Cómo la deshidratación puede afectar tu salud cardiovascular

El corazón es un mecanismo de bombeo; para que funcione correctamente, debe regresar suficiente sangre al corazón con cada latido. ( SHUTTERSTOCK )

La sed es quizá la señal más conocida de que el cuerpo necesita líquidos. Sin embargo, la deshidratación puede tener efectos que van mucho más allá de esta sensación.

Cuando el organismo pierde más líquidos de los que ingiere, el corazón y el sistema cardiovascular pueden verse obligados a trabajar con mayor intensidad.

Brodie Marthaler, cardiólogo del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, Wisconsin (Estados Unidos), explica que la disminución del volumen de líquido en el torrente sanguíneo puede dificultar el trabajo del corazón.

"Imagina que el corazón es un mecanismo de bombeo. Para que funcione correctamente, debe regresar suficiente sangre al corazón con cada latido", afirma Marthaler.

"Cuando se deshidrata, disminuye la cantidad de líquido que circula por el torrente sanguíneo. Esto significa que regresa menos sangre al corazón, por lo que tiene que trabajar más para mantener la sangre en circulación por todo el organismo".

El esfuerzo adicional que hace el cuerpo

Ante la falta de líquidos, el organismo pone en marcha mecanismos para intentar mantener el equilibrio. Los vasos sanguíneos se estrechan para ayudar a conservar la presión arterial, mientras que el corazón puede aumentar su frecuencia para mantener la sangre circulando.

Sin embargo, cuando la deshidratación se vuelve más intensa, estos mecanismos de compensación pueden dejar de ser suficientes. En ese sentido, órganos esenciales como el cerebro, los riñones, el hígado y el aparato digestivo podrían no recibir el flujo sanguíneo necesario para funcionar correctamente.

Por eso, reconocer las primeras señales de deshidratación puede ser muy importante, sobre todo durante los días de calor, al practicar ejercicio o cuando se realizan actividades físicas prolongadas.

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Señales que no debes ignorar

La deshidratación puede manifestarse de diferentes maneras y no siempre comienza con una sed intensa. Entre los síntomas que pueden aparecer a medida que empeora se encuentran:

Latidos cardíacos acelerados o palpitaciones.

acelerados o palpitaciones. Fatiga .

. Aturdimiento.

Mareos .

. Cambios en la visión.

Dificultad para respirar.

Molestias en el pecho.

"Si la deshidratación se vuelve grave, puede provocar un golpe de calor o desmayo", afirma el profesional de la salud. "Son emergencias médicas y deben ser evaluadas inmediatamente por un profesional sanitario".

¿Quiénes deben tener especial cuidado?

Aunque cualquier persona puede deshidratarse, existen personas que pueden tener un mayor riesgo. Entre ellas se encuentran los adultos mayores, los niños, los deportistas y quienes trabajan al aire libre. También deben prestar atención las personas con enfermedades cardíacas y quienes toman determinados medicamentos, como diuréticos o agonistas de los receptores GLP-1.

"Las personas con insuficiencia cardíaca u otras formas de enfermedad cardíaca deben tener especial cuidado", añade Marthaler.

"Es posible que sus corazones tengan menos reserva para responder a la presión adicional de la deshidratación. Muchos también toman medicamentos que eliminan líquido del organismo, reducen la presión arterial o ralentizan la frecuencia cardíaca, lo que puede limitar la capacidad habitual del organismo para compensar".

Cómo saber si necesitas hidratarte

No existe una cantidad universal de agua que todas las personas deban beber cada día. Para la mayoría de los adultos sanos, la sed puede funcionar como una guía útil: si tienes sed, debes beber agua.

Pero hay situaciones en las que conviene anticiparse. Si se sabe que se pasará tiempo al aire libre en un ambiente caluroso o que se realizará ejercicio durante un período prolongado, aumentar de antemano la ingesta de líquidos puede ayudar a prevenir la deshidratación.

También existen otras señales que advierten sobre la falta de líquidos, como la sequedad de boca, la piel seca, la orina oscura, la orina espumosa o una sensación de ardor al orinar.

Uno de los indicadores más sencillos es el color de la orina. Una tonalidad pálida o transparente generalmente se asocia con una buena hidratación, mientras que una orina más oscura puede ser una señal de que es necesario beber más líquidos.

¿Agua o electrolitos?

El agua es una excelente primera opción para mantenerse hidratado. Sin embargo, cuando existe una deshidratación importante, el agua por sí sola no siempre puede ser suficiente para reponer todo lo que el organismo ha perdido.

La sangre contiene electrolitos, entre ellos sodio, potasio y magnesio. Consumir agua junto con algún alimento salado puede contribuir a reponer tanto los líquidos como algunos electrolitos. En el caso de quienes realizan ejercicio prolongado o actividades de resistencia, las bebidas deportivas que contienen electrolitos también pueden resultar útiles.

Por otra parte, algunas bebidas pueden dificultar el objetivo de recuperar líquidos. El alcohol puede contribuir de manera importante a la deshidratación porque modifica la forma en que el cerebro y los riñones regulan los líquidos y puede aumentar su pérdida. Las bebidas con un alto contenido de cafeína también pueden contribuir a la deshidratación.

Si el objetivo es rehidratarse, el agua o las bebidas que contienen electrolitos son opciones preferibles a las bebidas azucaradas o los refrescos.

Hay que anticiparse

"La mejor manera de prevenir la deshidratación es adelantarse a ella. Haz que beber líquidos forme parte habitual de tu día", aconseja el doctor. "Beber pequeñas cantidades a lo largo del día suele ser más eficaz que consumir una gran cantidad de una sola vez".

"Si vas a trabajar en el jardín, hacer ejercicio o trabajar al aire libre con un clima caluroso y húmedo, planifica con antelación, presta atención a cómo te sientes y ajusta tus actividades si es necesario".

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