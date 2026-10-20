Culinary Week 2026: un recorrido por los sabores del mundo en Bávaro

De izquierda a derecha: Hilario Martínez, Dismery Torres, Liberato De Simone, César Guilamo, Zarina Montalvo, Sandy Pfeil y Benjamín Rodríguez. ( FOTO: PRENSA CULINARY WEEK )

La cocina italiana, española, francesa, mexicana, internacional y caribeña se dan cita en la undécima edición de Culinary Week 2026, el festival gastronómico de Barceló Bávaro Grand Resort que se celebra hasta el 25 de octubre con una agenda de cenas temáticas protagonizadas por diez chefs.

La propuesta invita a recorrer distintas culturas a través de sus sabores, técnicas y tradiciones culinarias, en una experiencia que reúne a destacados profesionales dominicanos y extranjeros y convierte la mesa en un espacio para el descubrimiento y el disfrute.

Zarina Montalvo, directora comercial de Barceló Bávaro Grand Resort, destacó el papel que ha desempeñado el festival a lo largo de los años como plataforma para la difusión de la cultura gastronómica y punto de encuentro entre profesionales y aficionados a la buena mesa.

"Esta celebración culinaria es un punto de encuentro entre talento, cultura y pasión por el buen vivir. A lo largo de los años, Culinary Week se ha consolidado como una plataforma para descubrir sabores, técnicas y tradiciones de distintas partes del mundo, posicionándose como una cita imperdible para quienes disfrutan de la alta cocina", expresó Montalvo.

Nuevos sabores y experiencias para el paladar

Entre las novedades de esta edición figura una degustación de postres en el Coffee, Rum and Cigar Lounge Bar, a cargo de Levapan, Puratos, Chocolate World y Elizabeth Roos Café. La programación también contempla catas de ron de la mano de Ron Barceló, cada noche después de las cenas, para prolongar la experiencia gastronómica con un recorrido por los sabores de esta bebida.

La undécima edición incorpora nuevos talentos, entre ellos Luigi Puello, director de Alimentos y Bebidas de Casa de España, y Ramsés Núñez, chef privado y corporativo especializado en la creación de experiencias gastronómicas privadas.

La lista de participantes incluye, además, a Alejandro Abreu, asesor del restaurante El Mesón de la Cava; Liberato De Simone, de Dolce Italia; José Lombardero, del restaurante Espacio Sukaldeko, y Cristóbal Marto, chef corporativo de los restaurantes La Cassina y Casa Luca.

La representación de la cadena hotelera estará a cargo de Hilario Martínez, Benjamín Rodríguez, Ondry Reyes y Wilson Perdono, chefs de Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/hilario-martinez-benjamin-rodriguez-ondry-reyes-y-wilson-perdono-2-dc011f69.jpg De izquierda a derecha: Hilario Martínez, Benjamín Rodríguez, Ondry Reyes y Wilson Perdono. (FOTO: PRENSA CULINARY WEEK)

Siete noches para recorrer distintas cocinas

El calendario de cenas temáticas comenzó el lunes con Luigi Puello, quien presentó una propuesta dedicada a la cocina de carnes en el restaurante Santa Fe Steak House.

El martes, Ramsés Núñez toma el relevo con una cena inspirada en la gastronomía mexicana, mientras que el miércoles Liberato De Simone lleva los sabores de Italia a la mesa.

La cocina caribeña protagoniza la velada del jueves, con los chefs Hilario Martínez, Benjamín Rodríguez, Ondry Reyes y Wilson Perdono en el restaurante El Coral. El viernes será el turno de José Lombardero, quien presentará una propuesta de gastronomía francesa en La Comedie.

El sábado, Alejandro Abreu ofrecerá una experiencia de cocina internacional en Chez Gourmet, y el domingo Cristóbal Marto pondrá el broche final al programa con una cena dedicada a la gastronomía española.

Una cita para huéspedes y amantes de la buena mesa El festival fue inaugurado con un cóctel especial en el que se presentó el programa oficial. La actividad reunió a huéspedes, aficionados a la gastronomía, ejecutivos de la cadena, invitados especiales, representantes del sector turístico y expertos culinarios.Culinary Week 2026 está concebida tanto para los huéspedes del complejo como para el público local interesado en disfrutar de una experiencia gourmet.Para quienes deseen combinar descanso y gastronomía, el resort dispone de paquetes especiales de hospedaje, mientras que los clientes de la categoría Premium Level podrán disfrutar del programa de manera exclusiva.