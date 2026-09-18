Explantación mamaria: por qué cada vez más mujeres deciden retirar sus implantes

La explantación mamaria ha cobrado popularidad, una cirugía que consiste en retirar los implantes mamarios. ( MAGNIFIC )

Los cuerpos con formas más naturales y proporcionadas están ganando espacio frente a la tendencia de lucir una figura más voluptuosa. Este cambio también se refleja en la cirugía estética, donde cada vez más mujeres buscan resultados discretos y que se adapten mejor a su cuerpo.

En medio de esta nueva forma de entender la belleza, la explantación mamaria ha cobrado popularidad, una cirugía que consiste en retirar los implantes mamarios.

Pero, ¿qué hay detrás de este cambio? Para el cirujano plástico y estético Luis López Tallaj (@lopeztallaj), no se trata solo de una moda. "Es una realidad palpable que inició antes de la pandemia de COVID-19", explica.

"El año pasado, según las estadísticas de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, aumentó en un 40 % en relación a los años previos a la pandemia, situándose dentro de los 10 procedimientos más procurados dentro de la cirugía plástica", agrega.

Un cambio en el ideal de belleza

El doctor, especialista en medicina antienvejecimiento, identifica dos factores detrás del aumento de las explantaciones. En primer lugar, señala el deseo de algunas mujeres de recuperar una apariencia más armoniosa y evitar que sus senos luzcan visiblemente operados .

"En el pasado las mujeres elegían aumentar sus mamas con volúmenes exagerados. Hoy en día se busca armonía y las mujeres prefieren resultados más naturales con implantes moderados, con menos proyección".

Pero también existe otro elemento que ha influido en la decisión de algunas pacientes: la preocupación por posibles efectos relacionados con los implantes. El especialista señala que se ha generado inquietud a raíz de las informaciones sobre la llamada Enfermedad por Implantes Mamarios y el Síndrome Autoinmune/Inflamatorio Inducido por Adyuvantes, conocido como síndrome de ASIA.

Cuando aparecen síntomas

Algunas mujeres que llevan implantes han reportado síntomas generales que atribuyen a estos dispositivos. Entre ellos se encuentran el cansancio persistente, los dolores articulares y la llamada "niebla mental".

Sin embargo, López Tallaj señala que estos síntomas no necesariamente están relacionados con los implantes. En mujeres entre los 40 y 50 años, por ejemplo, pueden coincidir con los cambios hormonales propios del climaterio y la menopausia.

"Es necesario efectuar el diagnóstico diferencial mediante la realización de un perfil hormonal en pacientes entre esas edades para descartar que estemos ante una paciente con el desequilibrio hormonal propio de esta etapa de la vida, y consecuentemente efectuar la reposición hormonal", sostiene.

Si los síntomas persisten, explica, podría entonces considerarse la posibilidad de que estén relacionados con el Síndrome de ASIA.

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"En nuestra práctica médica el 75 % de las pacientes a las cuales colocamos implantes mamarios en los últimos 25 años han optado por la retirada pura y levantamiento con su propio tejido" Luis López Tallaj Cirujano plástico “

No todo es estética

La decisión de retirar un implante también puede estar relacionada con complicaciones o con el paso del tiempo. Entre las situaciones que pueden llevar a considerar una explantación están la contractura capsular (cuando el tejido que rodea el implante se endurece), las roturas y los cambios en la forma de uno o ambos senos.

La vida útil del dispositivo es otro aspecto que debe vigilarse. Según López Tallaj, "suele rondar entre los 10 y 20 años". Además, el tamaño de los implantes puede convertirse en una fuente de molestias físicas. "Dolores de espalda fruto del peso de implantes de gran tamaño es otro motivo importante", dice.

En su consulta, el especialista asegura que retirar los implantes se ha convertido en una decisión cada vez más frecuente.

"En nuestra práctica médica el 75 % de las pacientes a las cuales colocamos implantes mamarios en los últimos 25 años ha optado por la retirada pura y levantamiento con su propio tejido (mastopexia) en la gran mayoría, y el resto por el recambio con implantes de menos tamaño también asociados a una mastopexia".

¿Qué ocurre después de retirar los implantes?

Una de las principales dudas de las pacientes es cómo lucirán sus senos después de la cirugía. Y es una preocupación que, de acuerdo con el especialista, merece atención.

La explantación no consiste simplemente en retirar el implante. En algunos casos es necesario reconstruir la forma del seno y reposicionar el tejido mediante una mastopexia. La técnica dependerá de factores como el tamaño de la mama, la cantidad de tejido disponible y las condiciones de cada paciente.

"Este procedimiento de reconstrucción requiere de manos expertas, pues se corre el riesgo de que las mamas no queden con la proyección y forma adecuada. No es lo mismo colocar pura y simplemente unos implantes que retirar y reconstruir las mismas".

La cirugía también puede variar considerablemente en duración. En casos de menor complejidad, el procedimiento puede realizarse a través de incisiones más pequeñas. Cuando se trata de mamas de mayor tamaño, pueden ser necesarias técnicas que impliquen una cicatriz en forma de T invertida.

Una decisión que debe ser individual

Aunque la explantación mamaria está ganando presencia, no significa que retirar los implantes sea la opción adecuada para todas las mujeres. La decisión depende de la historia de cada paciente, sus síntomas, sus expectativas y las condiciones de sus implantes.

De hecho, López Tallaj recomienda evitar decisiones impulsivas motivadas únicamente por informaciones alarmantes.

"Si tienen un tamaño y proyección adecuada de las mamás y no existe molestia por el peso de las mismas, afectando su columna vertebral, que no los toque, pues la cohesividad de los implantes de hace unos 15 años hacia acá no liquean y el índice de rotura es mínimo".

Su recomendación final es evaluar antes de actuar: "Que no entren en pánico por noticias sensacionalistas y que si están entre los 40 y 50 años, que descarten su desequilibrio hormonal y opten por la reposición antes de optar por una retirada de sus implantes".

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