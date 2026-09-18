Dra. Jazmín García: "La radioterapia pediátrica es hoy muchísimo más precisa"

Los avances médicos han transformado el tratamiento del cáncer infantil y aumentado las posibilidades de curación. ( SHUTTERSTOCK )

Cada septiembre, el cáncer infantil -con motivo del mes de su concienciación- ocupa un espacio especial en la conversación sobre salud.

No porque sea más frecuente durante este mes, sino porque la concienciación permite visibilizar una enfermedad que afecta cada año a cientos de miles de niños y adolescentes en todo el mundo y recordar que, con diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento adecuado, muchos de estos pacientes pueden curarse.

La realidad, sin embargo, sigue marcada por profundas desigualdades. Mientras en los países de altos ingresos más del 80 % de los niños con cáncer logra sobrevivir, en numerosos países de ingresos bajos y medianos la cifra permanece por debajo del 30 %.

Para la Dra. Jazmín García, radiooncóloga del Centro de Radioterapia Integral (RADONIC), esta brecha evidencia que las posibilidades de supervivencia no dependen únicamente del tipo de cáncer, sino también del acceso a diagnóstico, medicamentos, cirugía, radioterapia y seguimiento especializado.

En esta entrevista, la especialista repasa los avances que han transformado el tratamiento del cáncer infantil, desde los nuevos medicamentos y la inmunoterapia hasta las técnicas de radioterapia de mayor precisión.

También aborda la situación de República Dominicana, la importancia de contar con registros nacionales confiables y el reto de construir una atención integral que no solo busque curar, sino preservar la calidad de vida de los niños que superan la enfermedad.

–¿Qué ha cambiado en las últimas décadas en el tratamiento del cáncer infantil?

El cambio ha sido enorme. Hoy, en países con acceso a atención especializada, más del 80 % de los niños con cáncer pueden curarse. Esto se debe a mejores protocolos de quimioterapia, cirugía y radioterapia, pero también a diagnósticos más precisos, mejor soporte clínico y tratamientos adaptados al riesgo de cada paciente.

–¿En cuáles cánceres infantiles se ha avanzado más?

Uno de los mejores ejemplos es la leucemia linfoblástica aguda, cuya supervivencia supera actualmente el 90 % en países de altos ingresos. También se alcanzan tasas muy altas de curación en algunos linfomas, tumor de Wilms y retinoblastoma. Sin embargo, ciertos tumores cerebrales, sarcomas y enfermedades metastásicas siguen siendo grandes desafíos.

–¿Qué papel tienen los nuevos medicamentos, la medicina de precisión y la inmunoterapia?

Nos permiten conocer mejor la biología particular de cada tumor y, en algunos casos, dirigir el tratamiento contra alteraciones moleculares específicas. La inmunoterapia, incluyendo CAR-T en determinadas leucemias, ha abierto posibilidades para pacientes que antes tenían muy pocas alternativas. El objetivo es lograr más curación con menor toxicidad.

–¿Cómo ha evolucionado la radioterapia?

La radioterapia pediátrica es hoy muchísimo más precisa. Técnicas como IMRT, VMAT, radioterapia guiada por imágenes y, en casos seleccionados, protonterapia permiten concentrar la dosis en el tumor y proteger mejor los tejidos sanos. Esto es especialmente importante en un niño, porque debemos pensar no solamente en curarlo hoy, sino en reducir secuelas que podrían aparecer décadas después.

–¿Qué significa hoy "curar" a un niño con cáncer?

Ya no significa únicamente eliminar la enfermedad. Un niño puede tener toda una vida por delante, por lo que buscamos que llegue a la edad adulta con la menor cantidad posible de secuelas físicas, cognitivas y emocionales. Curar también significa preservar calidad de vida y futuro.

–¿Por qué existen todavía diferencias tan grandes entre países?

Porque el acceso sigue siendo profundamente desigual. Mientras en países de altos ingresos se cura más del 80 % de los niños, en muchos países de ingresos bajos y medianos la cifra es inferior al 30 %.

Diagnóstico tardío, falta de medicamentos, dificultades de acceso, abandono del tratamiento y toxicidad explican buena parte de esa diferencia.

–¿Cuál es la situación en República Dominicana?

Debemos ser prudentes porque todavía tenemos limitaciones importantes en nuestros registros poblacionales. El Plan Nacional ha utilizado una estimación de alrededor de 392 nuevos casos anuales en menores de 20 años, aunque existe subregistro.

Las leucemias se encuentran entre las neoplasias infantiles más frecuentes, junto con tumores cerebrales y otros tumores sólidos. Fortalecer el registro nacional es fundamental para conocer nuestra verdadera realidad y planificar mejor los recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-04-at-114635-am-7e8ce8dc.jpeg Dra. Jazmín García, radiooncóloga del Centro de Radioterapia Integral (RADONIC). (CEDIDA POR RADONIC)

"Las leucemias se encuentran entre las neoplasias infantiles más frecuentes en RD, junto con tumores cerebrales y otros tumores sólidos" Dra. Jazmín García Radiooncóloga de RADONIC “

–¿Cómo se compara República Dominicana con otros países de la región?

No disponemos todavía de datos poblacionales de supervivencia suficientemente robustos para hacer una comparación directa y justa.

Lo que sí sabemos es que Latinoamérica y el Caribe presentan grandes diferencias: por ejemplo, datos recientes de IARC muestran supervivencia a tres años para leucemia infantil cercana al 90 % en Puerto Rico y superior al 85 % en Costa Rica, mientras otros países registran cifras mucho menores.

–¿Cuál podría ser el próximo gran avance?

Probablemente será la combinación de medicina de precisión, inmunoterapia y tratamientos cada vez menos tóxicos. No solamente queremos identificar qué niño necesita intensificar su tratamiento, sino también quién puede recibir menos tratamiento sin reducir sus posibilidades de curación.

–Si pudiera cambiar una sola cosa en República Dominicana, ¿qué cambiaría?

Fortalecería una red nacional integral de cáncer infantil, desde el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y seguimiento del sobreviviente, acompañada de un registro nacional robusto. El lugar donde nace o vive un niño no debería determinar sus posibilidades de sobrevivir a un cáncer que hoy sabemos curar.