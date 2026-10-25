Amistad entre mujeres: la ciencia explica cómo las amigas benefician tu salud

Más allá de compartir confidencias, las amigas pueden ayudar a afrontar el estrés, combatir la soledad y fortalecer el bienestar emocional. ( SHUTTERSTOCK )

La amistad auténtica es uno de esos regalos que hacen la vida más llevadera. Tener a alguien con quien reírte hasta que te duela la barriga, desahogarte después de un día difícil o compartir tus preocupaciones sin miedo a ser juzgada es mucho más que un motivo para sentirte bien: también puede beneficiar tu salud.

Quizás hayas experimentado esa sensación de alivio después de una larga conversación con una amiga. A veces, basta con hablar de lo que te preocupa, recibir un abrazo o escuchar un "te entiendo" para sentir que las cosas pesan un poco menos.

Y no es solo una impresión. Distintas investigaciones han encontrado una relación entre los vínculos sociales sólidos y una mejor salud física y emocional.

Uno de los trabajos más conocidos sobre este tema fue publicado en el año 2000 por la psicóloga Shelley Taylor y su equipo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la revista Psychological Review.

Los investigadores propusieron un modelo de respuesta al estrés conocido como tend-and-befriend, que puede traducirse como "cuidar y buscar apoyo social".

La idea es que, ante una situación estresante, las personas no siempre reaccionan únicamente huyendo o enfrentándose al problema. También pueden buscar protección en sus relaciones cercanas y ofrecer cuidado a los demás.

En ese proceso intervienen factores biológicos, entre ellos la oxitocina, una hormona relacionada con los vínculos afectivos y la regulación de algunas respuestas al estrés.

Por eso, conversar con una amiga de confianza, sentirte acompañada o saber que puedes contar con alguien puede ayudarte a sobrellevar mejor los momentos complicados. Eso no significa que una amistad sustituya la atención psicológica o médica cuando se necesita, pero sí que contar con una red de apoyo puede marcar una diferencia importante.

La oxitocina y el bienestar emocional

La oxitocina suele conocerse como la "hormona del vínculo" porque participa en distintos procesos relacionados con el apego y las relaciones sociales. Su actividad es compleja y depende del contexto, pero forma parte de los mecanismos biológicos que intervienen en la respuesta al estrés y en la interacción con otras personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/shutterstock2761970793-ee21ee61.jpg Conversar con una amiga de confianza, sentirte acompañada o saber que puedes contar con alguien puede ayudarte a sobrellevar mejor los momentos complicados. (SHUTTERSTOCK)

Un estudio publicado en 2021 en The International Journal on the Biology of Stress exploró la relación entre la oxitocina, el estrés y la salud cardiovascular en las mujeres. Estos hallazgos forman parte de una línea de investigación que busca comprender cómo los procesos biológicos y las relaciones sociales pueden influir en el bienestar.

Ahora bien, los beneficios de tener amigas no se limitan a lo que sucede en el organismo cuando compartimos tiempo con ellas. La posibilidad de expresar lo que sentimos, poner en palabras nuestras preocupaciones y escuchar otros puntos de vista también puede ayudarnos a procesar las emociones.

Piensa en esos momentos en los que una situación parece no tener salida hasta que la conversas con alguien. Tal vez tu amiga no tenga una solución inmediata, pero escucharte, hacerte una pregunta o ayudarte a mirar el problema desde otra perspectiva puede darte cierta claridad.

Ese acompañamiento emocional es especialmente valioso en épocas de incertidumbre, cambios o sobrecarga.

Además, las redes de apoyo social se han relacionado con una menor presencia de síntomas depresivos y de ansiedad. Aunque las experiencias varían de una persona a otra y no todas las dificultades emocionales pueden prevenirse mediante la amistad, sentirse acompañada puede ayudar a afrontar mejor las situaciones difíciles y reducir el aislamiento.

La conexión social también importa cuando hablamos de salud cerebral. Algunas investigaciones han encontrado asociaciones entre la interacción social durante la mediana edad y un menor riesgo de presentar demencia o deterioro cognitivo leve años después.

Un estudio publicado en la revista Alzheimer's & Dementia, por ejemplo, examinó la relación entre el contacto social y la salud cognitiva.

Conviene interpretar estos resultados con cuidado: que exista una asociación no demuestra que tener amigas, por sí solo, evite la demencia. Sin embargo, sí refuerza la importancia de mantener vínculos significativos como parte de un estilo de vida que favorezca el bienestar a largo plazo.

Cómo cambia la amistad a lo largo de la vida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/shutterstock2714813553-c6b5bd48.jpg Las amistades no permanecen iguales para siempre y cambian con el tiempo. (SHUTTERSTOCK)

Las amistades no permanecen iguales para siempre. Algunas nacen en el colegio y sobreviven al paso de los años; otras aparecen cuando menos lo esperas, en el trabajo, durante una etapa de crianza o al comenzar una actividad nueva.

También hay relaciones que se transforman con el tiempo, sin que eso signifique que hayan perdido su valor.

En cada etapa, los vínculos pueden responder a necesidades diferentes. Lo importante no es cuántas amigas tienes, sino la calidad de esas relaciones y la posibilidad de sentirte escuchada, respetada y acompañada.

En los primeros años de la vida adulta: las amistades pueden convertirse en un punto de apoyo mientras defines quién eres, tomas decisiones profesionales, construyes relaciones de pareja y exploras tus intereses. Compartir dudas y experiencias con otras personas que atraviesan situaciones parecidas ayuda a sentir que no tienes que resolverlo todo por tu cuenta.

las pueden convertirse en un mientras defines quién eres, tomas decisiones profesionales, construyes relaciones de pareja y exploras tus intereses. Compartir dudas y experiencias con otras personas que atraviesan situaciones parecidas ayuda a sentir que no tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Durante la maternidad: si decides tener hijos, la amistad puede adquirir un significado especial. Los cambios de rutina, el cansancio y las nuevas responsabilidades pueden hacer que algunas madres se sientan aisladas, especialmente durante los primeros meses. Una amiga que escucha sin juzgar, comparte su experiencia o simplemente pregunta cómo estás puede ofrecer un apoyo emocional muy necesario, más allá de los consejos sobre la crianza.

si decides tener hijos, la puede adquirir un significado especial. Los cambios de rutina, el cansancio y las nuevas responsabilidades pueden hacer que algunas madres se sientan aisladas, especialmente durante los primeros meses. Una amiga que escucha sin juzgar, comparte su experiencia o simplemente pregunta cómo estás puede ofrecer un muy necesario, más allá de los consejos sobre la crianza. En la madurez y durante la menopausia: esta etapa puede traer cambios físicos y emocionales, nuevas prioridades profesionales y transformaciones en la dinámica familiar. Contar con amigas con quienes hablar con naturalidad de lo que estás viviendo puede ayudarte a transitar esos cambios con mayor confianza y a recordar que no tienes que atravesarlos sola.

En la edad adulta avanzada: mantener relaciones cercanas puede ayudar a combatir la soledad y favorecer la satisfacción con la vida. Las conversaciones, las actividades compartidas y el sentimiento de pertenencia también contribuyen a mantenerte conectada con tu entorno. Por eso, cultivar la amistad sigue siendo importante, incluso cuando cambian las rutinas o disminuyen las oportunidades de socializar.

Cuidar a tus amigas también es cuidar de ti

En medio del trabajo, las responsabilidades familiares y la lista interminable de pendientes, es fácil dejar las amistades para después. A veces pasan semanas sin llamar a esa persona con la que antes hablabas a diario. Otras veces, esperamos a tener tiempo libre para organizar un encuentro que nunca termina de concretarse.

Sin embargo, mantener una amistad no siempre exige grandes planes. Un mensaje para preguntar cómo estás, una llamada breve, un café improvisado o una caminata pueden ser suficientes para conservar el contacto.

Lo importante es que el interés y el apoyo sean recíprocos, y que ambas personas encuentren espacio para compartir tanto las alegrías como las preocupaciones.

También vale recordar que una amistad saludable no consiste en estar disponible las 24 horas ni en cargar con todos los problemas de la otra persona. Implica escuchar, acompañar y respetar los límites de cada una. Las relaciones que nos hacen bien permiten ser nosotras mismas, sin miedo a expresar lo que sentimos.

Así que, si hace tiempo que no hablas con esa amiga que siempre consigue sacarte una sonrisa, quizás hoy sea un buen momento para escribirle. No necesitas una ocasión especial ni una conversación trascendental. A veces, basta con un "¿cómo estás?" para volver a conectar.

La ciencia continúa estudiando los vínculos entre las relaciones sociales y la salud, pero hay algo que muchas ya conocemos por experiencia: sentirnos escuchadas y queridas hace más llevaderos los días difíciles.

Y, aunque la amistad no lo cura todo, tener a alguien con quien compartir el camino puede hacer que la vida se sienta un poco más amable.