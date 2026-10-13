Industria gastronómica se reúne en Santiago en la cuarta edición de Ugasa Restaurant Show
La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto inaugural del evento, que se extenderá hasta el jueves 15 de octubre
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la noche de este martes la inauguración de la cuarta edición del Ugasa Restaurant Show 2026, un encuentro que reúne a unas 200 empresas vinculadas a la industria gastronómica para impulsar el desarrollo, la capacitación y las oportunidades de negocios en este sector.
La actividad, organizada por la Unión Gastronómica de Santiago (Ugasa), se desarrolla hasta el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, bajo el lema "Se conecta, se aprende y se crece".
Durante la apertura, Peña destacó los aportes de la gastronomía al desarrollo económico nacional y valoró el talento de los dominicanos que trabajan en esta industria.
La vicepresidenta afirmó que el Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer las capacidades productivas del país y crear mejores condiciones para que productores, empresarios y emprendedores puedan crecer.
"Creo firmemente que, cuando abrimos espacios para que nuestros emprendedores aprendan, se conecten y crezcan, también estamos ampliando las posibilidades de progreso de nuestra gente", expresó.
Reacciones y testimonios
El presidente de Ugasa, Darío Núñez, también resaltó el peso de la gastronomía en la economía dominicana.
Expresó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno y el sector privado para impulsar la formalización de los negocios, promover el crecimiento de los restaurantes y generar empleos.
Señaló que la unión de ambos sectores es clave para dinamizar la economía y consolidar la industria gastronómica del país.
Durante la inauguración de la cuarta edición de Ugasa Restaurant Show, también resaltó el trabajo de los cocineros de línea, cuya disciplina contribuye a mantener la calidad de los servicios gastronómicos.
El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó la evolución de la oferta gastronómica de la ciudad y su capacidad para combinar propuestas internacionales con los sabores tradicionales dominicanos.
Asimismo, agradeció a Ugasa por sus aportes al desarrollo local.
Reconocimientos y novedades
Como parte de la inauguración fueron reconocidas Pizzería La Antillana, por su trayectoria desde 1973, y Pizzería Olé, establecimiento que, pese a haber cerrado sus puertas, permanece en la memoria colectiva de Santiago.
La apertura también marcó el estreno del Cook's Challenge, una competencia dirigida a cocineros de línea, con la que Ugasa busca reconocer el trabajo de quienes contribuyen a mantener la calidad de los platos y el servicio en los restaurantes.
El programa del Ugasa Restaurant Show 2026 incluye demostraciones culinarias, talleres, degustaciones, conferencias y espacios de intercambio comercial. Entre los temas previstos figuran las leyes laborales, la inteligencia artificial y la productividad, el marketing para restaurantes, las finanzas, el liderazgo y el impacto del nuevo Código Penal en el sector gastronómico.
La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre propietarios de restaurantes, suplidores, marcas, inversionistas, chefs y emprendedores, además de promover la capacitación y la formalización de los establecimientos de alimentos y bebidas.