Culinary Week 2026 reunirá alta cocina y talento gastronómico en Barceló Bávaro Resort

Huéspedes, público local e internacional podrán disfrutar de un programa culinario que recorrerá sabores de distintos países del mundo. ( CORTESÍA DE BARCELÓ BÁVARO RESORT )

Barceló Bávaro Grand Resort celebrará del 18 al 25 de octubre la 11.ª edición de Culinary Week, su tradicional propuesta gastronómica que reunirá a 10 reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Durante una semana, huéspedes, público local e internacional podrán disfrutar de un programa culinario que recorrerá sabores de la cocina italiana, española, francesa, mexicana, internacional y caribeña, a través de cenas temáticas y experiencias diseñadas para los amantes de la buena mesa.

Como novedad, esta edición incluirá una degustación de postres en el Coffee, Rum and Cigar Lounge Bar, a cargo de Levapan, Puratos, Chocolate World y Elizabeth Roos Café, así como catas de ron de la mano de Ron Barceló.

Este año debutarán en Culinary Week Luigi Puello, director de Alimentos y Bebidas de Casa de España, y Ramsés Núñez, chef privado y corporativo especializado en la creación de experiencias gastronómicas privadas.

También contará con la participación del chef Alejandro Abreu, asesor del restaurante El Mesón de la Cava; Liberato De Simone, de Dolce Italia; José Lombardero, del restaurante Espacio Sukaldeko, y Cristóbal Marto, chef corporativo de los restaurantes La Cassina y Casa Luca.

Asimismo, participarán los chefs de los hoteles Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana: Hilario Martínez, Benjamín Rodríguez, Ondry Reyes y Wilson Perdono.

El evento iniciará el domingo 18 de octubre con un cóctel inaugural que reunirá a personalidades del mundo gastronómico y del sector turístico.

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Culinary Week 2026 está dirigida tanto a huéspedes como al público local que busca vivir una experiencia gourmet. El resort ofrecerá paquetes especiales de hospedaje para quienes deseen combinar descanso y alta cocina, mientras que los clientes de la categoría Premium Level disfrutarán del programa de manera exclusiva.

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