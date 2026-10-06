¿Cuál es la receta para que un restaurante sobreviva en República Dominicana?

Detrás de los restaurantes que perduran en República Dominicana hay una combinación de buena gastronomía, servicio y constancia. ( SHUTTERSTOCK )

Abrir un restaurante puede parecer, desde fuera, un negocio atractivo: un buen local, una carta tentadora, una decoración cuidada y clientes entrando por la puerta.

Pero detrás de cada mesa servida hay una operación mucho más exigente. Costos que controlar, personal que gestionar, proveedores, equipos, horarios interminables y, sobre todo, un cliente que cada vez sabe mejor qué quiere.

En República Dominicana, donde la oferta gastronómica se renueva constantemente, algunos restaurantes han conseguido algo que no resulta sencillo: permanecer en el gusto de los comensales durante décadas.

Hay establecimientos con más de 50, 60 e incluso 70 años de historia, junto a otros más jóvenes que también han logrado consolidarse. Entre ellos aparecen nombres como Restaurante América, El Pez Dorado, Boga Boga, Mesón Iberia, Don Pepe, Neptunos, Il Cappuccino o La Cassina.

Pero, ¿qué permite que un restaurante consiga mantenerse cuando tantos otros no superan los primeros años?

Las respuestas de quienes llevan años detrás de estos negocios tienen algo en común: hablan de comida, sí, pero también de personas.

De estar presentes, escuchar, corregir, cuidar los detalles y conseguir que alguien salga por la puerta pensando: "Aquí vuelvo". Porque la gente no vuelve únicamente por lo que comió. Vuelve por cómo se sintió.

La experiencia cuenta

Para Emilio Montoiro, propietario de Boga Boga, mantenerse vigente implica estar presente y cuidar personalmente el negocio. "Se resume en mantener la calidad y la calidez en el servicio a nuestros clientes", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/boga-boga-77821931.jpg Imagen del restaurante Boga Boga, fundado en el año 1977. (CEDIDA POR BOGA BOGA)

Y es que salir a comer ya no se limita a sentarse frente a un plato. El dominicano busca cambiar de ambiente, disfrutar de variedad y calidad y pasar un buen momento. Esa experiencia también explica por qué algunos restaurantes terminan convirtiéndose en lugares de encuentro.

Julio César Ferradas, propietario de Mesón Iberia, lo sabe bien. Para él, un restaurante debe conseguir que personas muy distintas puedan sentirse cómodas bajo el mismo techo. "El público dominicano es muy exigente y demanda un buen servicio junto con una buena oferta gastronómica, pero también valora mucho una atención personalizada".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/julio-cesar-restaurante-iberia-bbe520ab.jpg Julio César Ferradas, propietario de Mesón Iberia. (CEDIDA POR MESÓN IBERIA)

Para él, la permanencia es resultado de una combinación de factores: buena comida, servicio, gestión y capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes.

La experiencia del Restaurante América sigue una línea similar. Salvador Fernández Menéndez señala que su clave ha sido conservar la esencia y mantener el mismo nivel de sus platos a lo largo del tiempo. "Innovamos en los detalles, no en la esencia", afirma.

Así, una presentación puede cambiar o una técnica mejorar, pero los platos que forman parte de la identidad del restaurante permanecen.

En el caso de La Cassina, que acaba de cumplir 14 años la clave ha sido mantener la calidad. "El cliente siente que es una apuesta segura cuando nos visita", cuenta Vanessa Gaviria, socia de este restaurante.

Y aquí aparece una palabra que se repite entre los restaurantes de larga trayectoria: experiencia. El cliente puede olvidar exactamente qué pidió aquella noche, pero probablemente recuerde cómo lo trataron, con quién compartió la mesa o cómo se sintió al entrar.

Ese equilibrio entre tradición y renovación parece ser especialmente importante para el público dominicano. La cocina española, presente en varios de los restaurantes de mayor trayectoria, ha encontrado una afinidad natural con el paladar local, pero también ha sabido incorporar otros platos y adaptarse a diferentes generaciones y costumbres.

La clave: saber administrar

La buena comida puede conseguir que un cliente regrese, pero difícilmente puede sostener por sí sola un negocio con costos crecientes. Los entrevistados coinciden en que la gestión es uno de los grandes factores detrás del éxito o el fracaso de un restaurante.

Desde Santiago, El Pez Dorado pone el énfasis en la supervisión y en el control de los números. Su experiencia es clara: uno de los errores más comunes de quienes comienzan es "no contar con un presupuesto".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/screen-shot-2026-10-05-at-44919-pm-dbd5284f.png El restaurante Pez Dorado nación en 1964 en la ciudad de Santiago. (CEDIDA POR EL PEZ DORADO)

Para el restaurante, la supervivencia pasa por la planificación financiera, el control de gastos y la revisión constante del presupuesto.

Salvador Fernández, de Restaurante América, coincide en que la administración puede ser incluso más determinante que la propuesta gastronómica. "He visto propuestas gastronómicas excelentes fracasar por mala administración, y negocios con una oferta más sencilla sobrevivir gracias a un manejo ordenado", sostiene.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-08-04-at-52124-pm-2-5596ad75.jpeg Salvador Fernández abrió en 1954 el Restaurante América. (CEDIDA POR RESTAURANTE AMÉRICA)

Y sostener el negocio hoy no es sencillo. Al aumento de los alimentos se suman la energía, alquileres, personal, tecnología, impuestos y otros costos operativos.

Desde El Pez Dorado describen el escenario como "muy difícil", mientras Vanessa Gaviria, socia y gestora de La Cassina, Casa Luca y Asador 21, destaca que son muchas las variables que deben mantenerse bajo control.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/la-cassina-9a2838fe.jpg La Cassina caba de cumplir 14 años de trayectoria. (CEDIDA POR LA CASSINA)

Para la (también) chef, además, la permanencia exige una presencia que muchas veces no se ve desde el salón: "Lo más importante es saber que es un negocio sacrificado y hay que estar ahí día a día". Escuchar al cliente, aceptar sus críticas y mantenerse abiertos a mejorar también forman parte de ese trabajo cotidiano.

La receta de los que permanecen

En Neptunos, en Boca Chica, la clave tiene además un componente emocional. Avis Marie Reprich, directora creativa y líder de la actual etapa del restaurante, explica que el establecimiento se convirtió en escenario de momentos importantes para varias generaciones de familias.

"Más que un restaurante, Neptunos se ha convertido en un lugar de historia para muchas familias dominicanas", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/avis-soto-77345bcf.jpeg Avis Marie Reprich, directora creativa y líder de Neptunos. (CEDIDA POR NEPTUNOS)

Una conexión que ayuda a entender por qué algunos establecimientos dejan de ser simplemente negocios para convertirse en parte de la memoria gastronómica de una ciudad.

La Cassina también apuesta por esa relación a largo plazo. Para Gaviria, la calidad hace que el cliente sienta que visitar el restaurante es "una apuesta segura", mientras que la innovación, el entrenamiento del personal y la actualización de los equipos permiten mantenerse vigente.

Al final, las respuestas apuntan a una idea común: un restaurante no sobrevive únicamente porque tenga buena comida. Necesita una identidad reconocible, una operación bien administrada, un equipo comprometido y la capacidad de escuchar a quienes se sientan a la mesa.

También necesita entender que el gusto cambia. El cliente quiere descubrir cosas nuevas, pero no necesariamente está dispuesto a renunciar a aquello que ya ama. Por eso, los restaurantes que han logrado permanecer parecen haber encontrado un punto medio: evolucionar sin perder aquello que los hizo especiales.

El reto está en saber qué conservar y qué transformar. Y los restaurantes que han permanecido no parecen haber elegido entre tradición e innovación.

Han aprendido a convivir con ambas: mantienen aquello que el público reconoce y, al mismo tiempo, incorporan nuevas propuestas, tecnologías, espacios y formas de servicio.

Una tradición que se hereda Hay otro ingrediente que aparece en varios de estos negocios: la familia. El caso de Don Pepe resume otra característica de los restaurantes que han logrado trascender: la continuidad familiar. El establecimiento, fundado por José María Diez, ha construido su trayectoria alrededor de la calidad, la tradición, el servicio y una gestión basada en años de experiencia. Sus hijos, Celina y Arturo Diez, han continuado ese camino y desarrollado nuevas propuestas dentro de la escena gastronómica dominicana. Es una dinámica que también aparece en Mesón Iberia, donde el legado de sus fundadores, Doña Iberia y Julio Ferradas, continúa en manos de su hijo Julio César. Allí, el restaurante se define no solo como un lugar para comer, sino como un punto de encuentro donde se construyen relaciones y recuerdos. Después de décadas, la conclusión parece sencilla, aunque llevarla a la práctica no lo sea. No existe una receta única. Hay que cocinar bien, por supuesto. Pero también hay que saber administrar, cuidar al equipo, escuchar al cliente, adaptarse, controlar los costos y, sobre todo, estar presente. Esa combinación es la que permite que algunos restaurantes sobrevivan a los cambios del mercado y sigan ocupando un lugar en la mesa -y en la memoria- de los dominicanos.