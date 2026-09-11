Cómo la tecnología puede reducir la incertidumbre que suelen tener las mujeres que viajan solas

Según el estudio de Mozio uno de los mayores desafíos que persisten es que las mujeres puedan moverse con la misma libertad y tranquilidad que cualquier otro viajero en espacios públicos. ( MAGNIFIC )

Cada vez más mujeres deciden viajar solas, ya sea por trabajo, aventura o distintas etapas personales. Aunque no existe un perfil único de viajera, casi todas comparten un mismo deseo: tener autonomía y mayor control sobre su experiencia de viaje.

Nicole Kerr, CEO global de Mozio, empresa de tecnología especializada en soluciones de movilidad y transporte terrestre para viajeros a nivel mundial, indica que entre las mujeres que viajan solas hay jóvenes en busca de aventura, profesionales que se desplazan por trabajo y mujeres de mediana edad y adultas mayores que deciden emprender viajes por su cuenta.

"Más que la edad, lo que realmente las diferencia son sus motivaciones, aunque casi todas comparten algo en común: el deseo de tener autonomía y más control sobre su propia experiencia de viaje", señaló.

Esa búsqueda de control se refleja también en cómo planifican sus traslados. De acuerdo con el estudio de Mozio sobre el estrés después de aterrizar, las mujeres muestran más preocupación que los hombres tanto por su seguridad (34% frente a 24%) como por posibles estafas o cobros excesivos (44% frente a 38%).

Un crecimiento impulsado por la autonomía y la digitalización

La ejecutiva atribuye el auge de las viajeras solitarias a una combinación de mayor autonomía para decidir cuándo y cómo viajar, junto con la digitalización, que ha eliminado buena parte de las barreras que antes complicaban organizar un viaje por cuenta propia.

Según el mismo estudio, el 86% de los viajeros internacionales investiga cómo trasladarse del aeropuerto a su alojamiento antes de un viaje, y un 49% reserva su transporte aeroportuario siempre o casi siempre.

Para Kerr, uno de los mayores desafíos que persisten es que las mujeres puedan moverse con la misma libertad y tranquilidad que cualquier otro viajero en espacios públicos.

Citó a ONU Mujeres, organización que ha señalado que el acoso y otras formas de violencia en espacios públicos, incluidos el transporte y las calles, pueden limitar directamente la libertad de movimiento de las mujeres.

"El reto para la industria turística y de movilidad es contribuir a que las mujeres puedan recuperar esa libertad de movimiento. Esto requiere no solo servicios confiables, sino también mejores estándares de seguridad, información y herramientas que les permitan tomar decisiones con autonomía", afirmó.

La incertidumbre al llegar, la mayor preocupación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/2147841576-8e7ede57.jpg La percepción de seguridad no depende únicamente de si un destino se considera seguro o inseguro. (MAGNIFIC)

Al momento de reservar un traslado en un destino desconocido, la CEO explicó que la principal preocupación de las mujeres no es solo elegir un vehículo, sino la falta de certeza sobre lo que ocurrirá al llegar: si el servicio será confiable, si el precio será el acordado y qué sucederá ante algún inconveniente.

El estudio de Mozio confirma esta tendencia: el 44% de las mujeres encuestadas manifestó temor a ser víctimas de una estafa o pagar de más, frente al 38% de los hombres, mientras que el 34% expresó preocupación por su seguridad personal, frente al 24% de los hombres.

En ese sentido, la desconfianza hacia el transporte informal, taxis no regulados o conductores no oficiales, resulta determinante a la hora de decidir reservar con anticipación.

El 82% de los viajeros internacionales ha tenido al menos una mala experiencia con transporte terrestre en el extranjero, un 34% ha sido abordado por conductores no oficiales, y un 24% aseguró haber sido cobrado de más o estafado por un taxi, según el mismo informe.

Los destinos que más ansiedad generan

El estudio de Mozio también identificó los destinos donde los viajeros encuestados manifestaron mayor ansiedad al llegar: París ocupa el primer lugar, seguido de Cancún, Roma, Nueva York y Londres.

Kerr aclaró, sin embargo, que estos resultados reflejan la percepción general de ansiedad de los viajeros y no necesariamente un indicador de qué tan seguras son estas ciudades.

"La percepción de seguridad no depende únicamente de si un destino se considera seguro o inseguro. Tiene mucho que ver también con cuánto control e información tiene la viajera sobre sus propios desplazamientos", explicó.

Según el estudio, las buenas reseñas de otros viajeros y los precios transparentes y fijos son los elementos que más confianza generan al momento de reservar un traslado, ambos con un 38%, seguidos por los conductores evaluados y licenciados, con un 36%.

Consultada sobre cómo actúa la plataforma cuando una usuaria reporta haberse sentido insegura durante un servicio, Kerr explicó que la prioridad es proteger al viajero de forma inmediata: el proveedor es suspendido mientras se investiga el caso, y sus reservas pendientes son reubicadas con otro proveedor para evitar que otros viajeros queden expuestos.

Posteriormente, se revisa la información de la reserva, los registros de comunicación y los datos del conductor y del vehículo, para determinar las medidas correspondientes, que pueden incluir la salida definitiva del proveedor de la plataforma.

El rol de la tecnología y la inteligencia artificial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/kerr-33c4b0da.jpg Nicole Kerr, CEO global de Mozio (CORTESÍA DE MOZIO)

La ejecutiva indicó que Mozio ya implementa modelos predictivos que analizan datos operativos para anticipar posibles inconvenientes.

No obstante, precisó que, en el caso específico de incidentes de seguridad relacionados con mujeres, las quejas son "extremadamente poco frecuentes" dentro de la plataforma, por lo que actualmente no cuentan con datos suficientes para desarrollar un modelo predictivo enfocado en ese tipo de casos.

"Preferimos ser transparentes al respecto en lugar de intentar crear un modelo basado en datos insuficientes", afirmó, aunque aseguró que continúan monitoreando estos casos de cerca.

Kerr ofreció una serie de consejos para las mujeres que planean moverse solas en un destino desconocido: planificar con anticipación las opciones de transporte, comparar precios, leer las condiciones del servicio y confirmar bien el punto de recogida.

También recomendó revisar reseñas de otros usuarios, tener a la mano los datos de la reserva durante el viaje, y, en caso de destinos nuevos o llegadas nocturnas, reservar el traslado antes de aterrizar.

"Cuando tienes información clara, opciones de transporte definidas y una reserva ya organizada, viajas con más autonomía, con menos incertidumbre y puedes disfrutar más esos primeros momentos en un lugar nuevo", concluyó la CEO de Mozio.

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