Un encuentro a seis manos para saborear la alta cocina

Rodolfo García, chef ejecutivo de Casas del XVI, junto a los chefs Alberto Barba y Pablo Laya, del restaurante Saddle, en Madrid, protagonizan una cena de siete tiempos organizada por Macarfi República Dominicana para celebrar la gastronomía local e internacional. ( CEDIDA POR MACARFI )

La gastronomía dominicana será el punto de encuentro entre dos cocinas en una "Cena a 6 manos" que reunirá a Alberto Barba y Pablo Laya, chefs del restaurante Saddle, en Madrid, reconocidos por una estrella Michelin y dos soles Repsol, y a Rodolfo García, chef ejecutivo de Casas del XVI, en Santo Domingo.

La iniciativa, organizada por Macarfi República Dominicana, se celebrará este viernes 16 de octubre en la Casa del Diseñador, en la Ciudad Colonial, con una propuesta de siete tiempos en la que convergerán las creaciones habituales de Saddle y una interpretación de los productos locales a cargo de García.

Encuentros que conectan cocinas

María del Mar de Lithgow, CEO de Macarfi República Dominicana, explica que estos encuentros buscan enaltecer la gastronomía del país, dar visibilidad al talento de sus cocineros y mostrar la riqueza de los ingredientes dominicanos a través de colaboraciones con chefs internacionales.

"Lo que Macarfi busca es enaltecer y dar a conocer la gastronomía dominicana y esa oferta gastronómica que tenemos", señala De Lithgow. La intención, agrega, es que cada encuentro permita explorar nuevas posibilidades culinarias a partir del intercambio entre profesionales.

La cena contará con un maridaje a cargo de Cava Alta, cuya propuesta se integrará a los platos de la noche, además de una experiencia de coctelería previa ofrecida por Brugal.

La cita en Santo Domingo será la tercera de una serie de cenas que Macarfi ha organizado este año en diferentes destinos dominicanos. La primera tuvo lugar en el restaurante Tenú, en Santiago, junto al chef Gabriel Tejada.

En esa ocasión, Alberto Barba y Pablo Laya presentaron platos de la propuesta que desarrollan habitualmente en Saddle.

El segundo encuentro se celebró en Porto by Mosquito, en Las Terrenas, junto a Carlos Robles, chef ejecutivo del grupo Mosquito.

Allí, la experiencia tomó un rumbo diferente: los cocineros españoles se acercaron a la comunidad pesquera y a los productos del mar de la zona para construir una propuesta inspirada en la pesca local.

La diferencia entre ambas cenas refleja el propósito de la iniciativa: no limitarse a reproducir una cocina internacional, sino explorar cómo sus protagonistas pueden dialogar con los ingredientes y las tradiciones culinarias dominicanas.

Para esta tercera edición, el chef Rodolfo García aportará esa mirada local a una cena en la que compartirá protagonismo con Barba y Laya.

Tras la cena del 16 de octubre, la organización prevé continuar con nuevas experiencias en noviembre y diciembre, con las que busca mantener activa la conversación sobre la cocina dominicana y sus posibilidades de proyección.