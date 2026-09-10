Restaurant Week Santo Domingo conectará gastronomía y artesanía dominicana con Bazar Week 2026

Entre las propuestas del Bazar Week estarán los peces en madera de Patricio Correa. ( CEDIDA )

Restaurant Week Santo Domingo 2026 amplía su propuesta con la incorporación de Bazar Week, una iniciativa que crea un punto de encuentro entre la gastronomía y la artesanía dominicana, poniendo en valor el talento local y aquellos elementos que forman parte de la identidad cultural del país.

Durante esta edición, que se celebrará del lunes 14 al domingo 20 de septiembre, 16 restaurantes de Santo Domingo acogerán en sus espacios una selección de piezas y propuestas de 14 artesanos dominicanos.

Crearán un escenario que invita a descubrir la conexión entre los sabores que identifican al país y la creatividad de quienes, a través de sus manos, materiales y técnicas, mantienen viva parte de nuestra cultura.

La iniciativa de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) busca generar una sinergia entre gastronomía, artesanía e identidad dominicana, permitiendo que los comensales conozcan y disfruten esta conexión desde una perspectiva diferente: la de un destino que también se expresa a través de sus productos, sus oficios, sus materiales y el talento de su gente.

Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes expresó que "Bazar Week nace con la intención de ampliar la experiencia de Restaurant Week Santo Domingo y mostrar que nuestra identidad gastronómica también dialoga con otras expresiones de nuestra cultura".

"Queremos que quienes visiten los restaurantes puedan disfrutar de una experiencia integral, en la que los sabores, la creatividad y la tradición dominicana estén presentes".

Gastronomía que encuentra nuevas expresiones

Bazar Week 2026 propone un escenario donde comer, descubrir y conectar con lo nuestro forman parte de una misma celebración de la creatividad, el talento y la cultura dominicana.

La iniciativa reúne propuestas de diferentes disciplinas de la artesanía nacional, incluyendo peletería, tejidos, joyería en plata, larimar y ámbar, madera, pintura, higüero, souvenirs y accesorios, entre otras manifestaciones del talento creativo local.

Los artesanos participantes son Carlos Bueno y Carmen Moncada, en peletería; Fior Féliz, con tejidos; Carlos Báez, en artesanía; Herminia Martin, con joyería en plata; Consuelo Corporán, con souvenirs; Airam Cabrera, con joyería en higüero; Angie Fígaro, con su Charm Bar.

Asimismo, Patricio Correa, con sus peces en madera; Rosa Jiménez y Fátima Polanco, con piezas de larimar y ámbar; Angely Brito, con bolsos artesanales; y Lotys Acevedo y Cesarina Luna, con propuestas de madera y pintura.

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