Las 9 mejores apps para entrenar, registrar ejercicios y cuidar tu salud

Desde correr y montar bicicleta hasta practicar yoga o entrenar fuerza, estas aplicaciones pueden ayudarte a organizar tus rutinas, registrar tus avances y crear hábitos de ejercicio. ( SHUTTERSTOCK )

Encontrar tiempo para hacer ejercicio no siempre es fácil. Entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina diaria, mantener la constancia puede convertirse en todo un reto.

En ese escenario, las aplicaciones de fitness pueden ser una herramienta útil para organizar los entrenamientos, registrar avances y, en algunos casos, encontrar ese pequeño empujón que hace falta para ponerse en movimiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos acumulen al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana.

Sin embargo, no todas las aplicaciones ofrecen el mismo nivel de orientación. Algunos estudios han encontrado que muchas no cumplen de manera integral con las recomendaciones de acondicionamiento físico, por lo que conviene elegirlas según tus objetivos y necesidades.

Aquí reunimos nueve opciones para distintos perfiles.

Una app para cada forma de entrenar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/shutterstock2282424217-6948680c.jpg Hay apps de entrenamiento pensadas para el embarazo y el posparto. (SHUTTERSTOCK)

BetterMe: fitness, nutrición y bienestar. Si buscas una opción que reúna ejercicio y alimentación, esta app ofrece más de 1,500 entrenamientos, desde pilates con pared hasta ejercicios de fuerza y calistenia. También permite registrar calorías, hidratación y comidas, además de incluir recetas y herramientas relacionadas con el ayuno intermitente. Es una alternativa para quienes prefieren tener varios aspectos de su bienestar en un mismo lugar. Runkeeper: para registrar tus carreras y caminatas. ¿Quieres saber cuánto caminaste o corriste y cómo ha evolucionado tu ritmo? Runkeeper utiliza el GPS para registrar distancia, recorrido y velocidad. Además, permite crear rutas, guardar actividades y acceder a planes personalizados mediante su sección "My Plan". Es especialmente útil si quieres convertir tus caminatas o carreras en una rutina más estructurada. Strava: ideal para correr y montar bicicleta. Strava lleva el componente social un poco más lejos. Puedes registrar tus recorridos de carrera y ciclismo, participar en desafíos, seguir a amigos y compartir tus actividades. También funciona con teléfonos, relojes y otros dispositivos GPS, además de monitores de frecuencia cardíaca. Glo: yoga, pilates y meditación. Para quienes prefieren bajar el ritmo, Glo ofrece miles de clases de yoga, pilates, meditación y fitness bajo demanda. Hay opciones para principiantes y usuarios avanzados, con sesiones que van desde apenas unos minutos hasta 90 minutos. También permite descargar clases para realizarlas sin conexión. Couch to 5K: empieza a correr desde cero. Si siempre has querido correr, pero no sabes por dónde empezar, esta aplicación propone un programa de nueve semanas diseñado para llevarte progresivamente hasta los 5 kilómetros. Puedes elegir entre cuatro entrenadores, escuchar tu propia música y registrar distancia y ritmo mediante GPS. Una opción sencilla para dar los primeros pasos en el running. Zombies, Run!: convierte el ejercicio en un juego. Aquí la motivación viene acompañada de una historia. Zombies, Run! transforma la carrera o caminata en una aventura sonora en la que debes completar misiones y, cuando aparece un zombi, acelerar el paso. Con cientos de misiones disponibles, es una alternativa divertida para quienes se aburren con las rutinas tradicionales. Studio Bloom: pensada para el embarazo y el posparto. Esta plataforma está dirigida a quienes atraviesan el embarazo o la etapa posterior al nacimiento. Incluye clases de ejercicio, preparación para el parto, recuperación física, estiramientos, meditación y orientación nutricional. También ofrece programas centrados en el fortalecimiento del core y acceso a consultas con fisioterapeutas especializados en suelo pélvico. Nike Training Club: para crear una rutina. Reúne cientos de entrenamientos de cardio, fuerza, HIIT, yoga y ejercicios sin equipamiento. Sus sesiones duran entre cinco minutos y una hora, por lo que puedes encontrar alternativas tanto para una jornada con poco tiempo como para un entrenamiento más completo. Es una buena opción si necesitas estructura para convertir el ejercicio en un hábito. Big Fit Girl: entrenamiento accesible e inclusivo. Creada por la entrenadora Louise Green, esta aplicación apuesta por entrenamientos para personas de diferentes edades, tallas y capacidades. Puedes avanzar desde niveles principiantes hasta intermedios y avanzados, e incluso comenzar con ejercicios sentados. Incluye rutinas de fuerza, cardio y trabajo de diferentes zonas del cuerpo, además de sesiones en vivo y una comunidad.

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Antes de descargar, piensa en tu objetivo

Más que instalar varias aplicaciones, lo importante es elegir la que realmente encaje contigo. Si quieres correr, registrar tus recorridos o aprender yoga, hay opciones específicas; si buscas crear una rutina, otras ofrecen programas estructurados.

Y aunque una aplicación puede facilitar la organización y el seguimiento, no sustituye el criterio profesional. Si estás comenzando a entrenar, tienes alguna condición particular o no sabes qué tipo de ejercicio es adecuado para ti, consultar con un profesional cualificado puede ayudarte a hacerlo de manera segura.