Siete claves para disfrutar de una vida sexual saludable

La salud sexual es una parte integral del bienestar general. ( MAGNIFIC )

Hablar de salud sexual es también hablar de bienestar, respeto, placer y prevención. Cada 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual nos invita a poner estos temas sobre la mesa y a reconocer que disfrutar de una vida sexual saludable implica cuidar tanto el cuerpo como las emociones y las relaciones.

A propósito de esta fecha, compartimos siete claves para vivir una sexualidad más saludable, segura y consciente.

1. Autoconocerse

Conocer el propio cuerpo, identificar qué produce placer y reconocer los límites permite vivir la sexualidad con mayor seguridad. Los expertos en sexualidad recomiendan la exploración personal, la cual ayuda a descubrir preferencias que pueden comunicarse luego a la pareja.

La sexualidad cambia a lo largo de la vida, por lo que este conocimiento no es algo que se adquiere una vez y para siempre: se transforma con las experiencias, las relaciones, la edad y las circunstancias personales.

2. Comunicarse

Hablar de sexo puede resultar incómodo, especialmente cuando existen expectativas, inseguridades o miedo a ser juzgados. Sin embargo, una comunicación abierta puede fortalecer la intimidad.

Expresar lo que gusta, lo que no, lo que se desea probar o aquello que genera incomodidad permite crear encuentros basados en la confianza que, por ende, se disfruten mucho más. Escuchar al otro con la misma apertura es igual de importante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/2148495904-b276fd16.jpg El uso de preservativos no solo ayuda a prevenir embarazos no planificados. (MAGNIFIC)

3. Cuidarse

El uso de preservativos no solo ayuda a prevenir embarazos no planificados, sino que también es la medida más segura para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por eso, aunque utilices otros métodos anticonceptivos, como las píldoras o los dispositivos intrauterinos (DIU), se recomienda complementar su uso con preservativos para una mayor protección.

Las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual también son una herramienta importante, especialmente cuando se tienen nuevas parejas o existe algún factor de riesgo. Consultar con profesionales de la salud permite elegir las estrategias de prevención más adecuadas para cada persona.

4. Liberarse de la presión

La idea de que una buena vida sexual debe cumplir determinados estándares puede convertirse en una fuente innecesaria de ansiedad. No existe una frecuencia "correcta" ni un único modelo de satisfacción.

El deseo puede cambiar con el estrés, el sueño, las responsabilidades, los medicamentos, las etapas de la vida o el estado emocional. En lugar de perseguir un rendimiento perfecto, puede ser más saludable concentrarse en la conexión, el placer y el bienestar compartido.

5. Fomentar la intimidad

La intimidad no es solo sexo. Caricias, besos, abrazos, conversaciones, complicidad y muestras de afecto también forman parte de ella. Para muchas personas, sentirse emocionalmente conectadas favorece el deseo y la satisfacción sexual.

Por eso, cuidar la relación fuera de la habitación puede tener un impacto positivo dentro de ella. La calidad del vínculo y la sensación de seguridad pueden ser tan importantes como la atracción física.

6. Respetar tu cuerpo

Comparar el propio cuerpo con imágenes idealizadas de las redes sociales o con estándares irreales puede afectar la autoestima y la confianza durante la intimidad.

Aceptar que los cuerpos cambian y que no existe una apariencia determinada que garantice una vida sexual satisfactoria ayuda a vivir el encuentro con mayor libertad. El placer no depende de tener un cuerpo perfecto, sino de sentirse cómodo, seguro y presente.

7. Buscar atención cuando sea necesario

Si presentas síntomas como dolor, picazón, lesiones, secreciones inusuales, sangrado fuera de lo habitual o molestias durante las relaciones sexuales, debes saber que no es normal y que debes buscar ayuda profesional.

No te automediques o esperes a que los síntomas desaparezcan solos. Recibir información, diagnóstico y tratamiento oportunos ayuda a proteger tu salud y la de tus parejas.

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