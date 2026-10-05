El Burén de Oro reconoce a siete protagonistas de la gastronomía dominicana

La primera edición de los Premios El Burén de Oro reconoció a siete protagonistas de la gastronomía dominicana. ( CEDIDA POR ADG )

Hay muchas maneras de contar la gastronomía de un país. Puede hacerse desde un plato, desde una receta familiar o desde el restaurante que se ha convertido en parada obligada. Pero también desde quienes cultivan, producen, cocinan, emprenden y consiguen que esos sabores lleguen cada vez más lejos.

Precisamente esa mirada estuvo en el centro de la primera edición de los Premios El Burén de Oro, celebrada por la Academia Dominicana de Gastronomía el pasado 29 de septiembre en el Garden Tent del Hotel El Embajador.

siones de la gastronomía dominicana y entregó dos distinciones especiales: el reconocimiento honorífico a Rafael Ansón y el Gran Burén de Oro al ministro de Turismo, David Collado.

Más que una lista de ganadores, la noche dejó un pequeño mapa de todo lo que ocurre alrededor de nuestra mesa: productores, restaurantes, emprendimientos, tradición, sostenibilidad, alimentación saludable y proyección internacional.

Siete historias detrás de una misma mesa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/juan-manuel-nunez-y-saralina-dauhajre-578e97d7.jpg Juan Manuel Núñez y Saralina Dauhajre. (CEDIDA POR ADG)

En la categoría de Gastronomía Saludable, el reconocimiento fue para Wholesome, propuesta fundada por Sara Lina Dauhajre.

Su apuesta parte de una idea sencilla, pero cada vez más presente en la conversación gastronómica: comer saludable también puede ser rico, atractivo y disfrutable. El proyecto ha construido una propuesta alrededor de ingredientes frescos y preparaciones ligeras, buscando que el bienestar tenga un lugar natural en la mesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/lorenna-pierre-y-carlenia-castro-copy-ded3361a.jpg Lorenna Pierre y Carlenia Castro. (CEDIDA POR ADG)

La Gastronomía Solidaria puso la mirada en un trabajo que muchas veces ocurre lejos de los reflectores. La FAO en República Dominicana recibió el galardón por su labor en seguridad alimentaria y acompañamiento a pequeños productores.

En representación de la organización, lo recibió Carlenia Castro. Su trabajo conecta producción agrícola, alimentación y comunidades, recordando que la gastronomía comienza mucho antes de que un plato llegue a la mesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/kenneth-broder-y-ela-sarah-rizek-7bd631df.jpg Kenneth Broder y Ela Sarah Rizek. (CEDIDA POR ADG)

En Gastronomía Sostenible, uno de los reconocimientos fue para Rizek Cacao, recibido por Ela Sarah Rizek. Con una historia vinculada al cacao dominicano que se remonta a varias generaciones, la empresa ha trabajado en la producción y proyección internacional del cacao fino y de aroma.

El premio pone en valor una cadena que comienza en el campo y termina convirtiendo uno de los productos dominicanos más emblemáticos en una experiencia que también se disfruta fuera del país.

Y precisamente el cacao volvió a aparecer entre los ganadores. KahKow recibió el premio de Gastronomía Global, también en manos de Ela Sarah Rizek.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/juan-tomas-diaz-y-ela-sarah-rizek-e2624749.jpg Juan Tomás Díaz y Ela Sarah Rizek. (CEDIDA POR ADG)

La marca ha llevado el chocolate dominicano a mercados internacionales y se ha convertido en una de las expresiones de cómo un producto local puede encontrar un espacio en escenarios gastronómicos globales.

Así, Grupo Rizek obtuvo dos de los seis galardones gastronómicos de la noche, con reconocimientos que celebran tanto el trabajo en el origen como la capacidad de proyectarlo más allá de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/oscar-batista-14515ddb.jpg El Típico Bonao, de El Típico Bonao. (CEDIDA POR ADG)

La tradición tuvo su propio lugar con El Típico Bonao, ganador en la categoría Gastronomía Sociable. El restaurante, que abrió sus puertas en 1962, lleva más de seis décadas funcionando como punto de encuentro en la Autopista Duarte.

Óscar Batista, quien tomó las riendas del negocio familiar en 1996, atribuye parte de esa permanencia a dos ingredientes que no aparecen en el menú: tradición y vocación de servicio.

Finalmente, la categoría de Gastronomía Satisfactoria reconoció a Ajualä, restaurante dirigido por el chef Saverio Stassi. Su propuesta combina ingredientes locales con técnicas internacionales y trabaja con una alta proporción de productos de origen dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/jose-manuel-mallen-santos--y-artur-cabre-305704cd.jpg Jose Manuel Mallén Santos, en representación de Ajualä, y Artur Cabré. (CEDIDA POR ADG)

Desde su apertura en 2019, el restaurante se ha convertido en uno de los nombres de referencia de la alta gastronomía local y fue el primer restaurante dominicano incluido en la guía 50 Best Discovery.

Juntos, los seis ganadores cuentan una historia bastante más amplia que la de una cocina entendida únicamente desde el plato. Hablan del campo, de la empresa, de la creatividad, de la tradición y de una gastronomía que busca crecer sin perder de vista aquello que la hace dominicana.

Dos reconocimientos para mirar más allá del plato

La gala también reservó espacio para dos distinciones especiales.

El primer reconocimiento honorífico de la Academia Dominicana de Gastronomía fue para Rafael Ansón, fundador y presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España y presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/sigfrido-pared-perez-y--rafael-anson-97ba4127.jpg Sigfrido Pared Pérez y Rafael Ansón. (CEDIDA POR ADG)

Ansón es, además, autor de la visión de la gastronomía del siglo XXI que sirve como referencia para las categorías de estos premios. El reconocimiento fue recibido en su nombre por José Carlos de Santiago, vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

El Gran Burén de Oro, máxima distinción de la Academia, fue otorgado al ministro de Turismo, David Collado, por su visión de la gastronomía como parte de la oferta turística y de la identidad dominicana.

Como se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos oficiales, el premio fue recibido en su nombre por la viceministra Jacqueline Mora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/enrique-de-marchena-jacqueline-mora-y-luis-ros-903462a5.jpg Enrique de Marchena, Jacqueline Mora y Luis Ros. (CEDIDA POR ADG)

Durante la ceremonia, el presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, Luis Ros, resumió la idea que atravesó la noche: detrás de cada plato también hay territorio, producto, conocimiento, empleo, empresa, turismo y cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/luis-ros-39ec1b24.jpg Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía. (CEDIDA POR ADG)

Y ahí está la verdadera fotografía que deja esta primera edición de El Burén de Oro: una gastronomía que no se limita a lo que llega al plato, sino que reúne a muchas personas y oficios alrededor de él.

Como recordó Ros al entregar el Gran Burén de Oro: “Cuando nuestra gastronomía crece, también crece la República Dominicana”.