Alberto Barba y Pablo Laya descubren RD a través de su cocina

Los chefs españoles Pablo Laya y Alberto Barba durante su visita a República Dominicana. ( DL/ESTARLIN ROSA )

La gastronomía también es una forma de conocer la cultura de un país.

Así lo comprobaron los chefs españoles Alberto Barba y Pablo Laya, del restaurante Saddle, en Madrid, distinguido con una estrella Michelin, durante su segunda visita a República Dominicana para participar en una cena a seis manos junto al dominicano Rodolfo García, chef ejecutivo de Casas del XVI.

Organizada por Macarfi RD, la experiencia gastronómica fue un encuentro entre técnicas, ingredientes y tradiciones culinarias de ambos países.

Para Alberto y Pablo, el regreso al país fue una oportunidad para profundizar en una cocina que apenas habían podido explorar durante su primera visita, en noviembre de 2024, con motivo del lanzamiento de la Guía Macarfi RD.

Esta vez, el recorrido incluyó Samaná y Las Terrenas, donde conocieron productos como la langosta local y los camarones de Sánchez. "Tenemos muchos productos en España que tienen muchos más puntos en común (con los dominicanos) de lo que nosotros pensamos que tenían; la diferencia está en la forma de cocinar", explica Pablo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/151026-chefs-espanoles-cena-macarfi-fotos-estarlin-rosadl23742-6e413258.jpg El chef español Pablo Laya, del restaurante Saddle. (DL/ESTARLIN ROSA)

Y aunque disfrutaron conocer las distintas propuestas que ofrecen los restaurantes locales, sin duda, fue la cocina casera la que dejó una impresión especial en ellos. Alberto destaca la riqueza de las comidas en los hogares dominicanos, donde la combinación de productos, sabores y texturas convierte cada comida en una experiencia memorable.

Desde el desayuno hasta la cena, ambos encontraron una expresión cotidiana de la gastronomía que no habían tenido oportunidad de conocer en su primer viaje. "En Dominicana se come muy rico; es muy divertido el tema de mezclar productos y texturas", agrega Pablo.

Distintas despensas

La propuesta compartida con el dominicano Rodolfo García combinó productos representativos de la cocina española con ingredientes dominicanos. Pablo y Alberto trajeron ingredientes fundamentales para su cocina, como la gamba roja del Mediterráneo y el pichón de Bresse, incorporando productos dominicanos en las guarniciones y otros componentes de los platos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/151026-chefs-espanoles-cena-macarfi-fotos-estarlin-rosadl23952-ee0e10ec.jpg El chef español Alberto Barba del restaurante Saddle (DL/ESTARLIN ROSA)

"Trajimos nuestros productos para que gente que no tiene la facilidad de viajar a España pueda probarlos", explica Pablo.

El menú también reflejó una característica de su trabajo: la capacidad de ajustar las elaboraciones a medida que conocen nuevos ingredientes. "Cada vez que sale un plato, no deja de evolucionar nunca", refiere el chef.

La colaboración con Rodolfo, asegura, fluyó con naturalidad. La disposición para encontrar ingredientes, resolver dificultades y adaptar preparaciones facilitó el trabajo conjunto.

Una guía necesaria

Para ambos chefs, esta segunda visita a República Dominicana evidenció la importancia de contar con herramientas que orienten a quienes desean explorar la cocina de un destino.

En ese sentido, Pablo destaca el papel de la Guía Macarfi RD para facilitar el descubrimiento de restaurantes y propuestas diversas, desde la cocina local hasta la alta gastronomía.

"Es una ayuda para cualquier persona que venga de cualquier parte del mundo y quiera tener unas pistas de dónde comer bien, de dónde disfrutar", señala.

"La Guía Macarfi RD da todo el valor que se merece a la gastronomía dominicana " Pablo Laya Chef del restaurante madrileño Saddle “

La experiencia dejó abierta la posibilidad de futuros encuentros. Pablo destaca la conexión establecida con Franklin Lithgow, presidente del consejo de directores de Macarfi RD, y la dedicación y hospitalidad del equipo dominicano durante la experiencia.

"El buen hacer, la dedicación y la importancia que se le da a absolutamente todo aquí en República Dominicana es lo que permite tener buenos resultados", concluye Pablo.