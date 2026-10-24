Décadas después de la polio hay secuelas que reaparecen

La vacunación constituye la principal herramienta para prevenir la polio. ( MAGNIFIC )

La poliomielitis es una enfermedad que suele asociarse con la infancia, sin embargo, sus consecuencias pueden acompañar a quienes la padecieron durante toda la vida. Incluso después de décadas de estabilidad, algunos sobrevivientes comienzan a experimentar nuevos síntomas que afectan su movilidad, autonomía y calidad de vida.

Se trata del síndrome pospolio, una condición neurológica que puede aparecer muchos años después de la infección original.

Hoy, 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Poliomelitis, y aunque Las Américas llevan 35 años sin casos de poliomielitis causados por el poliovirus salvaje, siempre es sensato conocer esta condición de salud que todavía sigue presente en otras partes del mundo.

De acuerdo con el artículo médico Poliomyelitis, publicado en "StatPearls" y disponible en "NCBI Bookshelf", la poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, capaz de afectar el sistema nervioso y provocar debilidad muscular o parálisis. La magnitud de sus consecuencias depende de las estructuras nerviosas comprometidas durante la infección.

Un virus que puede causar parálisis

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/2149391973-d8473dd4.jpg Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada 200 infecciones por poliovirus produce parálisis irreversible. (MAGNIFIC)

La poliomielitis se transmite principalmente por vía fecal-oral, cuando el virus pasa de una persona infectada a otra, generalmente a través de las manos, el agua o los alimentos contaminados.

La infección puede transcurrir sin síntomas o manifestarse con fiebre, cansancio, dolor de cabeza, vómitos y molestias musculares. Sin embargo, en una minoría de los casos, el virus invade el sistema nervioso central y daña las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos.

Cuando ocurre este daño, pueden presentarse debilidad muscular y parálisis, habitualmente en las extremidades inferiores. En los cuadros más graves, la afectación de los músculos respiratorios puede poner en peligro la vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada 200 infecciones por poliovirus produce parálisis irreversible. Entre las personas que desarrollan parálisis, entre el 5 % y el 10 % fallece cuando los músculos respiratorios quedan inmovilizados.

La enfermedad no tiene un tratamiento curativo específico que revierta el daño neurológico ya establecido. La atención médica se orienta a tratar las complicaciones y favorecer la recuperación funcional, mientras que la vacunación constituye la principal herramienta para prevenirla.

Cuando los síntomas regresan

Una de las consecuencias menos conocidas de la poliomielitis es el síndrome pospolio. Esta condición puede afectar a personas que sobrevivieron a la infección inicial y que, después de un período de estabilidad, comienzan a experimentar nuevos problemas musculares y físicos.

Entre sus manifestaciones se encuentran el aumento de la debilidad muscular, la fatiga persistente y el dolor en los músculos y las articulaciones. Algunas personas también pueden presentar dificultades para caminar y realizar actividades cotidianas que anteriormente podían completar sin mayores inconvenientes.

La OMS recoge estimaciones según las cuales el síndrome puede presentarse entre 15 y 30 años después del episodio paralítico original y afectar a una proporción importante de quienes sobrevivieron a esa forma de la enfermedad.

Su aparición no significa necesariamente que el poliovirus haya vuelto a infectar a la persona. Se trata de una condición asociada con las consecuencias tardías de la afectación neuromuscular previa.

Por ello, la aparición de debilidad o fatiga en una persona con antecedentes de poliomielitis requiere una evaluación médica. El diagnóstico debe considerar su historia clínica, la evolución de los síntomas y otras enfermedades que pueden producir manifestaciones similares.

## Rehabilitación y calidad de vida

Aunque no existe un tratamiento que elimine el síndrome pospolio, la atención individualizada puede contribuir a controlar sus manifestaciones y preservar la funcionalidad.

La evaluación médica permite determinar las necesidades de rehabilitación, adaptar las actividades físicas a la capacidad de cada persona y valorar el uso de dispositivos de apoyo cuando sean necesarios. También pueden requerirse intervenciones para atender el dolor, las alteraciones de la movilidad y los problemas respiratorios.

El acompañamiento debe evitar tanto el sedentarismo impuesto por el temor al esfuerzo como las actividades que provoquen un agotamiento excesivo. La orientación profesional ayuda a establecer un equilibrio entre movimiento, descanso y conservación de energía.

La prevención sigue siendo fundamental

Pese a los avances internacionales, la poliomielitis no ha sido erradicada en todo el mundo. La OMS informa que los casos causados por poliovirus salvajes disminuyeron más del 99 % desde 1988, gracias a las campañas de inmunización y a los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, mientras el virus continúe circulando, existe la posibilidad de que llegue a comunidades con coberturas de vacunación insuficientes.

Completar el esquema de inmunización infantil de acuerdo con las recomendaciones sanitarias es esencial para proteger a los niños frente a una enfermedad que puede provocar daños irreversibles. La vigilancia de posibles casos y la detección oportuna también son necesarias para sostener los avances alcanzados.

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