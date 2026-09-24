Cómo usar los medicamentos de forma segura: 10 errores que conviene evitar

Conocer las indicaciones y aclarar las dudas antes de tomar un medicamento son pasos clave para un tratamiento seguro y eficaz. ( SHUTTERSTOCK )

Tomar un medicamento no consiste únicamente en seguir una receta. La dosis, el horario, la duración del tratamiento, la forma de conservarlo y hasta la combinación con otros productos pueden influir en su seguridad y eficacia.

Por eso, una de las recomendaciones más simples para reducir errores es también una de las más importantes: preguntar. Antes de salir de una consulta médica o de una farmacia, el paciente debe tener claro para qué sirve el medicamento, cómo debe utilizarlo y qué hacer ante una reacción o síntoma inesperado.

Especialistas de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) destacan la importancia de que los pacientes participen activamente en el cuidado de sus tratamientos.

Los errores más frecuentes

Uno de los problemas habituales es suspender el tratamiento antes de tiempo, incluso cuando la persona comienza a sentirse mejor. También es frecuente olvidar dosis o modificar por cuenta propia la cantidad o los horarios indicados.

La automedicación representa otro riesgo. Que dos personas tengan síntomas parecidos no significa que tengan la misma enfermedad ni que necesiten el mismo medicamento. Compartir tratamientos con familiares, amigos o vecinos puede retrasar un diagnóstico adecuado o provocar efectos no deseados.

También se debe informar al médico o farmacéutico sobre todos los medicamentos que se utilizan, incluidos suplementos y productos naturales. Algunas combinaciones pueden generar interacciones o modificar el efecto de un tratamiento.

La seguridad tampoco termina al comprar el medicamento. Consumir productos vencidos, conservarlos fuera de su empaque original o dejarlos expuestos al calor, la humedad o el sol puede afectar su calidad.

Preguntar también es parte del tratamiento

Una persona que conoce su tratamiento puede identificar mejor cuándo algo no está funcionando como debería y cuándo necesita consultar nuevamente.

"Queremos hacer énfasis en el poder de la pregunta de un paciente para velar por la seguridad de sus tratamientos. Antes de salir de la consulta o de la farmacia debe haber aclarado todas sus dudas, esto evitará grandes contratiempos para su salud y costos adicionales para los sistemas sanitarios", explica Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma.

Antes de comenzar un medicamento, es recomendable preguntar para qué sirve, cómo debe tomarse, durante cuánto tiempo y cuándo se espera que produzca algún efecto. También es importante conocer cuáles reacciones adversas pueden presentarse y qué hacer si aparecen.

Esta comunicación resulta especialmente relevante cuando el paciente es un niño, un adulto mayor o una persona que depende de un cuidador para organizar sus medicamentos. En esos casos, anotar las indicaciones puede ayudar a evitar confusiones con dosis y horarios.

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10 recomendaciones para usar medicamentos de forma segura

Pregunta para qué sirve el medicamento.

Conocer su función ayuda a entender la importancia de seguir correctamente el tratamiento.

Confirma la dosis y el horario.

Asegúrate de saber cuánto debes tomar, por qué vía y con qué frecuencia. Si es necesario, anota las indicaciones.

Pregunta cuánto tiempo debes utilizarlo.

Aclara si debes completar el tratamiento y qué hacer si te sientes mejor antes de finalizarlo.

Averigua cuándo debes esperar una mejoría.

También pregunta en qué situaciones debes volver a consultar al médico.

Informa todos los productos que utilizas.

Incluye otros medicamentos, vitaminas, suplementos y productos naturales.

No te automediques ni compartas medicamentos.

Un tratamiento indicado para otra persona puede no ser apropiado para ti, aunque los síntomas parezcan similares.

Pregunta por posibles efectos adversos.

Conoce cuáles pueden presentarse y qué debes hacer si aparecen.

Compra medicamentos en establecimientos autorizados.

Evita adquirirlos en canales informales, donde no existen las mismas garantías sobre su procedencia y conservación.

Revisa la fecha de vencimiento.

Hazlo antes de comprar y también antes de consumir un medicamento que ya tengas en casa.

Conserva los medicamentos correctamente.

Sigue las indicaciones del envase y protégelos del calor, la humedad y la luz solar cuando corresponda.

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