Donar un riñón en vida: una decisión que puede cambiar una historia

Una persona sana puede donar voluntariamente uno de sus dos riñones y continuar llevando una vida plena con el órgano restante. ( CEDIDA POR CLEVELAND CLINIC )

La donación de un riñón en vida es una alternativa para pacientes con enfermedad renal avanzada que esperan un trasplante. A diferencia de un órgano procedente de un donante fallecido, este tipo de trasplante puede planificarse, permitiendo preparar tanto al receptor como a la persona que dona.

La doctora Neerja Agrawal, especialista en nefrología de Cleveland Clinic, explica que una persona sana puede donar voluntariamente uno de sus dos riñones y continuar llevando una vida plena con el órgano restante.

Sin embargo, todavía existen mitos alrededor de este procedimiento. Uno de ellos es la idea de que donar un riñón necesariamente limita la vida posterior del donante. "Los donantes cuidadosamente seleccionados suelen continuar llevando vidas saludables y activas después de la donación", señala Agrawal.

Además, no es necesario tener un vínculo familiar con el receptor. Cónyuges, amigos y personas sin parentesco también pueden convertirse en donantes.

La salud del donante

La seguridad de quien dona es el principal criterio para determinar si puede participar en el proceso. Por ello, la evaluación médica es exhaustiva e incluye un historial clínico detallado, examen físico, análisis de sangre y orina, estudios de imagen de los riñones y pruebas de compatibilidad. En determinados casos también se realizan evaluaciones cardiovasculares.

El proceso contempla, además, una valoración psicosocial. Esta permite confirmar que la decisión es voluntaria, que la persona conoce los riesgos y beneficios y que mantiene expectativas realistas sobre el procedimiento.

"El bienestar del donante es siempre nuestra máxima prioridad", enfatiza la especialista.

Tecnología al servicio del trasplante

Los avances médicos y quirúrgicos también han transformado la donación renal. Las técnicas de imagen permiten estudiar con mayor precisión la anatomía de los riñones, mientras que las pruebas de laboratorio ayudan a determinar con mayor exactitud la compatibilidad entre donante y receptor.

En determinados casos, pueden utilizarse procedimientos mínimamente invasivos, como la cirugía laparoscópica o la asistida por robot. Estas técnicas permiten realizar la intervención mediante incisiones más pequeñas y pueden favorecer una menor pérdida de sangre, menos molestias y estancias hospitalarias más cortas.

Cuando donante y receptor no son compatibles, también existen alternativas. Los programas de intercambio pareado permiten encontrar otra combinación compatible entre personas que desean donar y pacientes que necesitan un trasplante.

A estos avances se suman las mejoras en la preservación de órganos y una planificación multidisciplinaria que busca optimizar los procedimientos y reducir posibles complicaciones.

Una experiencia que también es emocional

El trasplante no se limita al aspecto médico. Tanto donantes como receptores pueden experimentar ansiedad, estrés y otras emociones antes y después del procedimiento.

Por esta razón, el acompañamiento psicosocial y el seguimiento médico son parte importante del proceso, brindando apoyo durante las distintas etapas de la donación y el trasplante.

Mirando hacia el futuro

La medicina continúa explorando nuevas posibilidades para mejorar los trasplantes renales. Entre las áreas con mayor potencial se encuentran la medicina de precisión, las nuevas tecnologías para preservar órganos y los métodos avanzados para encontrar mejores coincidencias entre donantes y receptores.

La investigación también busca personalizar las terapias inmunosupresoras y reducir, eventualmente, la necesidad de medicamentos antirrechazo de por vida.

Mientras estos avances continúan, la información sigue siendo una herramienta fundamental. Conocer las posibilidades de la donación en vida puede ayudar a derribar mitos y permitir que más pacientes consideren esta alternativa.

Para la doctora Agrawal, el impacto de esta decisión puede ser enorme: "Un solo donante puede mejorar drásticamente, y en muchos casos salvar la vida de otra persona".

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