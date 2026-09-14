Redes sociales influyen en hábitos de salud de los hombres pese a su desconfianza

El estudio de Cleveland Clinic señala que cuatro de cada diez hombres intentan autodiagnosticarse con información encontrada en redes sociales. ( CEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN )

Las redes sociales se han convertido en una fuente habitual de información sobre salud, incluso entre quienes desconfían de lo que encuentran en internet.

Así lo refleja una encuesta de Cleveland Clinic, según la cual el 74 % de los hombres consultados rara vez o nunca confía en la información de salud compartida por influencers, pero el 39 % reconoce haber probado alguna dieta o tendencia de bienestar tras verla en redes.

La investigación, realizada como parte de la campaña anual MENtion It®, también muestra que estos contenidos pueden generar tanto motivación como preocupación. El 73 % de los participantes dijo sentirse motivado a mejorar su salud después de consumir publicaciones sobre el tema, mientras que el 69 % manifestó sentirse preocupado por su estado de salud.

Además, el 44 % afirmó comparar su cuerpo, condición física o salud general con la de otras personas que aparecen en redes sociales.

El riesgo de buscar respuestas en internet

Uno de los datos que más llama la atención es que cuatro de cada 10 hombres (40 %) dijeron intentar autodiagnosticarse a partir de información encontrada en redes sociales.

A esto se suma que el 30 % utiliza suplementos o productos para mejorar el rendimiento que son promocionados en estas plataformas, indica una nota de prensa.

Para el doctor Petar Bajic, director de la Sección de Salud Masculina del Glickman Urological Institute de Cleveland Clinic, el creciente interés de los hombres por cuidar su salud ocurre en un entorno en el que también abundan la desinformación y las prácticas de autocuidado sin orientación profesional.

La encuesta encontró además ideas equivocadas relacionadas con la testosterona y la fertilidad masculina .

y la . La mitad de los participantes (50 %) no reconoce que el estilo de vida puede afectar la calidad del esperma, mientras que el 28 % cree que la terapia con testosterona puede mejorar el desempeño sexual y el 23 % considera que puede hacer que una persona se sienta más joven.

Hábitos que pueden afectar la salud sexual

El desconocimiento también alcanza algunos factores relacionados con la disfunción eréctil. Según el estudio, el 51 % de los hombres no identifica el cigarrillo o el vapeo como posibles factores de riesgo; el 62 % desconoce el impacto del consumo de marihuana; el 40 %, el de la obesidad; el 49 %, el de la falta de ejercicio, y el 34 %, el del consumo de alcohol.

Ante este panorama, Cleveland Clinic recomienda que las redes sociales no sustituyan la evaluación de un profesional de la salud y recuerda la importancia de mantener hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos.

Sobre el estudio

La encuesta fue realizada en línea por YouGov entre el 11 y el 14 de junio de 2026. Participaron 1,135 hombres estadounidenses mayores de 18 años. Los resultados fueron ponderados para representar a la población masculina adulta de Estados Unidos.