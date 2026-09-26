Las tendencias de viajes que marcarán al Caribe y Latinoamérica en 2027

Las vacaciones están adquiriendo un papel cada vez más ligado al bienestar. ( MAGNIFIC )

El viaje como una pausa para recuperar energía, la búsqueda de experiencias que requieran menos planificación y el interés por descubrir destinos cercanos comienzan a perfilar las preferencias de los viajeros del Caribe y Latinoamérica de cara a 2027.

Los datos forman parte de un estudio realizado por Marriott International a viajeros frecuentes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México y Puerto Rico, que explora cómo están cambiando las prioridades a la hora de elegir y disfrutar unas vacaciones.

Viajar para desconectar

Las vacaciones están adquiriendo un papel cada vez más ligado al bienestar. El 90 % de los encuestados considera que viajar es una inversión en su salud mental, mientras que el 68 % lo ubica entre las prioridades altas o muy altas de su vida, cinco puntos porcentuales más que el año anterior.

En este contexto, descansar ya no significa necesariamente llenar la agenda de actividades. Para muchos viajeros, el verdadero lujo está precisamente en tener tiempo disponible y reducir la cantidad de decisiones que deben tomar durante las vacaciones.

El 27 % considera que disponer de tiempo libre sin una agenda definida es una de las máximas expresiones del lujo, mientras que el 23 % valora el llamado "viaje sin decisiones" al mismo nivel o por encima de aspectos como la gastronomía o el diseño.

Esta búsqueda de simplicidad también ayuda a explicar la popularidad de los resorts todo incluido. El 75 % de los participantes los considera una alternativa de lujo, mientras que el 83 % los elige por la tranquilidad mental que proporcionan al reducir la logística.

Además, el 80 % considera que este tipo de establecimientos puede convertirse en el destino en sí mismo.

La IA entra en la planificación

La inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar más importante en la etapa de inspiración y búsqueda de los viajes. El 54 % de los encuestados afirma utilizar herramientas de IA para planificar sus vacaciones, frente al 43 % registrado el año anterior.

Su función parece estar más relacionada con descubrir posibilidades que con tomar la decisión final. El 77 % considera que la IA es útil para encontrar nuevos destinos, porcentaje que llega al 64 % entre los viajeros de la Generación Z.

Sin embargo, la incorporación de esta tecnología no elimina la necesidad de confianza. El 72 % prefiere realizar sus reservas directamente a través de sitios web o aplicaciones oficiales. Entre las principales preocupaciones están la privacidad de los datos, mencionada por el 57 %, y la transparencia de las recomendaciones, señalada por el 53 %.

Así, la tecnología se perfila como una herramienta para imaginar y organizar el viaje, mientras que la decisión de compra continúa vinculada a la confianza en el canal utilizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/57-2b118dc9.jpg Gana terreno la tendencia de descubrir destinos dentro del propio continente. (MAGNIFIC)

Lo cercano gana terreno

Otra de las tendencias que se proyectan hacia 2027 es el interés por descubrir destinos dentro del propio continente. El 83 % de los viajeros consultados considera que el Caribe y Latinoamérica ofrecen experiencias de nivel internacional sin necesidad de salir de la región.

La variedad juega a favor. El 92 % destaca la diversidad de paisajes, cultura y gastronomía disponible en Latinoamérica, mientras que el 67 % manifiesta interés en evitar las dificultades asociadas a los vuelos de larga distancia.

La tendencia se refleja también en los destinos que despiertan mayor interés. Entre quienes planean viajar dentro de sus propios países se registra una intención de entre 52 % y 59 %, mientras que, para los viajes internacionales, Sudamérica concentra el 50 % de las preferencias y México y Centroamérica, el 48 %.

México, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Colombia figuran entre los destinos más populares mencionados por los participantes.

Los datos apuntan hacia una nueva manera de entender las vacaciones: viajar para descansar, simplificar la experiencia, descubrir lugares sin ir necesariamente demasiado lejos y utilizar la tecnología para encontrar opciones que respondan mejor a las necesidades personales.

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