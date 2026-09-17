El Casa de Campo Food & Wine Festival celebrará su cuarta edición

El finalista de Top Chef, Adam Pawlak, se suma a esta edición de Casa de Campo Food & Wine Festival. ( CEDIDA POR CASA DE CAMPO )

Casa de Campo Resort & Villas anunció el regreso del Casa de Campo Food & Wine Festival en su cuarta edición, que se celebrará el 9 y 10 de octubre.

Este año, contará con la participación del chef y restaurantero Michael Mina, cuyos restaurantes han sido reconocidos con estrellas Michelin; el legendario chef Hubert Keller, en su cuarto año y el chef Joe Isidori, en su segundo.

Asimismo, el finalista de Top Chef y restaurantero Adam Pawlak, junto al chef dominicano Gabriel Tejada, fundador de Tenú en Santiago de los Caballeros.

Raúl de Molina regresa como anfitrión. El presentador de televisión guiará a los invitados durante los dos días del festival, con la energía y el apetito que lo han convertido en uno de los rostros más reconocibles de los medios en español.

Un festival gastronómico distinto

Lo que distingue a Casa de Campo de cualquier otro festival de comida y vino de la región no es el elenco de chefs. Es el servicio.

Dentro del Grand Tasting Pavilion, en el Marina Riverside Center, las degustaciones llegan hasta el invitado, emplatadas y servidas por un mesero, un tiempo a la vez. Los enólogos sirven sus propios vinos de pie, junto a quienes los beben.

Durante dos días completos, más de 3,000 invitados disfrutarán de demostraciones de cocina en vivo, degustaciones de vinos, mixología de autor y conversaciones interactivas con los chefs. Participarán más de 30 expositores, entre ellos productores de alimentos, bodegas y casas de destilados premium. El festival se presenta en alianza con Invited.

"Dinner Under the Stars"

El festival cierra el sábado 10 de octubre con Dinner Under the Stars (Cena bajo las estrellas) en Minitas Beach Club, y serán cuatro chefs quienes la cocinen.

Adam Pawlak , chef y propietario de Egg & Flour , llega con un historial de competencias que pocos chefs pueden igualar: ganador de Cutthroat Kitchen , con apariciones en Hell's Kitchen temporada 19, Super Chef Grudge Match y Beat Bobby Flay.

, chef y propietario de , llega con un historial de competencias que pocos chefs pueden igualar: ganador de , con apariciones en Hell's Kitchen temporada 19, Super Chef Grudge Match y Beat Bobby Flay. Bryan Noury obtuvo un Plato Michelin en Madre , donde combina la técnica clásica francesa con una mirada New American.

obtuvo un en , donde combina la técnica clásica francesa con una mirada New American. Marcus Gleadow es el chef europeo que dirigió la cocina del Aureole , con estrella Michelin , conocido por un enfoque moderno construido sobre la precisión.

es el chef europeo que dirigió la cocina del , con , conocido por un enfoque moderno construido sobre la precisión. Adrián Ramírez es chef ejecutivo de Osteria La Baia, donde cocina una propuesta italiana contemporánea y audaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/dsc6733-1-1ca7e4f4.jpg El chef dominicano Gabriel Tejada. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO)

Gabriel Tejada y la defensa del producto dominicano

El chef Gabriel Tejada lleva un argumento distinto al Grand Tasting Pavilion.

Tejada estudió administración hotelera con concentración en alimentos y bebidas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra antes de mudarse a Perú, donde se formó en Le Cordon Bleu y pasó siete años desarrollando su oficio, hasta llegar a chef de cuisine de Central, en Lima, bajo Virgilio Martínez.

Regresó a la República Dominicana para dirigir el programa culinario de SBG Casa de Campo, posición que ocupó durante casi ocho años, y en 2024 abrió Tenú, su proyecto más personal.

Tejada se ha convertido en una de las voces más firmes a favor de la soberanía agrícola dominicana, y lo plantea desde el segmento de lujo del mercado y no al margen de él.

Su cocina parte de una base internacional y encuentra su identidad en el producto, la cultura y la biodiversidad dominicanas: los agricultores, pescadores y pequeños productores cuyo trabajo rara vez sale de la isla.

Su postura es que la biodiversidad del país es un activo de lujo por derecho propio, y que la forma más rápida de demostrarlo es servir producto dominicano junto a lo mejor del mundo y dejar que los invitados prueben la diferencia. En Casa de Campo hará exactamente eso.

"El producto dominicano no necesita explicarse ni excusarse. Necesita cocinarse correctamente y servirse en la sala adecuada", dijo Tejada. "Eso es lo que este festival le da a nuestros productores, y por eso me enorgullece cocinar aquí".

Cincuenta años marcando la pauta

"Nuestra meta desde el primer día ha sido posicionar a Casa de Campo como el epicentro culinario del Caribe", dijo Jason Kycek, vicepresidente sénior de ventas corporativas y mercadeo de Casa de Campo Resort & Villas y creador del festival.

"Esta cuarta edición no solo consolida esa visión, la eleva, al reunir a leyendas de la cocina mundial en un escenario extraordinario y crear recuerdos duraderos para nuestros residentes, huéspedes y visitantes".

"Esta cuarta edición anual refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer experiencias culinarias de clase mundial que celebran tanto la excelencia global como la herencia dominicana", agregó Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas.

"Casa de Campo ha sido durante mucho tiempo un destino donde se encuentran la cultura, la gastronomía y la comunidad, y este festival es la encarnación viva de ese espíritu".

Más allá de la programación culinaria, los invitados tienen acceso a los 7,000 acres del resort, incluidos 63 hoyos de golf de clase mundial encabezados por el reconocido campo Teeth of the Dog, diseñado por Pete Dye, el Forbes Four-Star Spa at Casa de Campo, una marina y club náutico de 250 atracaderos, el Polo & Equestrian Club, el Casa de Campo Racquet Center y la histórica aldea de artesanos de Altos de Chavón.

Programa de eventos principales

Viernes 9 de octubre

Día inaugural del Casa de Campo Food & Wine Festival en el Grand Tasting Pavilion, Marina Riverside Center.

Sábado 10 de octubre

Segundo día del Casa de Campo Food & Wine Festival en el Grand Tasting Pavilion, Marina Riverside Center.

Dinner Under the Stars en Minitas Beach Club con el chef Adam Pawlak.

Boletos

Los boletos y los paquetes para la cuarta edición anual del Casa de Campo Food & Wine Festival pueden adquirirse en boletu.com/event/casa-de-campo-food-wine-festival.

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