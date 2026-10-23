Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama: estas son las señales de alerta

Si los hombres notan un bulto inusual, presentan secreción en el pezón, o molestias en el pecho o la mama, deben buscar atención médica de inmediato. ( MAGNIFIC )

El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Aunque su incidencia en los hombres es considerablemente menor, también puede desarrollarse y, en muchos casos, se descubre cuando el propio paciente detecta un bulto en el pecho.

¿Cuáles son los síntomas?

El bulto en la mama es la señal más común del cáncer de mama masculino. También pueden presentarse secreción por el pezón o dolor en la zona.

Según Kathryn Ruddy, oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, el bulto suele ser firme, tener bordes irregulares y localizarse cerca del pezón, debido a que los hombres tienen menos tejido mamario. El tipo más frecuente es el carcinoma ductal.

"Dado que las pruebas de cribado del cáncer de mama, como las mamografías y los exámenes de mama, no suelen recomendarse en los hombres, por lo general son ellos mismos quienes encuentran el bulto", dice la profesional.

"Si los hombres notan un bulto inusual, presentan secreción en el pezón, o molestias en el pecho o la mama, deben buscar atención médica de inmediato para determinar la causa".

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Factores que aumentan el riesgo

La edad es uno de los principales factores de riesgo. También tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad los hombres con antecedentes familiares de cáncer de mama, especialmente masculino, y quienes presentan mutaciones genéticas como BRCA1 y BRCA2.

Otros factores incluyen el síndrome de Klinefelter, algunas alteraciones testiculares y hepáticas que afectan los niveles hormonales y los antecedentes de radioterapia en la pared torácica, utilizada en ocasiones para tratar ciertos tipos de linfoma.

Conocer estos antecedentes puede ayudar a identificar a quienes necesitan una evaluación médica más específica.

¿Cómo se diagnostica?

Ante la presencia de síntomas, el proceso suele comenzar con estudios de imagen, como una mamografía y una ecografía. En algunos casos también se utiliza una resonancia magnética. Si los resultados generan sospechas, se realiza una biopsia para analizar una muestra de tejido.

"El cáncer de mama en los hombres se estadifica igual que en las mujeres, del 0 al 4. Si se detecta en estadio 0 antes de que el cáncer se vuelva invasivo, casi todos los pacientes se curarán", explica Ruddy.

"Sin embargo, si el cáncer se detecta en estadio 4, significa que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y por lo general puede tratarse, pero no eliminarse por completo".

La especialista señala que los hombres suelen recibir el diagnóstico en etapas más avanzadas que las mujeres, en parte porque no se someten habitualmente a pruebas de detección.

"Cuando se detecta en el mismo estadio, el pronóstico del cáncer de mama en un hombre no es peor que el del cáncer de mama en una mujer," dice la Dra. Ruddy.

"Sin embargo, los cánceres de mama masculinos se diagnostican con más frecuencia cuando ya han crecido bastante en la mama, se han diseminado a los ganglios linfáticos de la axila o a otras partes del cuerpo".

Opciones de tratamiento

El tratamiento depende del estadio de la enfermedad y de las características del tumor. En los estadios 0 a 3, la cirugía suele formar parte del plan terapéutico.

La mastectomía, que consiste en retirar el tejido mamario, es una opción habitual, aunque en determinados casos puede realizarse una tumorectomía para extirpar solo una parte del tejido.

La quimioterapia, la terapia hormonal y la radioterapia también pueden formar parte del tratamiento, según las necesidades de cada paciente. En el estadio 4, la estrategia se centra principalmente en medicamentos que actúan contra el cáncer en todo el organismo.

La importancia del apoyo emocional

Recibir un diagnóstico de cáncer de mama puede generar miedo, incertidumbre y aislamiento, especialmente en hombres que asocian esta enfermedad exclusivamente con las mujeres.

"Como el cáncer de mama es menos común en los hombres, algunos pacientes con cáncer de mama masculino pueden sentirse aislados o incluso avergonzados por tener un cáncer que suele asociarse a las mujeres", dice Ruddy.

"Por eso es importante que los hombres hablen con su equipo de atención médica sobre cómo se sienten y, si es posible, se pongan en contacto con otros sobrevivientes de cáncer de mama masculino en persona o a través de grupos de apoyo en línea".

La atención integral debe contemplar tanto el tratamiento físico como el bienestar emocional, ofreciendo al paciente información, acompañamiento y recursos para afrontar el proceso.