal ocupó el puesto número 17, una mejora significativa frente al puesto 30 obtenido en 2025. También fueron reconocidos los programas de neumología y cirugía pulmonar, cardiología y cirugía cardíaca y vascular, geriatría, así como neurología y neurocirugía.

En la región de Treasure Coast, Cleveland Clinic Martin South Hospital, Cleveland Clinic Martin North Hospital, Cleveland Clinic Tradition Hospital y Cleveland Clinic Indian River Hospital empataron en el puesto número 21 de la clasificación estatal de Florida.

Asimismo, Cleveland Clinic Martin South Hospital, Cleveland Clinic Martin North Hospital y Cleveland Clinic Tradition Hospital recibieron la calificación de "alto rendimiento" en nueve procedimientos y afecciones para adultos. Por su parte, Cleveland Clinic Indian River Hospital obtuvo esta distinción en diez procedimientos y afecciones.

"Las clasificaciones de U.S. News & World Report reflejan la colaboración, la innovación y la atención centrada en el paciente que caracterizan a nuestros profesionales de la salud cada día", afirmó el Dr. Conor Delaney, presidente del mercado de Florida de Cleveland Clinic.

"Aunque este reconocimiento es un honor, también refuerza lo que más nos motiva: dar prioridad a nuestros pacientes. Estamos muy agradecidos a nuestra comunidad por la confianza que deposita en nosotros y seguimos comprometidos a ofrecer una atención de la máxima calidad a todos los pacientes a los que atendemos", agregó.

La clasificación Best Hospitals evalúa aproximadamente 4.500 hospitales en 14 especialidades para adultos y 23 procedimientos y afecciones. Entre los indicadores considerados figuran las tasas de mortalidad ajustadas al riesgo, las complicaciones evitables y la experiencia de los pacientes.

Sobre Cleveland Clinic en Florida

Cleveland Clinic en Florida es un proveedor de atención médica multidisciplinaria sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación.

Su presencia en Florida incluye Cleveland Clinic Weston Hospital, Cleveland Clinic Indian River Hospital, Cleveland Clinic Martin North Hospital, Cleveland Clinic Martin South Hospital y Cleveland Clinic Tradition Hospital, además de 40 centros ambulatorios distribuidos en los condados de Broward, Palm Beach, Martin, St. Lucie e Indian River.

Como parte de Cleveland Clinic, la organización cuenta con aproximadamente 12.000 profesionales de la salud y opera un sistema de atención con 1.100 camas. En 2025, sus profesionales registraron más de 2,7 millones de atenciones a pacientes.

Para más información, puede consultarse la sección Best Hospitals de U.S. News & World Report y el sitio oficial de Cleveland Clinic Florida.