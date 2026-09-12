Somos lo que hacemos, lo que comemos, lo que nos ponemos y lo que nos untamos, pero también lo que consumieron nuestras madres durante el embarazo y la lactancia materna.

La afirmación tiene aval científico y fue hecha por Marie Avril, directora de Comunicación Científica y Formación en Novexpert, quien dio a conocer los detalles de una investigación hecha por la marca.

Esta arrojó que los hombres suelen colocar en la piel unos 150 ingredientes diarios, mientras que las mujeres usan alrededor de 500; y que parte de ellos se pasa al bebé durante el embarazo y en la lactancia materna luego del parto.

Lo que nos ponemos en la piel también importa

Según explicó Avril, el cálculo surge de un promedio de 16 productos cosméticos usados diariamente por las mujeres, cada uno con entre 20 y 30 ingredientes distintos, lo que arroja una cifra cercana a los 480 o 500 ingredientes diarios.

En el caso de los hombres, el promedio ronda los cinco productos al día, con aproximadamente 30 ingredientes cada uno, para un total cercano a los 150.

"Hoy en día miramos a lo que vamos a comer, pero no realmente llegamos a lo que aplicamos en nuestra piel", subrayó la especialista, destacando la falta de conciencia generalizada sobre el impacto de los productos cosméticos en el organismo.

De acuerdo con Avril, no todos los ingredientes cosméticos permanecen únicamente sobre la piel. Algunas moléculas pueden absorberse a través de la epidermis y la dermis, llegando incluso al torrente sanguíneo.

Según la especialista, existen numerosas publicaciones científicas que respaldan la presencia de estas moléculas sintéticas en el organismo, e incluso en la leche materna de mujeres lactantes.

"El 100% de las mujeres tienen ingredientes cosméticos en el cuerpo", sostuvo Avril, aunque aclaró que aún no existe certeza científica sobre el tiempo exacto que estas moléculas permanecen en el organismo. Sí se sabe que al suspender el uso de determinados productos, la concentración de estas sustancias tiende a disminuir en sangre y orina.

Consecuencias al sistema endocrino

La especialista explicó que parte de la preocupación en torno a estos ingredientes se relaciona con los llamados disruptores endocrinos: moléculas capaces de interactuar con el sistema hormonal, alterando su funcionamiento normal.

Datos que alarman Durante la introducción al país de la marca cosmética Marie Avril aseguró que existen distintos estudios científicos, cuyo abordaje se remonta a advertencias médicas realizadas desde 2008, han vinculado la exposición a estas sustancias con un mayor riesgo de: Endometriosis

Partos prematuros

Malformaciones congénitas en embarazadas

Retraso en el desarrollo cognitivo infantil

Adelanto en la pubertad

Mayor riesgo de obesidad en adolescentes.

En ese sentido, citó un estudio realizado en Suiza que encontró rastros de filtros solares en la leche materna de un 95% de las mujeres embarazadas analizadas, una cifra que, según remarcó, refleja una exposición generalizada y no un caso aislado.

Avril también hizo referencia a la evolución en la edad de inicio de la pubertad a lo largo del último siglo: mientras que en 1920 la edad mediana rondaba los 14 años, para 2020 este promedio había descendido a los 10 años.

La especialista aclaró que, si bien no puede establecerse una relación de causalidad directa, la exposición a ciertos ingredientes cosméticos es considerada uno de los factores que podrían influir en este cambio.

Fórmulas 100% naturales y biodegradables

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/08092026-lanzamiento-del-nuevo-producto-novexpert-para-el-cuidado-de-la-piel--samil-mateo22-4d3c2ebf.jpg Marie Avril, directora de Comunicación Científica y Formación en Novexpert (SAMIL MATEO DOMINICI)

A partir de estos hallazgos, y de las recomendaciones médicas planteadas desde 2008 sobre evitar el uso de determinadas moléculas en las fórmulas cosméticas, Novexpert desarrolló productos formulados al 100% con ingredientes naturales y biodegradables.

Según Avril, la marca mantiene una lista de exclusión de más de 2,000 ingredientes que no son utilizados en sus fórmulas, incluyendo moléculas sintéticas, ciertas moléculas orgánicas y nanopartículas, estas últimas excluidas por la falta de certeza científica sobre su comportamiento dentro del organismo.

La especialista destacó que esta política de formulación ha permitido que los productos de la marca cuenten con un certificado que avala su uso por parte de mujeres embarazadas y lactantes. No obstante, recomendó que estas consultas siempre se realicen con el médico tratante como práctica general.

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