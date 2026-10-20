Cleveland Clinic realiza mastectomía robótica con preservación del pezón

Aunque el abordaje modifica la vía de acceso a la mama, la cantidad de tejido que se retira responde a los mismos objetivos oncológicos de una mastectomía convencional. ( CEDIDA POR CLEVELAND CLINIC )

Cleveland Clinic realizó en Ohio una mastectomía robótica con preservación del pezón y reconstrucción mamaria inmediata, un procedimiento que amplía las opciones quirúrgicas para pacientes con cáncer de mama o con alto riesgo de desarrollar la enfermedad.

La intervención se llevó a cabo en Fairview Hospital, tras la reciente autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La cirugía estuvo a cargo de la doctora Stephanie Valente, especialista en cirugía mamaria, junto a un equipo quirúrgico.

El procedimiento emplea tecnología robótica para retirar el tejido mamario mediante una incisión de aproximadamente una pulgada, generalmente situada en el lateral de la mama, en lugar de la incisión más amplia utilizada en las técnicas convencionales.

¿En qué consiste la técnica?

Durante la intervención, los cirujanos utilizan una cámara tridimensional e instrumentos robóticos para acceder al tejido mamario y retirarlo, procurando conservar la piel, el pezón y la areola. El procedimiento se realiza mediante el sistema quirúrgico da Vinci SP, que permite operar a través de una única incisión de menor tamaño.

Aunque el abordaje modifica la vía de acceso a la mama, la cantidad de tejido que se retira responde a los mismos objetivos oncológicos de una mastectomía convencional. En determinados casos, la reconstrucción mamaria puede efectuarse durante la misma operación.

La utilización de una incisión más pequeña puede contribuir a reducir las cicatrices visibles y favorecer los resultados estéticos.

Asimismo, la visualización ampliada del campo quirúrgico puede ayudar al equipo médico a trabajar con mayor precisión en una zona anatómica compleja. Sin embargo, los resultados y el tiempo de recuperación dependen de las características de cada paciente, del tipo de intervención y de su evolución posoperatoria.

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"Este abordaje robótico ofrece mayor precisión mediante una incisión mucho más pequeña, lo que puede traducirse en cicatrices menos visibles y una recuperación más rápida" Doctora Stephanie A. Valente Directora del Programa de Formación en Cirugía Oncológica Mamaria de Cleveland Clinic. “

Una alternativa para pacientes seleccionadas

La mastectomía con preservación del pezón puede considerarse tanto en pacientes que necesitan tratamiento quirúrgico por cáncer de mama como en personas que optan por una cirugía preventiva debido a un riesgo elevado.

No obstante, la posibilidad de conservar el pezón y la piel depende de factores clínicos, como la localización y extensión de la enfermedad, los resultados de los estudios diagnósticos y las condiciones individuales de cada paciente.

La técnica robótica no sustituye la evaluación oncológica ni garantiza por sí sola mejores resultados en todos los casos. La selección de la intervención debe realizarse mediante una valoración especializada que considere los beneficios, las limitaciones y los riesgos de cada alternativa quirúrgica.

Según Valente, el uso de abordajes mínimamente invasivos abre nuevas posibilidades en la cirugía mamaria, un campo en el que las opciones técnicas han evolucionado para atender tanto las necesidades médicas como las expectativas de las pacientes.

La mastectomía robótica con preservación del pezón se suma a otras técnicas, como la mastectomía endoscópica, que buscan reducir el impacto de las incisiones sin comprometer los objetivos del tratamiento.

Su incorporación representa un avance en el desarrollo de procedimientos quirúrgicos menos invasivos, aunque su aplicación requiere experiencia especializada y una selección cuidadosa de los casos.

Para las pacientes que enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama o consideran una cirugía para reducir su riesgo, conocer las opciones disponibles y conversar con un equipo multidisciplinario continúa siendo fundamental para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.

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