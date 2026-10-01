Regresa "A Taste of Hope": alta cocina a favor de la niñez

El chef Saverio Stassi durante su visita a la redacción de Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

La gastronomía volverá a convertirse en un vehículo de solidaridad con la sexta edición de A Taste of Hope, la cena benéfica organizada por Unicef RD, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo.

La iniciativa reunirá al chef dominicano Saverio Stassi y al francés Thomas Troisgros, quienes ofrecerán una experiencia gastronómica a cuatro manos cuyos fondos serán destinados a programas en favor de la niñez en República Dominicana.

A Taste of Hope nació como una plataforma de recaudación que vincula al sector privado, líderes empresariales y público general alrededor de una experiencia culinaria. Así lo explica Santiago García, gerente de recaudación de fondos y alianzas corporativas de Unicef América Latina y el Caribe, quien agrega que el propósito trasciende la cena.

Stassi, quien participa por tercer año consecutivo como chef anfitrión, será responsable de compartir la cocina con Troisgros, chef francés radicado en Brasil y representante de una familia vinculada a la alta gastronomía durante tres generaciones.

Sus restaurantes figuran entre los más reconocidos de Latinoamérica y su llegada permitirá combinar influencias europeas, brasileñas, caribeñas y dominicanas.

Sobre el menú, el chef dominicano adelanta que incorporará productos locales, como chocolate dominicano y café.

Para Stassi, la colaboración también es una oportunidad de proyectar la gastronomía criolla y fortalecer los vínculos entre cocineros de la región.

"Esto no se convierte solamente en una experiencia de que el chef vino, hizo una cena y se fue, sino en una experiencia país, donde él viene, visita, conoce y comparte", explica.

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"Más que un evento, 'A Taste of Hope' es una plataforma de recaudación. Muchas empresas que ya han asistido desde el primer año, quieren seguir asistiendo" Santiago García Ejecutivo de Unicef “

Causas sociales

Los fondos recaudados este año se dirigirán a dos líneas de trabajo de Unicef en el país: la prevención de las uniones tempranas, mediante el programa Club de chicas, y la prevención de la mortalidad materna y neonatal, con énfasis en el programa Mamá canguro.

De acuerdo con García, más de 10,400 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años han participado en los clubes de chicas, mientras que el programa Mamá canguro ha contribuido a la supervivencia de más de 14,000 recién nacidos.

La cena incluirá una subasta silenciosa virtual de obras de arte y fotografías donadas por artistas y empresas.

Además de ofrecer una experiencia culinaria, durante las dos noches Unicef presentará los resultados de los fondos recaudados en ediciones anteriores y compartirá con los asistentes los avances alcanzados a través de sus programas en favor de la niñez.

El espacio también servirá para generar nuevas alianzas. Según Santiago García, algunas empresas que inicialmente se acercaron a Unicef a través de A Taste of Hope posteriormente decidieron apoyar de manera directa otros programas de la organización. Así, la iniciativa amplía su alcance.

Cocina con propósito

Para Stassi, la fuerza de esta experiencia solidaria está en la capacidad de la gastronomía para reunir a las personas alrededor de una misma mesa. "Para mí cocinar es un acto de amor. Cuando uno cocina con amor, se nota, y cocinarle a otra persona me parece todavía un acto mayor de amor", afirma.

Cómo ser parte de la experiencia La experiencia gastronómica está abierta a empresas y particulares. Los interesados pueden adquirir una silla individual por 950 dólares o una mesa para ocho personas por 10,000 dólares. Para formar parte de esta iniciativa en favor de la niñez, pueden comunicarse al 809-604-7507.

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