Industria gastronómica se reúne en Santiago en la cuarta edición de Ugasa Restaurant Show

La vicepresidenta Raquel Peña, Darío Núñez, presidente de Ugasa, y otros invitados realizan el corte de cinta que deja inaugurado el evento gastronómico. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la noche de este martes la inauguración de la cuarta edición del Ugasa Restaurant Show 2026, un encuentro que reúne a unas 200 empresas vinculadas a la industria gastronómica para impulsar el desarrollo, la capacitación y las oportunidades de negocios en este sector.

La actividad, organizada por la Unión Gastronómica de Santiago (Ugasa), se desarrolla hasta el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, bajo el lema "Se conecta, se aprende y se crece".

Durante la apertura, Peña destacó los aportes de la gastronomía al desarrollo económico nacional y valoró el talento de los dominicanos que trabajan en esta industria.

La vicepresidenta afirmó que el Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer las capacidades productivas del país y crear mejores condiciones para que productores, empresarios y emprendedores puedan crecer.

"Creo firmemente que, cuando abrimos espacios para que nuestros emprendedores aprendan, se conecten y crezcan, también estamos ampliando las posibilidades de progreso de nuestra gente", expresó.

Reacciones y testimonios

El presidente de Ugasa, Darío Núñez, también resaltó el peso de la gastronomía en la economía dominicana.

Expresó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno y el sector privado para impulsar la formalización de los negocios, promover el crecimiento de los restaurantes y generar empleos.

Señaló que la unión de ambos sectores es clave para dinamizar la economía y consolidar la industria gastronómica del país.

Durante la inauguración de la cuarta edición de Ugasa Restaurant Show, también resaltó el trabajo de los cocineros de línea, cuya disciplina contribuye a mantener la calidad de los servicios gastronómicos.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó la evolución de la oferta gastronómica de la ciudad y su capacidad para combinar propuestas internacionales con los sabores tradicionales dominicanos.

Asimismo, agradeció a Ugasa por sus aportes al desarrollo local.

Reconocimientos y novedades

Como parte de la inauguración fueron reconocidas Pizzería La Antillana, por su trayectoria desde 1973, y Pizzería Olé, establecimiento que, pese a haber cerrado sus puertas, permanece en la memoria colectiva de Santiago.

La apertura también marcó el estreno del Cook's Challenge, una competencia dirigida a cocineros de línea, con la que Ugasa busca reconocer el trabajo de quienes contribuyen a mantener la calidad de los platos y el servicio en los restaurantes.

El programa del Ugasa Restaurant Show 2026 incluye demostraciones culinarias, talleres, degustaciones, conferencias y espacios de intercambio comercial. Entre los temas previstos figuran las leyes laborales, la inteligencia artificial y la productividad, el marketing para restaurantes, las finanzas, el liderazgo y el impacto del nuevo Código Penal en el sector gastronómico.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre propietarios de restaurantes, suplidores, marcas, inversionistas, chefs y emprendedores, además de promover la capacitación y la formalización de los establecimientos de alimentos y bebidas.