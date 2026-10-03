Así ha conquistado el vegetarianismo nuestras mesas

Cerca de 375 millones de personas en el mundo son vegetarianas o veganas. ( PEXELS )

Atrás quedaron esos días del siglo XX en los que prescindir de la carne se miraba con cierta condescendencia, tachándolo de simple excentricidad o de sacrificio extremo. En la actualidad, esta elección personal ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento que impacta de lleno en la forma en la que el mundo produce sus alimentos.

Y así, cada 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo, una efeméride que nació a finales de los años setenta, pero que hoy funciona como el termómetro perfecto para evaluar el alcance real de este cambio de hábitos sin precedentes.

De la dieta de Pitágoras al negocio del futuro.

Aunque la palabra que hoy usamos para definir esta alimentación nació a mediados del siglo XIX, la decisión de apartar la carne del plato tiene un larguísimo recorrido histórico. En la antigüedad clásica, de hecho, a esta práctica se la conocía coloquialmente como la "dieta pitagórica".

Era un guiño directo al matemático y filósofo griego Pitágoras (c. 570–495 a.C.), quien, según señala el Food Studies Institute, ya promovía el respeto hacia los animales impulsado por su creencia en la transmigración de las almas.

A miles de kilómetros de allí, en la India, tradiciones espirituales como el jainismo, el budismo y ciertas ramas del hinduismo convirtieron el principio del ahimsa (la no violencia activa hacia todos los seres sintientes) en el corazón de su visión del mundo y, por supuesto, de su gastronomía cotidiana, tal y como documenta la Encyclopedia Britannica.

El salto hacia la organización moderna en Occidente tiene fecha y lugar exactos: el 30 de septiembre de 1847, en la localidad de Ramsgate (Reino Unido).

Aquel día se fundó la primera Vegetarian Society del mundo, marcando el momento en el que la vieja etiqueta pitagórica comenzó a borrarse para cederle el protagonismo al término "vegetariano".

La idea fue ganando adeptos y cruzando fronteras, hasta que en 1908 nació en Dresde (Alemania) la International Vegetarian Union (IVU) para coordinar todo este movimiento a escala global.

Pese a esta temprana organización, hubo que esperar casi siete décadas para encontrarle un hueco oficial en el calendario. El hito llegó en 1977, cuando la North American Vegetarian Society (NAVS) declaró el 1 de octubre como el Día Mundial del Vegetarianismo.

La idea no tardó en consolidarse. Al año siguiente, en 1978, la IVU respaldó y ratificó la fecha con una misión muy clara: "promover la alegría, la compasión y las posibilidades de mejora de la vida que ofrece el vegetarianismo".

En la actualidad, este primer día de octubre no es solo una fiesta aislada, sino el pistoletazo de salida para el llamado Mes de Concienciación Vegetariana, un periplo que culmina un mes después, el 1 de noviembre, con el Día Mundial del Veganismo.

Y es que lo que comenzó como un despertar ético y espiritual en la antigüedad, se ha convertido hoy en un auténtico gigante económico. Los cálculos de la consultora Bloomberg Intelligence apuntan a que el mercado global de alimentos de origen vegetal podría superar un valor de 162.000 millones de dólares hacia 2030.

La ciencia entra en la cocina

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-52049-pm-1-35f2230c.jpeg El recetario verde desmonta el cliché de la monotonía: una explosión de color, nutrientes y texturas lidera la transformación de una industria gastronómica en constante expansión. (PEXELS)

Si el vegetarianismo ha terminado por sacudirse el escepticismo institucional ha sido, sobre todo, gracias a la ciencia climática y de la salud. Un punto de inflexión clave ocurrió en junio de 2018, cuando la prestigiosa revista Science sacó a la luz una de las investigaciones agroambientales más exhaustivas de la historia.

El trabajo, capitaneado por Joseph Poore (de la Universidad de Oxford) y Thomas Nemecek (del centro suizo Agroscope), puso bajo la lupa los datos de nada menos que 38.700 explotaciones agrícolas y ganaderas repartidas por 119 países.

Las conclusiones del estudio fueron un auténtico mazazo estadístico: la carne y los lácteos apenas aportan a la humanidad el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas que consumimos.

Sin embargo, su producción acapara el 83% de toda la tierra agrícola del planeta y dispara cerca del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agropecuario.

Tras la publicación del informe, el propio Poore fue tajante: "Una dieta vegana o vegetariana es probablemente la mayor forma individual de reducir tu impacto en el planeta Tierra, no solo en gases de efecto invernadero, sino en acidificación global, eutrofización, uso del suelo y del agua".

El investigador fue aún más allá al asegurar que adoptar este estilo de vida "es mucho más efectivo que reducir los vuelos o comprar un coche eléctrico".

De hecho, los autores calcularon que dar el salto a una dieta basada en plantas permitiría que las emisiones de un individuo ligadas a la alimentación se desplomaran hasta un 73%.

Si esto se tradujera a nivel global, con una humanidad enteramente vegetariana se liberarían más del 75% de las tierras agrícolas de todo el mundo. Y es que el 86% de todos los mamíferos de nuestro planeta son ganado o seres humanos.

Además, en el terreno de la salud, el posicionamiento oficial de la Academy of Nutrition and Dietetics, publicado por PubMed, señaló que estas dietas, cuando están adecuadamente planificadas "son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades".

El poder de la influencia pública

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-52050-pm-61bc36cb.jpeg Investigaciones científicas de primer nivel señalan que priorizar los productos de origen vegetal es una de las decisiones individuales más decisivas para aliviar la presión sobre el suelo y los recursos del planeta. (PEXELS)

La expansión cultural del vegetarianismo no se entiende sin el altavoz de los rostros conocidos. De hecho, su normalización ha ido siempre de la mano del activismo de figuras con enorme proyección mediática.

Uno de los grandes pioneros fue Sir Paul McCartney, quien abrazó el vegetarianismo ya en la década de 1970 y acuñó una de las reflexiones animalistas más célebres del último siglo: "Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano".

Años más tarde, en 2009, el propio ex miembro de los Beatles y su familia dieron un paso más al impulsar la iniciativa global "Meat Free Monday" ("Lunes sin carne").

El objetivo era tan sencillo como directo: animar a la ciudadanía a prescindir de la proteína animal al menos un día a la semana para frenar el impacto ambiental.

Otro de los grandes hitos virales recientes ocurrió en febrero de 2020, durante la 92 edición de los Premios Óscar.

Al subir al escenario para recoger la estatuilla como Mejor Actor por su papel en ´Joker´, Joaquin Phoenix aprovechó cada segundo de su discurso para denunciar nuestra desconexión con la naturaleza y la cría industrial de animales.

"Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y, cuando da a luz, le robamos a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Y luego tomamos su leche, que está destinada a su ternero, y la ponemos en nuestro café y en nuestros cereales", sentenció.

A esta estela de concienciación se han sumado referentes de disciplinas tan diversas como el deporte de élite y la industria musical. Es el caso del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, estrellas del tenis como Venus Williams, o fenómenos musicales como Billie Eilish.

De los manifiestos al algoritmo

Pero el verdadero motor del vegetarianismo está, sin duda, en las pantallas que llevamos en el bolsillo. Redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube han revolucionado por completo la imagen del vegetarianismo, transformándolo en una propuesta visualmente irresistible y apta para todos los paladares.

Un claro ejemplo de esta fuerza viral es Veganuary, el desafío internacional que anima a comer exclusivamente a base de plantas durante todo el mes de enero. Lejos de ser una iniciativa residual, en su edición de 2026 pulverizó todos los récords al superar los 30 millones de participantes en todo el planeta.

Además, etiquetas como "#vegan" o "#plantbased" suman miles de millones de reproducciones, según recopila la plataforma especializada Green Queen. Detrás de esas cifras hay toda una legión de chefs digitales y creadores de contenido que han logrado desmontar el viejo mito de que la comida vegetal es sosa o aburrida.

Hoy, sus tutoriales enseñan a millones de personas cómo marinar el tofu para sacarle el máximo partido o cómo versionar los guisos tradicionales de toda la vida sin una pizca de carne y sin gastar una fortuna.

Por todo ello, el 1 de octubre ha dejado de ser una simple fecha reivindicativa en el calendario para consolidarse como un recordatorio indispensable: lo que decidimos poner cada día en el plato trasciende con creces las cuatro paredes de nuestra cocina.

Ante la crisis ambiental y los dilemas éticos que marcan el siglo XXI, el vegetarianismo ya no es una utopía futurista ni una moda pasajera, sino una de las decisiones cotidianas más poderosas y con mayor impacto real en el futuro de nuestro planeta.