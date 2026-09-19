La fiebre del té matcha: ¿moda pasajera o bebida con beneficios reales?

El matcha es un té verde en polvo finamente molido que tiene su origen en Japón. ( MAGNIFIC )

El matcha se ha convertido en una de las bebidas favoritas de quienes buscan alternativas al café y al té tradicional.

Su popularidad también está relacionada con las propiedades que se le atribuyen. La nutricionista Zoagly Pichardo, de Médico Express, explica cuáles son sus posibles beneficios y qué recomendaciones conviene tener en cuenta al incorporarla a la alimentación.

De Japón al vaso

El matcha es un té verde en polvo finamente molido que tiene su origen en Japón. Se obtiene de la variedad tencha de la planta camellia sinensis, cuyas plantas reciben un tratamiento particular antes de la cosecha: son protegidas del sol.

Según Pichardo, este método favorece la concentración de diferentes compuestos, entre ellos aminoácidos, catequinas, cafeína y L-teanina, relacionados con las propiedades que se le atribuyen a esta bebida.

Una de las principales diferencias frente al té verde tradicional está en la forma de consumirlo. Mientras en una infusión convencional las hojas se utilizan para preparar el té y luego se retiran, con el matcha se consume la hoja completa después de ser pulverizada.

"La diferencia entre matcha y té verde son los métodos de cultivo, pero a esto se le suma la forma de consumo", explica la nutricionista.

Al ingerir la hoja entera, se obtiene la matriz completa de la planta, lo que permite consumir una mayor cantidad de determinados componentes.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?

El sabor y el color característico han ayudado a convertir al matcha en una bebida de moda. A esto se suma el interés creciente por alimentos y bebidas asociados con el bienestar.

Pichardo señala que sus propiedades antioxidantes también han contribuido a su popularidad y a que sea denominado en algunos espacios como el "oro verde".

Entre sus componentes destacan las catequinas, un tipo de polifenoles con capacidad antioxidante y efectos antiinflamatorios. También contiene L-teanina y cafeína, compuestos que han sido estudiados por sus posibles efectos sobre el sistema nervioso, el estado de alerta y el metabolismo.

Sus principales propiedades

Las catequinas se encuentran entre los compuestos más estudiados del té verde. De acuerdo con Pichardo, están relacionadas con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

La L-teanina, por su parte, se ha asociado con efectos neuroprotectores y cognitivos, mientras que la cafeína puede contribuir al estado de alerta y al metabolismo energético.

Los polifenoles también han despertado interés por su posible relación con la microbiota intestinal.

"Las propiedades beneficiosas del matcha son respuesta del alto contenido de compuestos tales como las catequinas, L-teanina y otros polifenoles", señala.

La especialista agrega que estos componentes han sido relacionados con efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos y los perfiles lipídicos. También existen investigaciones sobre sus posibles propiedades anticancerígenas, aunque este campo continúa en estudio.

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"Lo ideal es mantener un consumo moderado y sin azúcar de infusiones y té verde para aprovechar sus beneficios. " Zoagly Pichardo Nutricionista “

¿Ayuda a perder peso?

En redes sociales es común encontrar al matcha asociado con dietas para adelgazar y con supuestos procesos de "desintoxicación". Pichardo descarta esta última afirmación.

"La bebida Matcha no es un détox, esto es un mito", aclara.

Sobre el control del peso, explica que algunos estudios han encontrado posibles efectos de las catequinas y la cafeína sobre procesos como la oxidación de grasas, la termogénesis y la lipólisis, especialmente cuando se combinan con actividad física.

Esto no significa que beber matcha por sí solo provoque una pérdida de peso significativa.

"Debemos recordar que el pilar para pérdida de peso son los buenos hábitos, dentro de ellos mantener una alimentación saludable y actividad física constante, si esto ninguna bebida o alimento por si solo se llevará ese mérito", sostiene Pichardo.

La evidencia disponible apunta a posibles efectos sobre el metabolismo, pero todavía hacen falta investigaciones para establecer con precisión cuál es el papel del matcha en la pérdida de peso.

¿Se puede tomar todos los días?

El consumo habitual de matcha puede formar parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, Pichardo señala que todavía no existe una cantidad específica que pueda establecerse como recomendación general debido a la falta de estudios sobre sus efectos a largo plazo.

"Lo ideal es mantener un consumo moderado y sin azúcar de infusiones y té verde para aprovechar sus beneficios", recomienda.

La cantidad también puede depender de la tolerancia individual, especialmente por su contenido de cafeína.

Y aunque se trata de una bebida de origen natural, no necesariamente es adecuada para todas las personas en las mismas condiciones.

Pichardo advierte que algunos componentes del matcha pueden afectar la biodisponibilidad de determinados medicamentos. Menciona específicamente algunos fármacos, entre ellos las estatinas y los anticoagulantes, cuya absorción podría verse reducida.

Por esta razón, quienes utilizan medicamentos de manera habitual deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporar el matcha de forma regular.

Consumirlo de forma saludable

Una de las formas más sencillas de consumir matcha es preparado únicamente con agua. También puede combinarse con leche o una bebida vegetal.

En este último caso, Pichardo recomienda elegir alternativas sin azúcar añadida y evitar convertir la bebida en una preparación cargada de azúcares mediante jarabes o endulzantes.

Para preparar el matcha, recomienda utilizar agua caliente a unos 70 °C, evitando que llegue al punto de ebullición.

La preparación tradicional incluye un tazón, una cuchara de bambú y un batidor de bambú, herramientas que permiten integrar correctamente el polvo y conseguir la textura espumosa característica.

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