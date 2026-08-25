Restaurant Week 2026 recorrerá cinco destinos con más de 200 restaurantes

La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) dieron inicio al Mes de la Gastronomía con Restaurant Week 2026, una celebración que durante septiembre pondrá en valor la diversidad de la gastronomía dominicana y su vínculo con la identidad, la cultura y el turismo.

Los detalles de este año fueron presentados durante un almuerzo exclusivo en San Marzano con representantes de medios locales y creadores de contenido. Los invitados disfrutaron de un menú a ocho tiempos con platos del menú del establecimiento de gastronomía mediterránea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/san-marzano-cc44f687.jpeg San Marzano Risotto. (DIARIO LIBRE/LAURA ORTIZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/san-marzano-2-e88bd7fc.jpeg Lasaña de carne molida con pecorino, mozzarella, robiola en salsa filetto. (DIARIO LIBRE/LAURA ORTIZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/san-marzano-3-6d5868e3.jpeg Classic Tiramisu. (DIARIO LIBRE/LAURA ORTIZ) ‹ >

La ruta por cinco destinos

Una de las principales novedades de Restaurant Week 2026 es su expansión a cinco destinos del país: Punta Cana, Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y Jarabacoa.

La experiencia comienza en Punta Cana, del 1 al 6 de septiembre, con la participación de 26 restaurantes; continúa en Santiago, del 7 al 13, con 32 restaurantes; y llega a Santo Domingo, del 14 al 20, con 112 restaurantes.

El recorrido concluirá simultáneamente en Puerto Plata, con 19 restaurantes, y Jarabacoa, también con 19 establecimientos, del 21 al 27 de septiembre.

Cada destino aporta una propuesta particular a esta ruta.

Desde la oferta gastronómica vinculada al turismo de Punta Cana, pasando por la identidad y tradición culinaria del Cibao, la diversidad de Santo Domingo y las propuestas de Puerto Plata y Jarabacoa, la celebración busca mostrar que la gastronomía dominicana también puede ser una forma de conocer el territorio.

Durante la celebración, los comensales podrán disfrutar de menús especiales de dos tiempos por 1,595 pesos + impuestos y de tres tiempos por 1,995 pesos + impuestos en los restaurantes y hoteles participantes.

La información sobre restaurantes, menús y beneficios estará disponible a través de las herramientas digitales de la plataforma Restaurant Week 2026, que también permitirán a los comensales participar en la votación de los establecimientos.

Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, señaló que la intención es aprovechar septiembre para generar una conversación más amplia alrededor de la gastronomía dominicana y de quienes hacen posible su desarrollo.

"Queremos que septiembre sea una invitación a mirar nuestra gastronomía, descubrirla y disfrutarla desde diferentes perspectivas. Detrás de cada plato hay restaurantes, productores, trabajadores y emprendedores que forman parte de una cadena que aporta valor a nuestra economía y a nuestra identidad como país".

"A través de esta celebración buscamos acercar al público a esa diversidad y reconocer el trabajo de todo un sector que hace posible que nuestra gastronomía siga creciendo y proyectándose", refirió.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, destacó el papel de la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística y como una vía para descubrir la identidad de los destinos.

"La gastronomía nos permite conocer un lugar desde una perspectiva diferente. Cada plato, cada producto y cada propuesta culinaria cuentan una parte de nuestra historia y de nuestra identidad".

"Celebrar el Mes de la Gastronomía es también una oportunidad para incentivar el recorrido por el país, enriquecer la experiencia de quienes nos visitan y seguir posicionando a la República Dominicana como un referente del turismo gastronómico en el Caribe", expresó.

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