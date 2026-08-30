¿De qué depende el aumento de peso durante el embarazo?

La variación va más allá de comer de más, responde a una combinación de factores hormonales, metabólicos y de hábitos que cambian de un embarazo a otro. ( MAGNIFIC )

El aumento de peso durante el embarazo es uno de los temas que más dudas genera entre las futuras madres.

De hecho, no es extraño escuchar el testimonio de mujeres que, tras vivir más de un embarazo, notan que su cuerpo respondió de manera completamente distinta en cada ocasión: en uno subieron de peso sin mayor esfuerzo y en otro apenas lograron mantenerlo o incluso lo perdieron.

Esta variación va más allá de comer de más, responde a una combinación de factores hormonales, metabólicos y de hábitos que cambian de un embarazo a otro, y que pueden tener un impacto directo tanto en la salud de la madre como en la del bebé.

Para entender mejor a qué se debe este fenómeno y cómo debe manejarse el peso durante la gestación y la lactancia, la Dra. Génesis Guillén, nutrióloga clínica, especialista en nutrición ginecológica y lactancia materna, responde a las siguientes preguntas.

¿Por qué una misma mujer puede bajar de peso durante un embarazo y aumentar considerablemente en otro?

Cada embarazo es diferente. Influyen los síntomas que se puedan presentar en cada uno, como la hiperémesis gravídica, que puede ocasionar pérdida de peso, o un aumento en la ingesta de calorías diarias, que conlleva a un aumento de peso.

¿La edad de la madre modifica la manera en que el cuerpo almacena grasa durante el embarazo?

Sí, por cambios en el metabolismo. Aunque la edad de la madre es un factor no modificable, existen otros que sí lo son, como los hábitos alimenticios y el ejercicio.

¿Es cierto que algunas mujeres comen prácticamente lo mismo en dos embarazos y, aun así, aumentan de peso de forma distinta?

Sí, por cambios hormonales y en el metabolismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/57865-684b90c3.jpg Hay mujeres que aumentan mucho desde el primer embarazo, y otras lo presentan en el segundo o tercero, debido a los cambios en el metabolismo. (MAGNIFIC)

¿Influye que sea el primer, segundo o tercer embarazo?

Puede haber cambios en el peso en cualquiera de los embarazos. Hay mujeres que aumentan mucho desde el primer embarazo, y otras lo presentan en el segundo o tercero, debido a los cambios en el metabolismo.

¿Qué señales indican que el aumento o la pérdida de peso requieren una evaluación médica?

Si el aumento de peso es mayor de lo esperado en los seguimientos; si por el descontrol alimenticio se produce diabetes gestacional o hipertensión gestacional; si la pérdida de peso afecta el peso del bebé; o si se necesita suplementación debido a la pérdida de peso.

¿Cómo puede una mujer llevar un control saludable de su peso sin obsesionarse con la balanza?

Con un plan nutricional especializado durante el embarazo y control únicamente a través de las consultas de seguimiento.

¿Cuáles son las principales recomendaciones sobre peso y lactancia que da a las madres lactantes?

El peso antes del embarazo es un valor muy importante, al igual que los hábitos . En caso de tener obesidad antes del embarazo , no se hará control para pérdida de peso durante el embarazo , sino control para que el aumento se mantenga dentro de lo establecido, con el fin de evitar enfermedades que puedan poner en riesgo la vida de la madre o del bebé.

antes del es un valor muy importante, al igual que los . En caso de tener antes del , no se hará control para pérdida de durante el , sino control para que el aumento se mantenga dentro de lo establecido, con el fin de evitar enfermedades que puedan poner en riesgo la vida de la madre o del bebé. Tomar suficiente agua .

. Caminar ; y si se realizan ejercicios, estos deben ser supervisados por un especialista.

; y si se realizan ejercicios, estos deben ser supervisados por un especialista. Consumir alimentos variados y completos .

y . Hacer control de peso en cada consulta perinatal.

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