Cementos Progreso Dominicana beneficia a 2,500 niños con su operativo de inicio de clases

Colaboradores Cempro, nin~os y maestros de la comunidad. ( CORTESÍA DE CEMENTOS PROGRESO DOMINICANA )

Como parte de su compromiso con el bienestar y desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones, Cementos Progreso Dominicana realizó su Operativo de Inicio de Clases 2026-2027, beneficiando a aproximadamente 2,500 niños y niñas de comunidades aledañas a sus operaciones.

A través de esta jornada, la empresa realizó la entrega de kits escolares para acompañar a los estudiantes en el inicio del nuevo año escolar y contribuir a que cuenten con herramientas que apoyen su desempeño académico.

La jornada contó con la participación de colaboradores voluntarios del programa "Unidos por un Sueño", quienes se involucraron activamente en la preparación de los kits posteriormente entregados a los beneficiarios, sumando el valor del voluntariado a esta acción de solidaridad con las comunidades.

"En Cementos Progreso entendemos que construir progreso implica también generar oportunidades para las comunidades donde estamos presentes. Apoyar la educación de nuestros niños y jóvenes es una manera concreta de contribuir a su desarrollo y al futuro de nuestro entorno. Estas acciones reflejan nuestro compromiso de estar cerca de nuestra gente y de generar valor que trascienda nuestras operaciones", expresó Enrique García, vicepresidente ejecutivo de Cementos Progreso para la región Caribe.

"Cuadernos por un Mañana"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/ninos-comunidad-en-barahona-a97ceca4.jpg Niños comunidad en Barahona. (CORTESÍA DECEMENTOS PROGRESO)

Como parte de este mismo compromiso con la educación y la generación de valor en las comunidades, Cementos Progreso también desarrolló una jornada de recolección y reutilización de cuadernos usados, en colaboración con el programa "Cuadernos por un Mañana", liderado por la joven dominicana Karla Faxas.

Esta acción contribuyó tanto a facilitar el acceso a materiales escolares como a promover prácticas de reutilización, generando valor para las personas y el entorno.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Cementos Progreso Dominicana con su pilar de sostenibilidad "Ciudadano Responsable", desde el cual la empresa impulsa iniciativas orientadas a generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades donde está presente.