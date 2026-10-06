Así se vive en Meliá Punta Cana Beach: el hotel donde desconectar es parte del viaje

La experiencia wellness del Meliá Punta Cana Beach se extiende más allá del spa con actividades como yoga, meditación, sound healing, rituales de barro, terapias holísticas y sesiones de relajación en contacto con la naturaleza. ( CEDIDA POR MELIÁ )

El concepto de bienestar ya no son unas horas a la semana para relajar el cuerpo. Ahora es una experiencia de conexión y desconexión integral.

En República Dominicana ese paso lo dio Meliá con el primer hotel 100% Wellness Inclusive del país, un tipo de turismo que desarrolla países como México, Costa Rica y regiones de Asia.

El turismo de bienestar es el segmento que más rápido crece en la industria global y, según el Global Wellness Institute, alcanzará los 1.4 billones de dólares en 2027.

Un grupo de periodistas participó recientemente en el World Wellness Week y se sumergió en la experiencia holística del Meliá Punta Cana Beach Wellness Inclusive, un resort solo para adultos orientado al bienestar, en una jornada que contó con la presencia de los principales ejecutivos de la cadena hotelera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img3668-f7983b2d.jpeg Meliá Punta Cana Beach Wellness Inclusive propone una experiencia centrada en el bienestar, con espacios para la meditación, terapias holísticas, gastronomía saludable y momentos de desconexión frente al mar. (CEDIDA POR MELIÁ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img3669-4f479419.jpeg El concepto wellness del resort combina experiencias y actividades al aire libre para que cada huésped diseñe su propia forma de descansar y reconectar. (CEDIDA POR MELIÁ) ‹ >

A la llegada, los sonidos, los olores y los colores invitan a hacer una pausa. En la entrada está el Jardín del Futuro, un estanque en circuito cerrado donde los peces alimentan a las plantas y el jardín limpia el agua del estanque: una demostración viva de simbiosis.

La experiencia empieza ahí. Una terapeuta holística explica las bondades del palo santo (Bursera graveolens), el árbol místico de Sudamérica cuya madera seca se usa como incienso natural para la limpieza energética mientras unos bailarines realizan una danza. El ritual cierra con una taza de té de palo santo.

El plan: desconectar cuerpo, alma y mente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img3672-a2c0b1e8.jpeg El YHI Spa es uno de los espacios centrales de la experiencia wellness de Meliá Punta Cana Beach. (CEDIDA POR MELIÁ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img3673-5ef7eddf.jpeg YHI Spa invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo al descanso y al autocuidado. (CEDIDA POR MELIÁ) ‹ >

Todo el hotel está pensado en cinco espacios que son cinco formas de estar. Cada huésped elige cada día cuál necesita:

Silencio: desconexión total. El turista, si viaja solo, en pareja o en grupo, desde las 6:00 de la mañana puede meditar en el Barefoot Beach, en el Temple Mar de Sal, en el Jardín del Árbol Milenario y en los rincones del Labyrinth Garden. Es ideal para apagar el ruido y el celular. Sensorial: es el YHI Spa, certificado por su enfoque de relajación y sanación. Masajes, sauna, hidroterapia, yoga y terapias holísticas forman parte del estímulo al cuerpo. Afuera, en las noches, se realiza músicoterapia y sound healing, una terapia que usa vibraciones sonoras para restaurar el equilibrio. Los huéspedes tienen la opción de flotar sobre colchonetas en el lago, quedarse en el piso, o permanecer al atardecer frente al mar. Aquí también ocurren la ceremonia de cacao en Quimera Rooftop y el ritual de barro frente al mar. Social: para hacer en tribu. Es el espacio de los retiros de amigos, familiares, para estar en grupos y disfrutar de buenos tragos en el bar. La diversión incluye a animadores que invitan a bailar, y en otro momento la fiesta sigue con el silent party. Gastronómico: lo que comes también te sana. El hotel brinda seis restaurantes de cocina internacional con una amplia carta de vinos españoles, argentinos y franceses. Destacan MUOI, de estilo vietnamita, y Mar de Sal, de cocina mediterránea que explora sabores de civilizaciones antiguas como la egipcia, griega, israelí y romana. Todos los platos indican las calorías. Además, el hotel tiene un huerto real en El Laberinto, donde se hacen cenas exclusivas con lo cosechado del día. Personal: las habitaciones y los rituales propios. El huésped prioriza el descanso como desee. Sueño y autocuidado también van de la mano. Durante el día se realizan talleres de skincare con ingredientes naturales en el YHI Spa.

RD se suma a la tendencia del turismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/img3663-6d5b6cb1.jpeg Diego Díaz, gerente general del Meliá Punta Cana Beach. (CEDIDA POR MELIÁ)

Diego Díaz, gerente general del Meliá Punta Cana Beach conversó con Diario Libre y habló del turismo del presente y del futuro:

"Meliá siempre se ha identificado por ser una empresa innovadora. Nos preguntamos cuál iba a ser el turismo del futuro. Antes la gente solo buscaba gastronomía y animación, hoy va detrás de bienestar, de desconectar del estrés. Se preocupa tanto por su salud física como por su salud mental o emocional", explica Díaz.

"Queremos mostrar que el wellness es muy diferente para todo el mundo. Para algunos puede ser estar en silencio, para otros hacer yoga, pilates o sound healing. Y para otros, tomarse una copa de vino tranquila en nuestros jardines y comer a gusto, porque eso también es desconectar", agrega.

"Por ahora el único hotel que existe 100% con este concepto es Meliá Punta Cana Beach. Pretendemos llevarlo a nuestros hoteles de Asia y México, pero es aquí, en República Dominicana, donde nació", destaca el ejecutivo del Meliá a DL.

Rituales del "Walking around the moon"

Durante el World Wellness Week, el ritual más esperado fue el "Walking around the moon": una noche con una luna gigante al lado de la piscina que creó un aire místico entre los jardines.

Terapeutas holísticas guiaron sesiones de sound healing, meditación con frecuencias y quiropraxia. La experiencia fue más allá de lo físico con tarot, numerología y astrología, donde la gente hizo largas filas para consultarse.

"Dos experiencias que hoy son parte habitual del hotel son el tarot y las lecturas holísticas con Miriam Caribe, una de las terapeutas del YHI Spa. Se hace en una mesa pequeña al atardecer, íntima, y es muy habitual entre grupos de amigas que llegan para celebrar un cumpleaños o cerrar un ciclo", añade a Diario Libre Luis Peralta, gerente de marketing del complejo.

La otra experiencia más reservada es el huerto en el lugar llamado El Laberinto. "Los huéspedes ven qué se cosechó ese día y participan en la preparación de lo que van a comer. Es conectar, sentir y estar. Que puedan vivir el wellness a su ritmo", explica.

A esto, Diego Díaz agrega: "Poner colchonetas en el lago y hacer la sesión mientras flotas... te vas desconectando. Literal. El cuerpo deja de pesar".

Carolina Valentín, Regional Manager de Meliá Hotels International en RD, afirma que la cadena concentra los grandes eventos de bienestar con las terapias de sonido en el agua, meditación y rituales holísticos.

"Todo está pensado para que puedas armar tu propio retiro. Desde un desayuno consciente con meditación antes de comer, pasear en bicicleta, caminar, ir al gimnasio, hacer un skincare natural o vivir el ritual de barro en playa, son parte de la terapia para ayudar a transformar al visitante durante su estadía", comentó durante el recorrido ofrecido a la prensa.

La experiencia, entre cenas, tragos de autor terapias de bienestar y belleza, así como una cena en el huerto preparada exclusivamente para el grupo por el chef de la cadena, culminó luego de cuatro días con un rico desayuno saludable o wellness, que también se puede disfrutar con previa reserva.

Con 465 habitaciones y una ubicación privilegiada, el concepto wellness se siente y se respira. El cuerpo agradece el retiro momentáneo para liberar el estrés y ofrecer, en cambio, un espacio de desconexión, relajación y sanación para volver como nuevos.