Periodista Wendy Carrasco publica libro testimonial sobre la fe y la superación personal

La periodista, educadora y escritora dominicana Wendy Carrasco de Arismendy publicó en Amazon su libro Preservada para este tiempo: Una historia de fe, resiliencia y propósito, una obra testimonial en la que comparte experiencias personales y reflexiones sobre la fe, las pérdidas y la capacidad de superar las adversidades.

La publicación recoge vivencias desde su infancia hasta la adultez, incluyendo desafíos relacionados con la maternidad y distintos procesos de transformación, con los que la autora busca transmitir un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

"Este libro es un pedacito de mi corazón. Al escribirlo comprendí que, aun en los momentos más difíciles, Dios nunca me soltó de su mano", expresó Carrasco de Arismendy.

La escritora señaló que su propósito es motivar a los lectores a encontrar fortaleza en medio de las dificultades y comprender que las experiencias del pasado no tienen que definir su futuro.

"No sobreviví por casualidad... fui preservada para este tiempo", es una de las frases que sintetiza el mensaje de la obra.

Lanzamiento en diciembre

Carrasco de Arismendy, quien también es fundadora y directora del periódico digital 24horas.com.do, informó que la presentación oficial del libro está prevista para el martes 22 de diciembre de 2026.

Los detalles de la actividad serán anunciados próximamente.

Dónde adquirirlo

El libro ya está disponible en Amazon. Los interesados pueden acceder a la publicación mediante el enlace: https://a.co/d/08kS1CGO