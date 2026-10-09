HMOs: cómo contribuyen a la salud intestinal e inmune de los niños

Los HMOs contribuyen a la salud intestinal e inmune de los niños. ( SHUTTERSTOCK )

Ser mamá viene acompañado de muchas preguntas. ¿Está durmiendo bien tu hijo? ¿Crece como debería? ¿Recibe los nutrientes que necesita para fortalecer sus defensas y mantener una buena digestión?

Entre las nuevas etapas, los descubrimientos y los cambios de cada día, es normal que quieras encontrar las mejores respuestas para acompañar su desarrollo.

Y, por supuesto, los consejos no faltan. Abuelas, familiares, amigas y otras madres suelen compartir sus experiencias y recomendaciones. Aunque muchas pueden resultar útiles, cada niño tiene sus propias necesidades, rutinas y formas de crecer.

Por eso, además de conocer bien a tus hijos y prestar atención a sus cambios, es importante contar con información confiable y respaldada por la ciencia.

Esto cobra especial relevancia durante los primeros años de vida, una etapa en la que los pequeños comienzan a explorar el mundo, relacionarse con otras personas y entrar en contacto con nuevos microorganismos.

Mientras tanto, su sistema inmune continúa desarrollándose, y la alimentación desempeña un papel importante en este proceso.

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¿Qué son los HMOs y por qué despiertan interés?

Para entenderlo, conviene mirar hacia el intestino. Allí conviven millones de microorganismos que conforman la microbiota intestinal, cuyo equilibrio es importante para la salud general.

En este contexto, los oligosacáridos de la leche humana, conocidos como HMOs por sus siglas en inglés, han despertado el interés de la comunidad científica por su posible contribución a una microbiota saludable y al desarrollo del sistema inmune.

"Las investigaciones sobre los HMOs siguen aportando información valiosa sobre cómo pueden influir positivamente en el entorno intestinal al nutrir las bacterias beneficiosas, al tiempo que favorecen la salud inmune y el desarrollo cognitivo de los niños. A medida que la ciencia sigue avanzando, esta nueva evidencia nos brinda herramientas valiosas para orientar a los padres a tomar decisiones nutricionales informadas y seguras que apoyen el desarrollo de sus hijos", explica la Dra. Sandra Orsini, directora de la Unidad de Atención a Adolescentes de la Clínica Infantil Dr. Robert Reid Cabral en la República Dominicana.

El interés por estos componentes también se refleja en las investigaciones sobre su incorporación a productos de nutrición infantil. Según un ensayo controlado aleatorio realizado por Abbott, incluir cinco HMOs específicos en la alimentación de los niños puede contribuir al desarrollo de una microbiota intestinal saludable durante los primeros años de vida.

La compañía, que en 2016 se convirtió en la primera en incorporar HMOs a productos nutricionales para los pequeños, ha publicado más de 30 estudios sobre estos componentes. Estas investigaciones buscan ampliar el conocimiento sobre su función y sus posibles beneficios en el desarrollo infantil.

Los hallazgos sobre las defensas y el desarrollo infantil

Pero ¿qué otros aspectos se han observado en los estudios sobre los cinco HMOs? De acuerdo con la Dra. Yumaira Chacón, directora médica de Abbott en República Dominicana, los resultados de una investigación mostraron hallazgos positivos en distintas áreas del desarrollo infantil.

"Lo que resulta particularmente alentador de estos hallazgos recientes es que los beneficios asociados con los cinco HMOs también se extienden a varias áreas importantes del desarrollo infantil. El estudio mostró resultados positivos relacionados con el desarrollo cerebral, incluyendo puntuaciones más altas en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo social. Los niños también presentaron niveles más altos de bacterias intestinales beneficiosas, lo que contribuyó a una microbiota intestinal saludable. Al mismo tiempo, se observó un efecto positivo en sus sistemas inmunes, con un 40 % menos de visitas al médico y 3.4 días menos de ausencia por enfermedad, en comparación con los niños que recibieron un producto nutricional sin HMOs", explicó la especialista.

La Dra. Chacón agregó: "Estos hallazgos refuerzan el importante papel que puede desempeñar la nutrición en el desarrollo de los niños, desde la salud intestinal e inmune hasta el desarrollo cognitivo y social durante las primeras etapas de la vida".

Estos resultados se suman al interés por comprender mejor la relación entre nutrición y desarrollo durante la infancia. No obstante, los hallazgos citados corresponden a investigaciones específicas y no significan que todos los niños vayan a experimentar los mismos resultados.

Para las madres y los padres, contar con información científica puede ayudar a tomar decisiones más conscientes, siempre considerando las necesidades particulares de cada pequeño y las orientaciones de los profesionales de la salud.

Al final, no existe una fórmula única para acompañar el crecimiento de un hijo. Sin embargo, combinar el conocimiento que tienes de él con información confiable y orientación profesional puede ayudarte a transitar cada etapa con mayor seguridad.

La investigación sobre los HMOs continúa ampliando lo que sabemos acerca de la nutrición infantil y su posible contribución a la salud intestinal, el sistema inmune y el desarrollo temprano.