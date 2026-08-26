"A Taste of Hope" vuelve a unir la alta cocina por la niñez dominicana

La experiencia gastronómica estará encabezada por los chefs Thomas Troisgros y Saverio Stassi. ( CEDIDA POR UNICEF RD )

Unicef República Dominicana celebrará los días 7 y 8 de octubre de 2026 una nueva edición de A Taste of Hope, una cena benéfica que reúne a representantes de la gastronomía, el sector empresarial y la sociedad dominicana para recaudar fondos destinados a programas en favor de la niñez.

Durante dos noches, la gastronomía será el punto de encuentro de esta iniciativa, cuyos recursos serán destinados a programas de Unicef en República Dominicana relacionados con nutrición, educación, salud y protección de niños, niñas y adolescentes.

"Cuando pensamos en la niñez, pensamos en todo lo que un niño puede llegar a ser si tiene las oportunidades que necesita. Detrás de cada aporte a A Taste of Hope hay mucho más que una contribución: hay la posibilidad de que un niño reciba atención nutricional, permanezca en la escuela, crezca protegido y pueda soñar con un futuro lleno de posibilidades".

"Esta iniciativa nos recuerda que todos podemos ser parte de esa historia y que, cuando nos unimos, podemos transformar la vida de la infancia", afirmó Anyoli Sanabria, representante adjunta de Unicef en República Dominicana.

Una cena con chefs invitados

La experiencia gastronómica estará encabezada por Thomas Troisgros, chef brasileño y miembro de una reconocida familia vinculada a la gastronomía, y Saverio Stassi, chef ejecutivo de Ajualä República Dominicana, quien será por tercer año consecutivo el anfitrión de la gala.

La actividad busca combinar la experiencia culinaria con la recaudación de fondos para proyectos que benefician a la infancia en el país.

Los recursos recaudados serán destinados a programas que buscan reducir la mortalidad materna y neonatal, mejorar la calidad de la educación y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a diferentes formas de violencia.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Asesor Empresarial de Unicef, integrado por líderes empresariales y profesionales que apoyan los programas de la organización en República Dominicana.

También participa Jatnna Tavárez, Embajadora Nacional de Buena Voluntad de Unicef, quien acompaña la iniciativa como parte de su trabajo en favor de los derechos de la niñez.

Los detalles del evento y las formas de apoyar están disponibles en el sitio oficial de Unicef República Dominicana: www.unicef.org/dominicanrepublic/a-taste-hope-2026.

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